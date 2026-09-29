Nissan veut faire de l’hybride son principal groupe motopropulseur en Amérique du Nord d’ici 2030

Cela reposera sur le nouveau Rogue e-Power, un Kicks e-Power, ainsi qu’une gamme de camionnettes et de VUS hybrides à moteur V6.

Le constructeur s’attend à ce que le Rogue e-Power représente rapidement de 30 à 40 % des ventes du Rogue.

Le plan prévoit également une augmentation de la production aux États-Unis pour les modèles vendus localement.

Venant tout juste de présenter le Rogue e-Power 2027, Nissan affirme s’attendre à ce que les motorisations hybrides deviennent la pierre angulaire de sa gamme d’ici la fin de la décennie.

En effet, après avoir été distancé par ses rivaux Toyota et Honda — qui connaissent actuellement un succès retentissant avec leurs modèles hybrides —, Nissan prépare une stratégie hybride multi-modèles pour rattraper son retard.

Cette transition commencera naturellement par le nouveau Rogue e-Power, qui devrait rapidement représenter de 30 à 40 % de l’ensemble des ventes du modèle le plus populaire de la marque en Amérique du Nord.

Par la suite, le constructeur introduira cette même technologie sur le Kicks sous-compact en Amérique du Nord, probablement pour l’année-modèle 2028. Un Kicks e-Power existe déjà au Japon, mais la version vendue au Canada et aux États-Unis n’est offerte qu’avec un moteur à essence de 2,0 L depuis son lancement à la fin de 2024.

Contrairement à la majorité des véhicules hybrides sur le marché, la technologie e-Power de Nissan utilise le moteur à essence uniquement comme génératrice, ce qui signifie qu’il n’entraîne jamais directement les roues.

Le président de Nissan Amériques, Christian Meunier, affirme que cela permet au Rogue e-Power d’être aussi écoénergétique que le Toyota RAV4, tout en étant plus silencieux, plus fluide, plus rapide et plus agréable à conduire.

Le Kicks e-Power devrait fonctionner de manière similaire, mais on ignore s’il en sera de même pour les autres modèles hybrides Nissan à venir.

En effet, les autres futurs modèles annoncés seront des camionnettes et des VUS plus imposants à carrosserie sur cadre, tels que le Frontier de nouvelle génération et le robuste VUS X-Terra à venir.

Ces modèles seront propulsés par une toute nouvelle famille de moteurs V6 hybrides, actuellement en cours de développement en vue d’un lancement prévu aux alentours de 2028.

Peu de détails sont connus sur ces modèles pour le moment, mais ils devraient permettre à Nissan de rivaliser directement avec les futurs produits similaires de Honda, qui miseront également sur des motorisations V6 hybrides.

Ces futurs véhicules à moteur V6 seront assemblés aux États-Unis, où le nouveau Rogue sera également produit pour le marché américain à compter de 2028.

L’entreprise commencera par faire passer la production du Rogue à essence à son usine de Smyrna, au Tennessee, de la version actuelle au nouveau modèle dès le printemps prochain, avant d’y intégrer la variante e-Power en 2028.

En raison du contexte commercial entre les États-Unis et le Canada, tous les Rogue destinés au marché canadien devraient continuer d’être fabriqués au Japon, à l’usine de Kyushu du constructeur.

L’arrivée du nouveau Rogue et l’ajout de sa déclinaison hybride nécessiteront vraisemblablement un troisième quart de travail dans l’usine américaine, qui devrait alors fonctionner à sa capacité maximale annuelle — ou presque — de 600 000 unités.

À l’heure actuelle, cette installation, qui produit le Rogue, le Murano, le Pathfinder et l’Infiniti QX60, assemble environ 400 000 véhicules par an sur deux quarts de travail.

Grâce à ce virage et à l’arrivée des prochains modèles V6 hybrides, Nissan prévoit de fabriquer localement 80 % des véhicules vendus aux États-Unis, ce qui devrait protéger davantage la marque d’éventuels tarifs douaniers et tensions commerciales qui pourraient persister à ce moment-là.

Puisqu’il n’avait été conçu que comme une solution temporaire avant l’arrivée du Rogue e-Power, le Rogue PHEV dérivé de Mitsubishi a déjà cessé d’être produit, avec 3 000 unités assemblées pour les États-Unis et 1 000 pour le Canada.

Source : Automotive News