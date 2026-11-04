Nissan Canada vend désormais des pièces et accessoires d’origine sur eBay

Le constructeur est le premier au Canada à s’associer avec eBay de cette manière.

Les pièces vendues sur eBay seront expédiées depuis la concession canadienne Nissan ou Infiniti participante la plus proche de l’acheteur.

Plus de 7 400 pièces et accessoires sont actuellement répertoriés sur la boutique eBay de l’entreprise.

Plus tôt aujourd’hui, Nissan Canada est devenu le premier constructeur automobile au pays à vendre des pièces et accessoires d’origine en ligne par l’intermédiaire d’eBay.

En effet, la division canadienne du constructeur japonais a lancé sa boutique eBay, qui compte déjà 7 484 articles en vente allant des tapis de sol et télécommandes de remplacement aux ensembles de jambes de suspension, armatures de sièges, turbocompresseurs et onduleurs pour véhicules électriques.

La marque Infiniti participe également à ce programme avec sa propre boutique eBay, encore mieux garnie, qui propose actuellement 26 267 annonces de pièces et accessoires.

L’idée derrière cette collaboration est de permettre aux automobilistes canadiens de trouver plus facilement en ligne des pièces d’origine pour leurs véhicules Nissan et Infiniti, en s’appuyant sur la plateforme reconnue d’eBay pour les achats en ligne de tout genre, y compris les composants automobiles.

En rendant ses stocks accessibles sur eBay, Nissan Canada est aussi susceptible d’attirer des acheteurs qui se seraient autrement tournés vers des pièces du marché secondaire.

Bien que les pièces et accessoires d’origine soient généralement plus dispendieux que ceux conçus par des fournisseurs de pièces de rechange, ils sont garantis conformes aux normes du constructeur.

D’ailleurs, les pièces Nissan et Infiniti Canada achetées sur eBay bénéficient de la promesse « Ajustement garanti » (Guaranteed Fit) de la plateforme, ce qui signifie que les acheteurs peuvent saisir les détails de leur véhicule sur le site pour s’assurer de la compatibilité de la pièce.

En cas d’erreur et si la pièce reçue ne convient pas au véhicule, eBay offre un remboursement complet et prend en charge les frais d’expédition, à condition que la pièce soit retournée dans les 30 jours suivant la livraison initiale.

Au moment d’écrire ces lignes, les boutiques eBay de Nissan Canada et d’Infiniti Canada sont en ligne depuis quelques heures seulement; durant ce laps de temps, Nissan a vendu cinq articles et Infiniti un seul, selon le compteur affiché sur eBay.

D’autres constructeurs automobiles pourraient emboîter le pas à Nissan en intégrant leur réseau de pièces à eBay, mais aucune annonce n’a été faite à ce jour.