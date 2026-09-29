Alfa Romeo 33 Stradale « Perla Nera » : la fibre de carbone à découvert

Cet exemplaire unique associe une carrosserie en fibre de carbone au fini mat à un habitacle conçu sur mesure, jusqu’au siège adapté à la morphologie de son propriétaire.

Perla Nera est la seule des 33 voitures de la série dont la carrosserie est entièrement en fibre de carbone apparente au fini mat.

La personnalisation comprend des sièges et des appuie-têtes redessinés, un sélecteur gravé et des bagages assortis en Alcantara.

Son V6 biturbo développe plus de 630 chevaux, avec un temps annoncé de moins de trois secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Avec une production limitée à 33 exemplaires, l’Alfa Romeo 33 Stradale est déjà une voiture exclusive. Un propriétaire a poussé la personnalisation encore plus loin avec « Perla Nera », une commande unique dévoilée au musée Alfa Romeo d’Arese le 28 septembre.

Ce nom, qui signifie « perle noire » en italien, a été choisi et enregistré par son propriétaire, un collectionneur de la marque. Sa principale particularité est une carrosserie entièrement en fibre de carbone apparente au fini mat. Selon Alfa Romeo, aucun autre exemplaire de la série ne présentera cette combinaison.

La fibre de carbone au cœur du design

Le matériau ne sert pas simplement à remplacer des panneaux peints. Alfa Romeo a disposé le tissage de la fibre de carbone pour suivre les contours de la carrosserie, souligner le motif en V du capot et créer un dessin en chevrons le long du toit.

Pour obtenir cet effet, les artisans ont placé la fibre de carbone à la main dans le moule, en alignant soigneusement le matériau sur les surfaces. Le propriétaire a participé à l’élaboration du motif et aux choix techniques nécessaires à sa réalisation.

Des jantes entièrement noires complètent l’extérieur. La plupart des écussons ont été retirés, à l’exception des emblèmes Alfa Romeo, pour laisser davantage de place au tissage apparent.

Un siège adapté à son propriétaire

À bord, l’Alcantara noir et la fibre de carbone reprennent le thème extérieur. La personnalisation va toutefois au-delà du choix des matériaux : le siège du conducteur a été développé selon la morphologie du propriétaire au fil de séances d’ajustement.

Les artisans ont également réinterprété le motif côtelé « cannelloni » d’Alfa Romeo, repris sur les panneaux de porte et les seuils. Les appuie-tête redessinés intègrent une pièce en fibre de carbone portant le nom Perla Nera.

Les initiales du propriétaire sont gravées sur le sélecteur rotatif Alfa, tandis qu’un ensemble de bagages en Alcantara noir porte le numéro de production de la voiture. Les symboles Quadrifoglio et Autodelta apparaissent dans l’habitacle en guise de rappels de l’histoire de la marque en compétition.

Plus de 630 chevaux

Perla Nera reçoit un V6 biturbo de 3,0 litres développant plus de 630 chevaux. Une boîte à double embrayage à huit rapports transmet la puissance aux roues arrière.

Alfa Romeo annonce une vitesse maximale de 333 km/h et un sprint de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes. La structure combine un châssis en H en aluminium et une monocoque en fibre de carbone.

Inspirée de la 33 Stradale originale de 1967, la voiture moderne constitue le premier projet de Bottega Alfa Romeo, qui fait maintenant partie de BOTTEGAFUORISERIE, l’atelier de personnalisation d’Alfa Romeo et de Maserati.

Perla Nera sera exposée au musée Alfa Romeo jusqu’au 18 octobre.