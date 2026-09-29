Nissan veut faire de l’hybride son principal groupe motopropulseur en Amérique du Nord d’ici 2030

Anthony Lemonde
By Anthony Lemonde
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Nissan Rogue e-Power 2027

  • Cela reposera sur le nouveau Rogue e-Power, un Kicks e-Power, ainsi qu’une gamme de camionnettes et de VUS hybrides à moteur V6.

  • Le constructeur s’attend à ce que le Rogue e-Power représente rapidement de 30 à 40 % des ventes du Rogue.

  • Le plan prévoit également une augmentation de la production aux États-Unis pour les modèles vendus localement.

Venant tout juste de présenter le Rogue e-Power 2027, Nissan affirme s’attendre à ce que les motorisations hybrides deviennent la pierre angulaire de sa gamme d’ici la fin de la décennie.

En effet, après avoir été distancé par ses rivaux Toyota et Honda — qui connaissent actuellement un succès retentissant avec leurs modèles hybrides —, Nissan prépare une stratégie hybride multi-modèles pour rattraper son retard.

Cette transition commencera naturellement par le nouveau Rogue e-Power, qui devrait rapidement représenter de 30 à 40 % de l’ensemble des ventes du modèle le plus populaire de la marque en Amérique du Nord.

Par la suite, le constructeur introduira cette même technologie sur le Kicks sous-compact en Amérique du Nord, probablement pour l’année-modèle 2028. Un Kicks e-Power existe déjà au Japon, mais la version vendue au Canada et aux États-Unis n’est offerte qu’avec un moteur à essence de 2,0 L depuis son lancement à la fin de 2024.

Nissan Rogue e-Power 2027

Contrairement à la majorité des véhicules hybrides sur le marché, la technologie e-Power de Nissan utilise le moteur à essence uniquement comme génératrice, ce qui signifie qu’il n’entraîne jamais directement les roues.

Le président de Nissan Amériques, Christian Meunier, affirme que cela permet au Rogue e-Power d’être aussi écoénergétique que le Toyota RAV4, tout en étant plus silencieux, plus fluide, plus rapide et plus agréable à conduire.

Le Kicks e-Power devrait fonctionner de manière similaire, mais on ignore s’il en sera de même pour les autres modèles hybrides Nissan à venir.

En effet, les autres futurs modèles annoncés seront des camionnettes et des VUS plus imposants à carrosserie sur cadre, tels que le Frontier de nouvelle génération et le robuste VUS X-Terra à venir.

Ces modèles seront propulsés par une toute nouvelle famille de moteurs V6 hybrides, actuellement en cours de développement en vue d’un lancement prévu aux alentours de 2028.

Nissan Kicks e-Power 2027

Peu de détails sont connus sur ces modèles pour le moment, mais ils devraient permettre à Nissan de rivaliser directement avec les futurs produits similaires de Honda, qui miseront également sur des motorisations V6 hybrides.

Ces futurs véhicules à moteur V6 seront assemblés aux États-Unis, où le nouveau Rogue sera également produit pour le marché américain à compter de 2028.

L’entreprise commencera par faire passer la production du Rogue à essence à son usine de Smyrna, au Tennessee, de la version actuelle au nouveau modèle dès le printemps prochain, avant d’y intégrer la variante e-Power en 2028.

En raison du contexte commercial entre les États-Unis et le Canada, tous les Rogue destinés au marché canadien devraient continuer d’être fabriqués au Japon, à l’usine de Kyushu du constructeur.

Aperçu du Nissan X-Terra 2028 | Photo: Nissan

L’arrivée du nouveau Rogue et l’ajout de sa déclinaison hybride nécessiteront vraisemblablement un troisième quart de travail dans l’usine américaine, qui devrait alors fonctionner à sa capacité maximale annuelle — ou presque — de 600 000 unités.

À l’heure actuelle, cette installation, qui produit le Rogue, le Murano, le Pathfinder et l’Infiniti QX60, assemble environ 400 000 véhicules par an sur deux quarts de travail.

Grâce à ce virage et à l’arrivée des prochains modèles V6 hybrides, Nissan prévoit de fabriquer localement 80 % des véhicules vendus aux États-Unis, ce qui devrait protéger davantage la marque d’éventuels tarifs douaniers et tensions commerciales qui pourraient persister à ce moment-là.

Puisqu’il n’avait été conçu que comme une solution temporaire avant l’arrivée du Rogue e-Power, le Rogue PHEV dérivé de Mitsubishi a déjà cessé d’être produit, avec 3 000 unités assemblées pour les États-Unis et 1 000 pour le Canada.

Source : Automotive News

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