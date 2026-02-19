Essai routier Chevrolet Silverado EV LT à Autonomie Prolongée 2026 : Une technologie impressionnante, un habitacle décevant

Le Chevrolet Silverado EV LT 2026 est la version de milieu de gamme du camion électrique de Chevrolet et la plus abordable destinée aux acheteurs particuliers.

Résumé du Chevrolet Silverado EV LT 2026

Le Chevrolet Silverado EV LT 2026 à autonomie prolongée dispose d’une batterie d’environ 170 kWh pour une autonomie de 660 km.

La puissance est annoncée à 645 chevaux alors que le couple est fixé à 765 lb-pi.

Le Silverado EV 2026 peut remorquer jusqu’à 5 670 kilos (12 500 livres).

Le prix de départ canadien du Silverado EV LT 2026 à autonomie prolongée est de 91 625 $.

Points positifs

Excellente autonomie

Mécanique souple et puissante

Espace intérieur et coffre avant généreux

Points négatifs

Présentation et matériaux indignes du prix

Peu de boutons physiques

Freins difficiles à doser

Ajoutée en 2025 comme modèle de milieu de gamme, la version LT du Chevrolet Silverado EV fait aussi office de modèle d’entrée de gamme pour les clients particuliers, puisque les variantes WT sont plutôt destinées aux flottes d’entreprises.

Voici donc ce que l’on obtient lorsqu’on sélectionne cette variante de la camionnette électrique de la marque au nœud papillon.

Un style particulier mais une présentation fade

Alors que Ford a choisi de donner un style très conventionnel à son camion électrique, General Motors y est allé d’une stratégie différente pour ses joueurs dans cette catégorie.

En effet, le Chevrolet Silverado EV (et le GMC Sierra EV) dispose d’un style unique qui ne laisse planer aucun doute sur le type de mécanique qui se trouve sous la carrosserie.

La face avant est plus arrondie que sur une camionnette traditionnelle, sans doute par souci d’aérodynamisme, et elle est munie d’une large bande lumineuse ainsi que de phares séparés installés aux extrémités. Contrairement au GMC Sierra EV, le Silverado EV ne tente pas d’imiter une grille de calandre. Le grand logo Chevrolet placé sur le capot s’illumine lorsqu’on s’approche du véhicule, mais l’effet n’est pas aussi élégant qu’escompté.

De profil, le Silverado EV n’est pas sans rappeler l’ancien Chevrolet Avalanche, particulièrement au niveau du pilier C et de la caisse.

D’ailleurs, comme cette camionnette vendue entre 2001 et 2013, la caisse du Silverado EV fait partie intégrante de la carrosserie et elle peut recevoir une partition amovible (midgate) qui permet d’étendre l’espace de chargement à l’habitacle. Mon modèle d’essai n’était pas muni de cette option.

À l’arrière, le Silverado EV est légèrement plus conventionnel, et la particularité la plus notable du véhicule mis à ma disposition est la présence du hayon Multi-Flex, qui peut s’ouvrir en deux parties.

Si le style du Silverado EV en général ne pose pas problème selon moi, je considère la présentation de la version LT trop austère pour son prix, dangereusement près de 100 000$.

En effet, les jantes noires et l’abondance de plastiques tout autour du véhicule lui donnent un air plus près d’un outil de travail que d’une camionnette destinée à la conduite quotidienne.

Un intérieur morose

Cette austérité se transmet d’ailleurs à l’intérieur, qui est encore moins à la hauteur du prix demandé que l’extérieur, à mon avis.

En effet, pratiquement toutes les surfaces sont en plastique noir et plusieurs d’entre elles sont rigides. Si l’on comprend bien qu’une camionnette se doit d’être robuste et dotée de matériaux plus durables que les voitures et VUS, une présentation de la sorte devient de plus en plus difficile à accepter à mesure que la facture augmente.

Néanmoins, l’habitacle du Silverado EV est plutôt fonctionnel et bien conçu, figurant de grands écrans qui sont devenus la marque de commerce de General Motors dans la dernière génération de ses véhicules.

Ces mêmes écrans bénéficient d’une belle qualité graphique et leur logiciel est d’une utilisation assez simple malgré la quantité de commandes et d’applications qu’ils renferment.

D’ailleurs, quelques commandes physiques supplémentaires seraient les bienvenues, car même si les menus de l’écran central sont faciles à naviguer, ils requièrent de quitter la route des yeux pour procéder à plusieurs réglages.

