La techno en 500 mots : le système X-Mode de Subaru

Chez Subaru, la traction intégrale est identitaire. La marque a bâti sa réputation sur la qualité de ses systèmes, et la clientèle en attend toujours plus à ce chapitre. Voilà pourquoi elle en offre souvent plus, comme c’est le cas avec le réglage X-Mode, qui vient en rajouter pour ceux qui souhaitent un véhicule plus efficace que la moyenne lors de certaines situations bien précises.

Le système X-Mode est apparu en 2014 avec le Forester

Il existe différentes configurations du système, selon le modèle

Son utilisation et son efficacité ne requièrent pas d’efforts de la part du conducteur

Dans une pente glacée ou un chemin boueux, la façon de doser la puissance compte autant que le nombre de roues motrices. C’est précisément le rôle du X-Mode.

Un système relativement récent

Le réglage X-Mode fait ses débuts avec le Forester en 2014, et il était réservé à certaines versions seulement. À ses débuts, il était associé aux modèles équipés de la boîte CVT Lineartronic. Aujourd’hui, il fonctionne même avec le Solterra, tout électrique.

L’Outback l’a adopté l’année suivante, et le système s’est ensuite répandu dans la gamme. En 2019, le Forester de cinquième génération a inauguré une version proposant deux réglages distincts : neige et terre battue d’un côté, neige profonde et boue de l’autre.

Comment ça fonctionne

Le réglage X-Mode s’active à la simple pression d’un bouton, ou via l’écran tactile, selon le modèle. Il intervient alors sur plusieurs composantes simultanément. Par exemple :

Il modifie la réponse de l’accélérateur pour l’adoucir et limiter le patinage.

Il modifie la gestion de la transmission CVT afin de favoriser un rapport de démultiplication plus court, un peu comme si l’on imitait une gamme basse.

Il intervient afin d’optimiser la répartition du couple entre l’avant et l’arrière, tout en réagissant plus rapidement, pour plus d’efficacité.

Avec les freins, le contrôle de traction intervient plus tôt pour freiner la roue qui patine et renvoyer le couple vers celles qui ont plus d’adhérence.

S’ajoute à ces interventions un système de contrôle de la vitesse en descente, qui dose automatiquement le freinage dans les pentes raides. Le réglage X-Mode est pensé pour les déplacements à basse vitesse. Il se désactive automatiquement au-delà d’une certaine vitesse (autour de 30 km/h).

Ce qui le distingue

La différence tient surtout à la configuration mécanique du rouage intégral. Chez plusieurs modèles concurrents, la traction intégrale est surtout gérée à la demande, avec un embrayage qui peut faire varier l’intervention de l’essieu arrière selon les conditions. Chez Subaru, le système à traction intégrale symétrique est à prise constante. Ainsi, le X-Mode ne vient pas activer la transmission intégrale. Lorsqu’il est enclenché, il affine le fonctionnement d’un système déjà actif.

Subaru a aussi misé sur la simplicité. Un bouton, un ou deux réglages, et l’électronique s’occupe du reste. Pas de gamme basse ni de différentiel verrouillable : ce n’est pas un système de tout-terrain pur et dur.

Ça n’a jamais été sa prétention.

Ses forces

Sa grande qualité, c’est son accessibilité. Le conducteur n’a pas besoin d’être expérimenté en conduite hors route pour profiter de ses bienfaits. En fait, ledit conducteur se concentre sur le contrôle du véhicule et laisse le système gérer l’adhérence.

Dans un sentier accidenté, lors d’un déplacement à basse vitesse pendant une tempête de neige, ou encore sur un chemin glacé en pente, on ajoute un niveau d’assurance pour le conducteur.

D’une version à l’autre

Tous les systèmes X-Mode ne sont pas identiques. Avec le Crosstrek 2026, les versions Commodité et Tourisme héritent du système à mode unique, alors que les livrées Onyx et Limited profitent de la version à deux modes.

La logique est la même ailleurs dans la gamme : les versions d’entrée de gamme se contentent généralement de la version simplifiée, tandis que les déclinaisons plus cossues ou axées sur l’aventure (Wilderness) obtiennent la version plus complexe.

Ne cherche cependant pas ce mode sur la WRX, dont la vocation est la conduite sportive, pas le sentier tout-terrain. Quant à la BRZ, on oublie ça ; c’est un modèle à propulsion, rappelons-le.

Discret, simple et efficace, le réglage X-Mode est représentatif de la philosophie de Subaru, soit d’offrir de réelles capacités sans que cela exige quoi que ce soit du conducteur.