Votre prochain Jeep pourrait-il vous dire si la batterie suffit pour parcourir un sentier?

Une demande de brevet liée à la société mère de Jeep décrit un estimateur d’autonomie conçu pour les aventures hors route.

Le système proposé évaluerait si un véhicule électrifié peut parcourir un sentier sélectionné dans son intégralité.

Il pourrait aussi avertir le conducteur si l’autonomie restante ne permet pas de rejoindre une borne après le parcours.

La demande ne confirme ni le modèle de production ni la date de lancement.

Une demande de brevet de FCA US, qui fait partie de Stellantis, présente un outil potentiellement utile pour les amateurs de conduite électrique hors route : vérifier si la batterie peut couvrir le parcours prévu avant de s’engager sur un sentier. Intitulée « Vehicle Trail Range Estimation », elle a été publiée le 5 novembre 2026.

L’estimateur proposé combinerait la distance du sentier, le dénivelé et la vitesse prévue avec plusieurs données du véhicule. Il tiendrait notamment compte de l’état de la batterie, de sa température, de la pression des pneus et de la consommation des accessoires. Le conducteur pourrait également préciser les conditions attendues, l’utilisation du chauffage ou de la climatisation, ainsi que l’éventuel retrait du toit.

Si la charge semble insuffisante, le système pourrait afficher un avertissement, proposer un autre itinéraire ou calculer la charge minimale requise. Il évaluerait également la possibilité de rejoindre une borne à l’issue du sentier. La description couvre les véhicules entièrement électriques ainsi que d’autres motorisations électrifiées, dont celles bénéficiant de l’aide d’un moteur à combustion.

Pour les propriétaires de Jeep, l’intérêt est facile à comprendre. Avant de s’engager sur un parcours inconnu, le conducteur disposerait d’un outil de planification plus pertinent que la simple comparaison entre la longueur du sentier et l’autonomie affichée au tableau de bord.

Jeep représente une application possible de cette technologie, mais il s’agit d’une interprétation. La demande de brevet ne confirme pas qu’un modèle précis en sera équipé. Une telle estimation ne remplacerait pas non plus la nécessité de conserver une réserve d’énergie pour les détours, les délais ou les changements de conditions.

Source : Demande de brevet américaine US20260351054A1, reproduite par Justia