Un bon point toutefois pour les commandes rapides à la gauche de l’écran qui n’apparaissent que lorsqu’elles sont nécessaires.

Si les rangements se font un peu plus rares que dans les camionnettes conventionnelles, l’espace intérieur ne fait pas défaut et le Silverado EV peut facilement accueillir 5 passagers ou une grande quantité de bagages.

De plus, le coffre avant est de bonne taille et dispose d’un compartiment spécialement conçu pour y déposer l’attelage de remorque lorsque celui-ci n’est pas utilisé.

Les grandes portes facilitent également l’accès à bord, qui est particulièrement aisé à l’avant et à l’arrière.

Une mécanique impressionnante

Sans contredit, l’aspect le plus impressionnant du Chevrolet Silverado EV LT 2026 est sa mécanique.

Tout d’abord, la version est disponible avec trois batteries en 2026, soit une unité d’environ 133 kWh sur les modèles à autonomie standard, d’environ 170 kWh sur les modèles à autonomie prolongée et d’environ 200 kWh sur les versions à autonomie maximale.

Alors que la première permet une autonomie de 455 km, la seconde permet de rouler jusqu’à 660 km sur une charge et la troisième rend possible une autonomie exceptionnelle de 769 km.

Ces trois batteries s’accompagnent également d’une puissance et d’un couple différents malgré la même configuration à deux moteurs pour tous les Silverado EV.

Ainsi, la version LT offre 510 chevaux et 580 lb-pi de couple avec la batterie standard, 645 chevaux et 765 lb-pi de couple avec la batterie à autonomie prolongée et 760 chevaux et 765 lb-pi de couple avec la batterie à autonomie maximale.

Bien que mon modèle d’essai ne bénéficiait pas de la plus grande batterie, l’autonomie et la puissance étaient plus que suffisantes pour toutes les situations.

Effectivement, 660 km d’autonomie est parmi les plus longues distances pouvant être parcourues sur une charge par n’importe quel véhicule électrique actuellement sur le marché.

Cela permet d’ailleurs au Silverado EV d’afficher de réelles capacités de remorquage sur longues distances, contrairement à ses compétiteurs qui doivent arrêter faire le plein d’électrons beaucoup plus souvent. Chevrolet annonce jusqu’à 5 670 kilos (12 500 livres) de capactité de remorquage pour le LT.

À ce sujet, l’énorme batterie du Silverado EV ne résulte pas en temps de recharge interminables non plus, puisque General Motors a opté pour une configuration hybride 400/800 volts de la batterie qui lui permet d’atteindre des taux de charge de 300 kW sur la version mise à l’essai.

En plus de son autonomie généreuse, le camion électrique de Chevrolet peut compter sur une puissance et un couple époustouflants livrés fluidement, rendant l’expérience de conduite encore plus agréable.

Grâce à une suspension qui s’acquitte bien de sa tâche sur la plupart des routes et une direction agréable à piloter, on en vient à oublier la masse de près de 4,100 kilos (9 000 livres) du Silverado EV, qui se comporte davantage comme un grand VUS qu’une camionnette traditionnelle. La tenue de route est d’ailleurs tout à fait convenable compte tenu du type de véhicule, mais on sent parfois qu’il vaut mieux ralentir un peu dans les virages.

L’exception à cette règle survient sur les chaussées défoncées, ou le sautillement des roues vient perturber le confort des occupants. Les freinages d’urgence engendrent aussi un plongeon prononcé de l’avant. De même, malgré son poids et sa fluidité bien calibrés, la direction n’est pas très rapide et exige plusieurs tours du volant pour passer d’une butée à l’autre. Le rayon de braquage est toutefois satisfaisant pour un véhicule de cette taille.

Il faut un certain temps pour trouver la position de conduite idéale en raison de sièges avant un peu trop larges et d’une disposition perfectible de certains éléments des écrans numériques, dont la boussole et l’indicateur de température extérieure, qui sont cachés par le volant.

Une fois bien installé, par contre, on bénéficie d’une position haute qui donne l’impression de dominer la route.

Une chose que General Motors semble très bien maitriser avec ses modèles électriques en particulier est la facilité d’utilisation.

En effet, le véhicule se déverrouille lorsqu’on approche avec la clé, il se met en marche d’une simple pression sur les freins, les sièges et volant chauffants s’activent automatiquement, et il ne reste plus qu’a passer un rapport pour prendre la route.

Bien sûr, on peut configurer chacune de ces fonctions selon nos préférences, mais leur fonctionnement est intuitif et pratique.

