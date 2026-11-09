Stellantis vend son usine de montage de Brampton à l’entreprise canadienne de technologies de défense Roshel

L’usine d’assemblage de Brampton était à l’arrêt depuis la fin de 2023, et ses 2 200 travailleurs se trouvaient depuis en mise à pied rémunérée.

Les répercussions de cette décision pour les employés ainsi que pour les engagements de l’entreprise envers Ottawa demeurent pour l’instant incertaines.

Stellantis et Roshel prévoient d’explorer des possibilités de partenariat dans le secteur de la défense.

Après des mois de rumeurs et d’hésitations, Stellantis a confirmé aujourd’hui la vente de son usine de montage de Brampton, en Ontario, à l’entreprise canadienne de technologies de défense Roshel. Cette opération avait été esquissée dès septembre par la signature d’un protocole d’entente, mais elle semble désormais définitive.

L’usine d’assemblage de Brampton a été construite par American Motors Corporation (AMC) et a ouvert ses portes en 1986 sous le nom de « Bramalea Assembly » afin de fabriquer l’Eagle Premier, une berline intermédiaire moderne développée conjointement par AMC et Renault. À peine un an plus tard, Chrysler Corporation a racheté AMC et l’ensemble de ses actifs, incluant l’usine de Brampton.

Entre 1992 et 2004, le site a servi à fabriquer les modèles de la plateforme LH de Chrysler (Intrepid, Concorde, Vision, LHS, New Yorker), dérivés de la plateforme de la Premier, avant d’être réaménagé pour la production des modèles LX, qui ont succédé aux LH en 2005.

En raison de la longévité remarquable de la plateforme LX (Chrysler 300, Dodge Charger, Dodge Challenger), l’usine assemblait toujours ces véhicules au moment de sa fermeture à la fin de 2023 pour modernisation.

À cette époque, Stellantis (actuelle société mère de l’ancienne Chrysler Corporation) indiquait que le site de Brampton accueillerait la production de la prochaine génération du VUS compact Jeep Compass. Cela aurait constitué une première pour l’usine, qui n’avait jusque-là jamais produit autre chose que de grandes berlines. La génération actuelle de la Dodge Charger est, quant à elle, assemblée à Windsor, aux côtés des fourgonnettes Chrysler Pacifica et Grand Caravan.

L’usine de Brampton a atteint son sommet de production en 1999, année où 338 921 véhicules LH de deuxième génération sont sortis de ses chaînes de montage. Tout au long de son histoire, le complexe a assemblé un total de 7 147 888 véhicules.

Alors que les travaux de réoutillage étaient en cours, l’administration Trump a instauré une série de tarifs douaniers et de mesures protectionnistes qui ont grandement compliqué et réduit la rentabilité de la production automobile au Canada. Peu après, Stellantis a interrompu les travaux sur le site de Brampton et a annulé le projet d’y assembler le Compass, choisissant de privilégier plutôt son usine de Belvidere, en Illinois, elle aussi à l’arrêt.

Depuis, le constructeur a envisagé plusieurs scénarios pour relancer les opérations à Brampton, notamment l’assemblage de véhicules électriques du constructeur chinois Leapmotor à partir de kits en pièces détachées (CKD). Cette option a été rejetée par Ottawa et par le syndicat Unifor, puisqu’elle n’aurait permis de réintégrer qu’environ 200 à 300 des 2 200 employés horaires placés en mise à pied rémunérée depuis l’arrêt de la production.

Le constructeur a finalement pris le parti de céder entièrement l’usine de Brampton afin de rationaliser ses activités. L’acheteur, Roshel, est une entreprise canadienne spécialisée dans les technologies de défense qui assemble des véhicules blindés destinés à des forces armées et à des services de maintien de l’ordre à l’échelle mondiale. Roshel propose également des solutions connectées pour la gestion de flottes.

L’entreprise devrait exploiter le site pour la fabrication de véhicules, mais on ignore encore s’il s’agit d’une expansion de ses activités ou d’un déménagement de ses installations actuelles, situées à une quinzaine de kilomètres de l’usine de Stellantis, aussi à Brampton. S’il s’agit d’un agrandissement, une partie des employés mis à pied par Stellantis pourrait être réembauchée dans la même usine sous une nouvelle direction ; dans l’éventualité d’une relocalisation, l’avenir de la main-d’œuvre demeure indéterminé.

Par voie de communiqué, Stellantis a affirmé demeurer « résolue à collaborer avec Unifor en vue de trouver un dénouement équitable ».

De son côté, Lana Payne, présidente d’Unifor, a déclaré que « Stellantis a trahi nos membres par un accord sournois pour vendre l’usine et se soustraire à ses engagements envers eux. »

Il conviendra également d’observer les répercussions de cette vente sur les relations entre Stellantis et le gouvernement canadien, Ottawa ayant clairement manifesté sa volonté d’exiger le respect des ententes conclues lors de l’octroi de fonds publics il y a quelques années. Les autorités avaient en effet subordonné ces investissements au maintien intégral de l’empreinte manufacturière du constructeur au pays, ce qui englobait tant les usines de Windsor et de Brampton que leurs effectifs respectifs.

Fait digne de mention, Stellantis a fait savoir qu’elle explorera des occasions de collaboration avec Roshel dans le domaine de la défense, ce qui pourrait lui ouvrir un nouveau marché et lui permettre de garder un lien indirect avec le site de Brampton.

De nouveaux détails sur ce dossier devraient émerger au cours des prochains jours ou des prochaines semaines.