Des Jeeps construites en Chine pourraient arriver au Canada alors que les discussions sur Brampton se poursuivent

Deux modèles Jeep électrifiés fabriqués dans le cadre de la coentreprise de Stellantis avec Dongfeng pourraient être envisagés pour le Canada à partir de 2027, sous réserve de leur homologation et d’autres décisions.

Stellantis étudie la possibilité d’exporter au Canada deux Jeeps électrifiées assemblées à Wuhan.

Les discussions sur la vente de l’usine de Brampton et le vote de grève d’Unifor sont toujours en cours.

Les Canadiens pourraient mal accueillir une telle décision de Stellantis/Jeep…

Stellantis envisage d’amener au Canada, dès 2027, deux modèles Jeep électrifiés construits en Chine, alors que l’usine d’assemblage de Brampton, à l’arrêt, reste au cœur d’un différend avec les travailleurs et le gouvernement fédéral.

Les véhicules seraient produits à Wuhan par une coentreprise entre Stellantis et Dongfeng, le Canada et le Mexique étant envisagés comme destinations d’exportation. Les modèles sont également prévus pour le marché chinois. Ils devraient comprendre des versions entièrement électriques et hybrides rechargeables.

Stellantis Canada a prévenu qu’un lancement canadien de ces véhicules est loin d’être confirmé. Sa porte-parole, LouAnn Gosselin, a déclaré qu’il serait prématuré de les présenter comme des modèles prévus pour ce marché. Elle a également affirmé que les importations potentielles en provenance de Chine n’avaient pas influencé les décisions de l’entreprise concernant Brampton.

Cette distinction a peu contribué à apaiser les tensions de travail. En vertu de son entente de 2023 avec Unifor, Stellantis s’était engagée à construire la prochaine génération du Jeep Compass à Brampton. L’usine a cessé la production de véhicules en 2023 afin d’entreprendre les travaux de réoutillage pour le Compass, mais Stellantis les a suspendus en février 2025 avant de transférer le programme aux États-Unis.

L’entreprise négocie maintenant une entente de principe avec l’entrepreneur en défense Roshel, qui pourrait mener à la vente de l’usine de Brampton. Unifor représente environ 2 200 travailleurs horaires de l’usine. Les membres doivent voter les 17 et 18 octobre sur l’autorisation d’une grève.

La présidente du syndicat, Lana Payne, a qualifié d’inacceptable la perspective d’importer des Jeeps électriques construites en Chine, rendue possible par la forte baisse des tarifs douaniers à l’importation imposés à la Chine, tout en abandonnant le programme de Brampton. Unifor soutient que les importations potentielles de Jeeps montrent que cette politique pourrait plutôt entraîner l’arrivée de véhicules sans production locale.

La situation de l’usine comporte aussi des enjeux financiers et politiques. Ottawa a versé des millions de dollars pour des projets de réoutillage à Brampton et à Windsor, et la ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, a menacé d’intenter une action en justice au sujet des conditions de financement si l’usine de Brampton ferme.

L’homologation constitue un autre obstacle. Le Canada exige que les véhicules respectent les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada, un processus qui prend du temps et coûte cher. Sam Fiorani, d’AutoForecast Solutions, a déclaré que les Jeeps conçues en Chine n’ont aucun lien avec les produits Stellantis construits ailleurs, ce qui complique leur homologation en Amérique du Nord.

Par conséquent, il est peu probable que ces véhicules soient offerts aux Canadiens l’an prochain, ce qui donnera à Stellantis plus de temps pour réfléchir à l’avenir de Brampton.

Source: Automotive News