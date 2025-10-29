La techno en 500 mots : comprendre les différents systèmes à quatre roues motrices (1re partie)

Il fut un temps où les modèles offrant la motricité aux quatre roues étaient rares. C’est devenu la norme aujourd’hui, alors que les constructeurs proposent cette technologie abondamment et la vantent comme la huitième merveille du monde.

Les systèmes réactifs et permanents sont les plus courants

Certains rouages intégraux sont gérés électriquement

Un système 4×4 est une tout autre bête

Il est vrai que la conduite d’un modèle à rouage intégral est plus rassurante lorsque les conditions sont glissantes, mais le comportement de celui ou celle qui se trouve derrière le volant demeure l’ultime mesure de sécurité.

Toujours est-il que l’on retrouve différents types de rouages intégraux sur le marché, si bien que ça peut devenir embêtant comme acheteur. De quoi avez-vous besoin, en fait ?

Les différentes approches

Chaque constructeur a sa philosophie et différents types de véhicules exigent des dispositifs précis. En gros, nous pourrions séparer les systèmes en quatre grands groupes. Il y a ceux dits réactifs, ceux à prise constante, les 4×4 traditionnels, ainsi que les approches qui sont gérées électriquement, une nouvelle réalité à travers l’industrie.

Dans ce premier de deux dossiers, nous allons nous concentrer sur les deux premiers, soit les rouages intégraux réactifs et les tractions intégrales qui fonctionnent de façon permanente. Ce sont les deux plus répandus sur le marché.

Les systèmes réactifs

Comme le nom l’implique, un système réactif en est un qui réagit à une situation donnée. Son fonctionnement est simple. Règle générale, en conduite normale sur le sec, la puissance est envoyée à deux roues seulement, souvent celles d’avant. Lorsque le système détecte une perte d’adhérence, c’est à ce moment qu’il transfère le couple aux roues qui en ont besoin.

L’avantage avec ce type de configuration, c’est qu’en conduite de tous les jours, la consommation est moindre, car le véhicule opère en mode à deux roues motrices. Si vous n’êtes pas à la recherche de performance ou si vous habitez à un endroit où la neige est moins fréquente l’hiver, les véhicules offrant cette solution vont répondre à vos besoins.

Les systèmes permanents

Là aussi, l’appellation dit tout, alors qu’on a droit à des systèmes qui sont toujours actifs, finalement. Ici, un pourcentage du couple est toujours envoyé aux quatre roues, si bien que l’adhérence est maximisée en tout temps. Pour ceux qui aiment conduire de façon plus sportive, le système est constamment en mode attaque, pour une expérience plus rassurante. Pour ceux qui résident là où la neige est une affaire quotidienne, où les routes recouvertes de gadoue et de glace sont la norme plutôt que l’exception, les véhicules équipés de ce type de rouage sont à prioriser.

Selon le constructeur, la distribution de la puissance varie entre l’essieu avant et l’essieu arrière. Certains vont adopter une répartition 50/50, d’autres une approche où l’arrière recevra 60 % ou 70 % du couple, par exemple, pour que le modèle conserve un tempérament plus sportif.

Et avec certains véhicules, ça va plus loin, avec des partages ciblés entre la gauche et la droite à l’arrière.

Voilà pour ce qui est des deux principales formules en matière de transmission intégrale.

À suivre, bientôt, la description de deux autres types de rouage, soit les systèmes 4×4, ainsi que ceux qui profitent d’une configuration électrique.