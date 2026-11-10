Enquête sur le Ford Explorer en raison de coussins gonflables qui causeraient des brûlures

L’enquête vise environ 1,24 million d’Explorer des années-modèles 2021 à 2026.

La NHTSA a recensé 11 incidents, dont 10 ont causé des brûlures du deuxième ou du troisième degré.

Aucun rappel n’a été décrété pour l’instant.

Concrètement, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’agence américaine responsable de la sécurité routière (l’équivalent de Transports Canada) enquête sur des brûlures causées par le déploiement des coussins gonflables latéraux avant.

Un problème rare

Le composant en cause est le coussin gonflable latéral intégré au dossier des sièges avant. Ceux du volant et du tableau de bord ne sont pas visés, pas plus que les rideaux gonflables, et rien n’indique que les places arrière soient touchées. Selon le Bureau d’enquête sur les défauts de la NHTSA, des propriétaires et le constructeur lui-même ont signalé des brûlures survenues lors de collisions. Elles étaient assez graves pour nécessiter des soins médicaux.

En chiffres absolus, le problème demeure marginal avec seulement onze incidents, mais on s’entend, tous les Explorer en circulation ne sont pas impliqués dans des collisions qui forcent le déploiement des coussins.

Une étape préliminaire

Il est important de stipuler qu’on ne parle pas de rappel pour le moment. Nous en sommes à l’étape d’une évaluation préliminaire, c’est-à-dire la phase où la NHTSA recueille des informations avant de déterminer s’il existe un défaut répandu dans l’ensemble des véhicules. Au terme de l’exercice, l’agence peut fermer le dossier sans suite, procéder à une analyse technique plus poussée ou exiger directement un rappel.

Pour Ford, c’est un autre pépin qui nuit à sa réputation. L’Explorer a déjà fait l’objet de deux campagnes cette année : l’une pour un possible bris de la suspension arrière, l’autre pour les rails de toit.

Nous allons suivre ce dossier de près afin de voir si l’enquête va aboutir à un rappel. Le cas échéant, vous en serez informés.