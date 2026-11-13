Acura met à jour l’Integra Type-S 2027 et ajoute une Édition Héritage d’inspiration rétro

L’Integra Type-S 2027 reçoit plusieurs mises à jour sur le plan du design et de l’équipement.

L’Édition Héritage arbore une peinture jaune et un pommeau de levier de vitesses en titane inspirés de l’Integra Type-R 2000.

La commercialisation de l’Integra Type-S 2027 débutera au cours de la nouvelle année.

Pour l’année-modèle 2027, Acura offre à l’Integra Type-S plusieurs nouveautés touchant son design et son équipement, ainsi qu’une nouvelle édition spéciale destinée à commémorer le 30e anniversaire de l’Integra Type-R originale.

Tous les modèles Integra Type-S 2027 bénéficieront de l’ajout de jantes et de boîtiers de rétroviseurs noir lustré, d’étriers de frein Brembo jaunes, de garnitures gris foncé sur les panneaux de porte et le tableau de bord, d’un contour de levier de vitesses gris foncé et de poignées de porte intérieures gris foncé.

L’habitacle de l’Acura Integra Type-S 2027 reçoit également des commandes de climatisation noir lustré et de nouveaux choix de sellerie.

Dans le détail, l’intérieur noir reçoit des surpiqûres contrastantes jaunes sur les sièges, la gaine du levier de vitesses, le volant et les panneaux de porte, ainsi que des touches perforées jaunes.

L’aménagement intérieur blanc et bleu « Orchidée » se dote de nouveaux accents en suède bleu, tandis que l’intérieur rouge présente de nouveaux accents en suède noir.

L’Integra Type-S 2027 ajoute aussi la fonction de mémorisation de la position de conduite, une fonction de retenue automatique des freins à mémoire et des rétroviseurs latéraux qui s’inclinent vers le bas lorsque la marche arrière est engagée afin d’aider le conducteur à voir les lignes de stationnement.

Sous le capot, l’Integra Type-S demeure inchangée, ce qui signifie que les acheteurs retrouveront un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 L développant 320 chevaux et un couple de 310 lb-pi, jumelé à une boîte manuelle à six rapports.

La puissance est toujours transmise exclusivement aux roues avant par l’entremise d’un différentiel à glissement limité.

L’autre grande nouveauté pour 2027 est l’ajout de l’Édition Héritage, une version à production limitée qui souligne le 20e anniversaire de l’Acura Integra Type-R de génération DC2, vendue au Canada entre 1997 et 2001.

L’Édition Héritage se démarque des autres modèles Integra Type-S 2027 par sa peinture exclusive Jaune Phénix flamboyant, inspirée de la couleur Jaune Phénix introduite sur la Type-R DC2 pour l’année-modèle 2000.

Cette nouvelle teinte, décrite comme plus éclatante que l’originale, marque la première fois qu’une Integra est offerte en jaune depuis 2001, année où le modèle avait été abandonné avant de faire son retour pour l’année-modèle 2023.

L’Édition Héritage arbore également des emblèmes Type-S noirs et des jantes exclusives en alliage de 19 pouces à 10 rayons de couleur cuivre.

À l’intérieur, ce modèle profite d’un pommeau de levier de vitesses en titane inspiré de celui utilisé sur la Type-R DC2 du marché japonais.

Pour s’agencer à la carrosserie jaune, l’Édition Héritage sera offerte uniquement avec l’intérieur noir rehaussé d’accents jaunes.

Acura précise que l’Édition Héritage sera produite en quantité limitée, bien qu’aucun chiffre n’ait été dévoilé pour le moment.

Les prix canadiens des Acura Integra Type-S et Type-S Édition Héritage 2027 seront annoncés à l’approche de leur arrivée sur le marché, prévue au cours de l’année 2027.