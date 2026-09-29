Essai du Hyundai Palisade XRT Pro 2026 : le VUS familial part en camping

Deux nuits avec le Hyundai Palisade XRT Pro et une tente de toit Thule Foothill 2 nous ont permis de découvrir un autre côté de ce VUS familial.

Une suspension surélevée, des pneus tout-terrain et un différentiel arrière à glissement limité à commande électronique ajoutent des capacités utiles.

Ses sept places et son vaste espace de chargement font du Palisade un compagnon de camping pratique.

Avec la tente sur le toit, il faut composer avec davantage de bruit de vent, une sensibilité accrue aux vents latéraux et une consommation élevée.

Le plaisir de partir en camping commence bien avant d’ouvrir la tente. Parfois, il suffit de savoir que le chemin de gravier devant nous ne marque pas la fin du voyage.

C’est là que le Hyundai Palisade XRT Pro 2026 devient intéressant. Il conserve l’espace et les commodités du VUS familial à trois rangées de Hyundai, tout en ajoutant de l’équipement qui rend les chemins plus accidentés moins intimidants. Installez une tente de toit Thule Foothill 2, comme sur notre véhicule d’essai, et vous obtenez une autre façon de visiter les parcs nationaux et de passer quelques nuits loin des hôtels.

Nous avons passé deux nuits en camping avec cet ensemble. Puisque nous avons déjà présenté le Palisade sur EcoloAuto, cette fois, nous voulions surtout voir comment il se débrouillait en tant que compagnon de camping.

Plus de garde au sol, moins de soucis

Les changements les plus utiles du XRT Pro vont au-delà de son apparence plus robuste. La suspension surélevée augmente la garde au sol de 25 mm, pour la porter à 212 mm. Ses jantes de 18 pouces sont chaussées de pneus tout-terrain Continental de dimension 255/60R18. Leurs flancs sont plus hauts que ceux des pneus toutes saisons montés sur les jantes de 20 pouces du Preferred Trend.

Hyundai ajoute également un différentiel arrière à glissement limité à commande électronique et un mode de conduite hors route propre au XRT Pro. Les angles d’attaque, de fuite et de franchissement sont améliorés, ce qui offre davantage de marge pour négocier les irrégularités du terrain sans accrocher l’avant, l’arrière ou le dessous du véhicule.

Sur le gravier, dans les ornières et sur les chemins accidentés menant au camping, nous roulions avec plus de confiance. La garde au sol accrue nous faisait moins craindre de heurter une roche ou d’endommager le dessous du véhicule. C’est rassurant quand le chemin devient moins praticable et qu’il reste encore un bout à parcourir avant d’arriver.

Le Palisade demeure un grand VUS familial. Toutefois, sa garde au sol accrue et ses équipements favorisant la motricité lui permettent d’aborder des accès que d’autres versions du Palisade pourraient ne pas franchir. L’intérêt, c’est de pouvoir aller un peu plus loin tout en conservant la polyvalence qui nous attire vers ce type de véhicule.

Qu’est-ce qui change par rapport au Palisade ordinaire?

Voici une comparaison avec le Palisade Preferred Trend à moteur V6 et à rouage intégral offert au Canada.

Le rouage intégral et les modes de sélection du terrain font déjà partie de l’équipement du Palisade ordinaire au Canada. Le XRT Pro y ajoute notamment sa garde au sol supérieure, ses pneus et son différentiel arrière.

Caractéristique Palisade Preferred Trend Palisade XRT Pro Moteur et boîte de vitesses V6 de 3,5 L développant 287 chevaux, boîte automatique à huit rapports Identiques Rouage intégral De série De série Garde au sol 187 mm 212 mm Jantes et pneus 20 pouces, pneus toutes saisons 255/50R20 18 pouces, pneus tout-terrain 255/60R18 Différentiel arrière à glissement limité à commande électronique Non De série Mode hors route propre au XRT Non De série Angles d’attaque et de fuite 18,6° et 21,1° 20,5° et 22,4° Nombre de places Huit Sept, avec sièges capitaine à la deuxième rangée Consommation combinée officielle 11,1 L/100 km 12,7 L/100 km

Beaucoup d’espace sous la tente

Notre XRT Pro à sept places offrait beaucoup plus de sièges que nécessaire pour cette sortie. À deux, cela laisse une grande liberté pour organiser les bagages et le matériel de camping.

Le volume de chargement atteint 540 litres derrière la troisième rangée. Il passe à 1 310 litres lorsque celle-ci est rabattue, puis à 2 455 litres lorsque les deux rangées arrière sont abaissées. Pouvoir remplacer les places inutilisées par de l’espace pour l’équipement constitue un avantage évident.