Soulignons également la bonne calibration de la conduite à une pédale, qui permet des accélérations et des freinages puissants et en douceur.

Heureusement que c’est le cas, puisque la pédale de frein, elle, engendre parfois des arrêts plus brusques que prévu en raison de transitions perfectibles entre la régénération et les plaquettes.

À surveiller

Le Chevrolet Silverado EV ainsi que la plateforme Ultium sur laquelle il repose étant toujours relativement jeunes, il est difficile de se prononcer sur sa fiabilité à long terme. Des pépins informatiques étaient relativement fréquents au lancement, mais la plupart semblent avoir été réglés au cours des derniers mois. Ainsi, un coup d’œil aux forums en ligne révèle plusieurs cas d’assemblage bâclé, notamment des moulures manquantes et des logos qui se détachent, mais peu de pannes mécaniques ont été rapportées.

Transport Canada recense actuellement trois rappels concernant le Silverado EV, soit un pour chaque année-modèle. Celui touchant les modèles 2026 porte sur le témoin d’antipatinage, qui pourrait ne pas s’illuminer en cas d’anomalie du système en question. Étonnamment, ce rappel est le seul des trois qui est partagé avec le GMC Sierra EV, pourtant pratiquement identique sous la carrosserie.

Prix du Chevrolet Silverado EV LT 2026

Le Chevrolet Silverado EV LT 2026 débute à 81 325 $ au Canada avec la batterie à autonomie standard, 91 625 $ avec la batterie à autonomie prolongée et 110 625 $ avec la batterie à autonomie maximale.

Mon modèle d’essai, un LT à autonomie prolongée, était équipé de plusieurs options dont la peinture Orange Habanero (495 $), la doublure de caisse pulvérisée Chevytec (695 $), les tapis de plancher en caoutchouc (325 $) et les emblèmes noirs (260 $), pour un prix de vente au Québec de 97 003 $.

Les acheteurs à la recherche d’un camion électrique plus abordable peuvent se tourner vers les versions WT, plus dépouillées, qui débutent à 67 625 $ pour l’autonomie standard, 80 425 $ pour l’autonomie prolongée et 86 325 $ pour l’autonomie maximale.

Nouvelle pour 2026, la version Trail Boss propose des capacités hors-route accrues et un style plus aventurier. Celle-ci débute à 93 125 $ avec la batterie à autonomie prolongée et 110 625 $ avec la batterie à autonomie maximale.

En guise de comparaison, le GMC Sierra EV vise un marché un peu plus haut de gamme en raison de sa version Denali luxueuse et de l’absence des versions destinées aux clients commerciaux. Ses prix s’échelonnent de 83 625 $ à 123 625 $.

Cela rend les pickups électriques de General Motors plus dispendieux que le Ford F-150 Lightning à équipement similaire, mais largement plus abordables que le Rivian R1T, les deux offrant moins d’autonomie.

Conclusion

Le Chevrolet Silverado EV LT 2026 est un camion électrique agréable à conduire au quotidien et qui dispose de capacités mécaniques franchement impressionnantes, qui sont malheureusement accompagnées par une présentation intérieure simplement indigne du prix demandé. Néanmoins, il demeure l’un des meilleurs achats dans ce segment toujours peu contingenté puisqu’il peut réellement être utilisé comme une camionnette de travail sans trop souffrir au plan de l’autonomie et de la recharge. Si la qualité de l’intérieur vous importe vraiment, sachez que le GMC Sierra EV fait légèrement mieux à ce chapitre.

Modèle Chevrolet Silverado EV LT Autonomie Prolongée 2026 Ford F-150 Lightning Lariat 2025 Rivian R1T Double Autonomie Standard Prix de vente (QC) 91 625 $ 88 490 $ 139 007 $ Batterie Env. 170 kWh 131 kWh 92,5 kWh Autonomie 660 km 515 km 435 km Puissance 645 ch 580 ch 533 ch Couple 765 lb-pi 775 lb-pi 610 lb-pi Capacité de recharge rapide 300 kW 150 kW Env. 200 kW Capacité de Remorquage 5 670 kg (12 500 lb) 3 493 kg (7 700 lb) 3 493 kg (7 700 lb) Charge utile 771 kg (1 700 lb) 852 kg (1 879 lb) 900 kg (1 984 lb) Longueur de la caisse 5 pi 11 po 5 pi 7 po 4 pi 5 po Volume du coffre avant 303 litres 400 litres 314 litres