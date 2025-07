Essai du Porsche Macan 4S EV 2025 : Tranchant, rapide, silencieux… mais où est tout le monde ?

Le Macan 4S tout électrique de Porsche coche toutes les cases, sauf celle des ventes.

Le Macan 4S EV 2025 est la version la plus raffinée et gratifiante du Macan à ce jour.

Un véhicule brillant, mais son prix et son arrivée tardive pourraient freiner son succès.

Confort, précision et qualité Porsche définissent ce VUS électrique.

Voici le Porsche Macan 4S EV 2025, le deuxième VUS électrique de Porsche que j’ai eu la chance de conduire en l’espace de deux semaines. Avec les kilomètres qui s’accumulent (parce qu’au Canada, on parle en kilomètres), j’ai eu amplement le temps d’évaluer ce nouveau Macan. Et le verdict est à la fois emballant… et déroutant.

Disons-le d’emblée : c’est un véhicule exceptionnel. Porsche a construit un VUS électrique qui, objectivement et subjectivement, est supérieur au Macan à essence. Mais voici la partie étrange : je n’en ai presque pas vu sur la route. En dehors des deux unités de presse qui circulent à Montréal, j’en ai aperçu un seul autre. Ce silence sur nos routes en dit long sur les défis que Porsche et d’autres fabricants d’électriques si affrontent actuellement. Pendant ce temps, les Macan « réguliers » abondent.

Macan EV

Contrairement au Taycan, qui est un modèle complètement nouveau, le Macan EV remplace ni plus ni moins le modèle le plus vendu de Porsche. C’est un sacré pari. Au lieu de garder la version à essence comme ils le font pour la famille 718, Porsche a misé à fond sur l’électrique. Or, le marché a changé. La demande pour les véhicules électriques n’explose plus ; elle se stabilise, voire recule dans certains cas. Le Macan EV arrive peut-être pile au moment où la vague d’enthousiasme initial commence à retomber.

Et c’est bien dommage, parce que ce 4S est phénoménal.

Au Canada, le prix de départ est de 94 900 $ pour la version à propulsion. Le 4S essayé commence à 106 900 $, avec un deuxième moteur, plus d’équipement et beaucoup plus de punch. Avec les roues de 22 pouces, les sièges sport adaptatifs, la direction arrière et le groupe premium, on frôle les 120 000 $.

Pour ce prix, on obtient une batterie de 100 kWh offrant jusqu’à 463 km d’autonomie (selon l’équipement), 509 ch et 605 lb-pi de couple. Le 0-100 km/h se fait en 4,1 secondes. La version Turbo pousse ça à 630 ch et atteint le 100 km/h en un peu plus de 3 secondes. Mais pour la plupart, le 4S est le juste milieu parfait.

Classe Porsche

À l’intérieur, tout est exactement comme on s’attend d’une Porsche. La qualité et la précision sont de très haut niveau. Le combiné d’instruments numérique de 12,6 pouces et l’écran central de 10,9 pouces sont nets et réactifs, avec Apple CarPlay parfaitement intégré.

Le rangement est étonnamment bon pour un VUS axé sur la performance. Il y a un vrai coffre avant (84 litres) et un hayon arrière qui ouvre sur 540 litres. L’espace est idéal pour quatre adultes, et les sièges adaptatifs disponibles, c’est comme un câlin sur mesure — si ta mère était une ingénieure allemande obsédée par le soutien lombaire. La visibilité est aussi excellente, grâce à la conception des montants et à la position de conduite.

Mais le Macan 4S n’est pas qu’une question de fiches techniques ou d’écrans. C’est la conduite. La direction, sauf pour un léger flou au centre à basse vitesse, est précise et bien pondérée. La direction arrière le rend beaucoup plus agile qu’un VUS compact n’a normalement le droit d’être. La sensation des freins est précise, rassurante et puissante. Le son « sport » électrique ? À toi de voir. Je pourrais m’en passer, mais ton kilométrage (ou décibels) peut varier.

Un meilleur Macan

Ce qui m’a le plus frappé, c’est à quel point le Macan EV paraît plus haut de gamme que la version à essence. Comme si Porsche avait pris encore plus au sérieux la variante électrique. Pas que le modèle à essence soit bâclé, mais le VE est simplement plus… abouti. Plus rigide. Mieux assemblé. Plus Porsche, ironiquement, malgré l’absence de moteur à combustion.

Si on veut chipoter, c’est sur son positionnement de prix. Le Macan électrique coûte nettement plus cher que le Macan sortant à essence. Pour ceux qui aimeraient faire la transition à l’interne, du pétrole à l’électrique chez Porsche, l’écart est un saut, pas un pas. Ça explique peut-être pourquoi on ne les voit pas encore en grand nombre.

Côté concurrence ? Pas grand-chose. Le Macan 4S EV occupe une niche que peu d’autres explorent. Un Cadillac Lyriq n’est pas tout à fait dans la même ligue côté conduite. Le BMW iX ressemble plus à un vaisseau spatial de luxe. Le Genesis GV60 Performance s’en approche, tandis que le Lexus RZ ? Pas même sur la même planète. Les EQB et EQE de Mercedes-Benz sont les plus proches en taille et prix, surtout en version AMG, mais encore là, ils n’offrent pas le même plaisir au volant. Pour l’instant, le Macan 4S EV règne donc presque seul.