Rabattre les deux rangées permet aussi d’envisager un coin pour dormir à l’intérieur. Nous n’y avons pas passé la nuit, mais c’est une option à explorer compte tenu de la taille du véhicule. Il faudrait toutefois tenir compte de l’espace entre les sièges capitaine pour aménager une surface de couchage.

Pour voyager en plus grand groupe, apporter une tente supplémentaire à installer au sol demeure la solution la plus simple. Le Hyundai accueille sept occupants, mais la Foothill 2 ne peut accueillir que deux personnes.

Le XRT Pro conserve aussi des commodités appréciables sur un long trajet, dont des sièges avant chauffants et ventilés, deux écrans de 12,3 pouces et une prise de 115 volts. Choisir la version axée sur le plein air n’oblige donc pas à renoncer à l’équipement attendu d’un VUS familial bien garni.

Vivre avec une tente sur le toit

La Foothill 2 offrait suffisamment de place pour nous deux. Ses quatre grandes fenêtres donnaient une impression d’espace, tandis qu’un double toit ajoutait une protection contre les intempéries. Dormir en hauteur fait partie de l’attrait, mais cet avantage devient moins évident lorsqu’il s’agit de manipuler la housse de transport.

Sur un véhicule aussi haut que le Palisade XRT Pro, atteindre la fermeture éclair entourant la housse n’était pas facile. Pendant notre séjour, le déploiement et le rangement se faisaient à deux. Le défi consistait autant à atteindre les différents côtés de la tente depuis le sol qu’à la replier elle-même.

C’est un détail à prendre en compte si vous changez d’endroit chaque matin. Il faut également tout ranger avant de reprendre la sortie du camping.

Thule affiche la Foothill 2 à 2 749,95 $ CA. Son prix est inférieur à celui de plusieurs tentes de toit à coque rigide, mais les efforts nécessaires pour l’ouvrir et la refermer méritent autant d’attention que le montant indiqué sur l’étiquette.

Les compromis sur la route

Le XRT Pro est équipé du V6 de 3,5 litres de Hyundai, qui développe 287 chevaux et 260 lb-pi de couple. Jumelé à une boîte automatique à 8 rapports. Nous avons roulé relativement peu durant cette sortie, puisque l’expérience de camping était au cœur de l’essai.

La présence de la tente se faisait surtout sentir lors des fortes accélérations et des grands vents latéraux. Le bruit du vent nous a aussi rappelé l’utilité du pare-soleil du toit ouvrant.

Avec la vitre du toit fermée, mais le pare-soleil ouvert, le bruit était très présent. Il suffisait de fermer ce dernier pour constater une différence importante. Nous avons donc apprécié le toit ouvrant de format classique et son pare-soleil efficace. Durant ce voyage, une plus grande surface vitrée ne nous manquait pas.

La consommation représente l’autre compromis. Même sans tente, le XRT Pro affiche une cote combinée officielle de 12,7 L/100 km, contre 11,1 L/100 km pour le Palisade V6 à rouage intégral ordinaire. La suspension surélevée et les pneus tout-terrain ont un coût à la pompe.

Avec notre équipement de camping, nous avons relevé une consommation de 13,3 L/100 km sur l’autoroute et de 15,5 L/100 km en ville.

Consommation moyenne de l’essai : 15,1 L/100 KM

Nous n’avons pas effectué de comparaison directe entre les conditions avec et sans tente. Ces chiffres reflètent donc notre expérience avec l’ensemble, sans permettre d’isoler l’effet de la tente.

Une autre façon de voyager

Le Hyundai Palisade XRT Pro 2026 a été lancé au Canada à 61 121 $. Ajoutez la tente et le matériel de fixation approprié, et la facture est déjà importante avant même de réserver le premier emplacement de camping.

Si le Palisade figure déjà sur votre liste, cet équipement pourrait vous donner envie de prolonger votre voyage. Chargez vos bagages, visitez quelques parcs nationaux et remplacez certaines nuits à l’hôtel par des nuits de camping. Il faudra toujours payer les emplacements et prévoir davantage d’essence, mais lors d’un long séjour, les économies d’hôtel pourraient aider à amortir le coût de la tente.

Nous avons surtout apprécié l’espace pour notre matériel et le fait de ne plus nous inquiéter des chemins accidentés. Nous aurions tout de même aimé une consommation plus basse et une fermeture éclair plus facile d’accès. Avoir sa chambre à l’étage comporte quelques inconvénients.

Le XRT Pro se prêtait bien à cette escapade. Ses capacités supplémentaires étaient utiles, et la tente nous offrait un endroit où dormir sans avoir à aménager l’habitacle pour la nuit. Pour les familles qui passent la semaine à courir en ville et passent leurs fins de semaine à vouloir en sortir, voilà une bonne raison de considérer cette version du Palisade.