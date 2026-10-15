Jeep prévoit trois nouveaux modèles pour l’Europe, dont un petit VUS électrifié inspiré de la Willys

La marque doublera sa gamme européenne avec trois nouveaux modèles d’ici environ 2030.

Le modèle inspiré de la Willys sera plus petit que l’actuel Avenger.

Jeep continue de miser sur des plateformes multi-énergies pour l’Europe, ce qui signifie que le modèle inspiré de la Willys sera électrifié.

Lors du Mondial de l’Automobile de Paris, le directeur de Jeep pour l’Europe a déclaré à Automotive News que la marque prévoit trois nouveaux modèles d’ici environ 2030, dont un petit tout-terrain inspiré de la Willys originale de la Seconde Guerre mondiale.

Le Wrangler étant le descendant direct de la Willys originale, nous prévoyons que ce futur modèle aura une apparence similaire, mais un gabarit beaucoup plus réduit.

En effet, le constructeur indique que ce modèle sera conçu pour répondre aux défis des villes de plus en plus encombrées, ce qui signifie qu’un faible encombrement au sol sera un élément central de sa formule.

De fait, nous nous attendons à ce que ce modèle soit plus petit que le multisegment Avenger actuel, ce qui ferait entrer Jeep sur un marché inédit qu’elle n’a encore jamais occupé.

Peu de détails sont connus au sujet de ce futur modèle inspiré de la Willys, si ce n’est qu’il utilisera une plateforme multi-énergies, à l’instar des autres véhicules Jeep commercialisés en Europe. Cela signifie que les acheteurs devraient pouvoir choisir parmi plusieurs motorisations, de l’hybridation légère au tout électrique.

L’entreprise a publié un aperçu montrant l’ombre du concept projetée derrière une Jeep Willys de 1941. On peut y distinguer une silhouette très anguleuse dotée d’un toit plat, présentant une étroite ressemblance avec le Wrangler à deux portes.

Une version à quatre roues motrices sera naturellement proposée, ce modèle étant également conçu pour les escapades du week-end et pas uniquement pour les trajets urbains quotidiens. Les ventes de ce modèle devraient débuter après 2030.

Juste avant le lancement de ce modèle électrifié inspiré de la Willys, Jeep enrichira sa gamme européenne d’un successeur au Renegade d’ici 2030.

Bien qu’il ait été retiré du catalogue en Amérique du Nord après l’année-modèle 2023, ce multisegment sous-compact est resté sur le marché européen jusqu’en octobre dernier.

Au cours de ses 11 années de production, ce petit VUS fabriqué en Italie s’est écoulé à plus de 610 000 exemplaires en Europe, ce qui en fait un produit stratégique pour Jeep.

En réalité, l’arrêt du Renegade explique le recul des ventes de Jeep en Europe jusqu’en août, en dépit d’un intérêt marqué pour le nouveau Compass arrivé sur le marché l’année dernière.

Par ailleurs, l’Avenger rencontre également un franc succès, totalisant environ 300 000 ventes en Europe depuis son lancement à la fin de 2022.

En plus du futur modèle inspiré de la Willys et de la prochaine génération du Renegade, Jeep compte renforcer significativement sa présence européenne grâce à l’arrivée du tout-terrain électrique Recon l’année prochaine, ainsi que d’un modèle intermédiaire supplémentaire prévu pour 2028.

Une fois complétée, cette gamme devrait permettre à Jeep de couvrir 90 % des segments de VUS en Europe dès le début de la prochaine décennie, avec des modèles répartis dans chaque catégorie de taille, du sous-compact à l’intermédiaire.

Rien n’indique pour le moment si certains de ces futurs véhicules feront leur apparition en Amérique du Nord.

Source : Automotive News Europe