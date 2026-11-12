Maserati pourrait s’associer à Huawei et JAC pour deux véhicules électriques

Des informations évoquent un possible projet de deux véhicules électriques, mais les entreprises n’ont confirmé aucune entente contraignante.

Maserati pourrait présenter le 10 décembre un partenariat proposé avec Huawei et JAC Motors.

Les informations font état d’une grande routière et d’un VUS, qui pourraient être assemblés à Hefei dès 2027.

JAC a confirmé des discussions, mais affirme qu’aucune entente contraignante n’a été signée.

Maserati pourrait se tourner vers des partenaires chinois pour développer ses prochains véhicules électriques haut de gamme, alors que la marque de luxe italienne s’apprête à présenter sa stratégie le 10 décembre. Des médias chinois cités par la firme d’investissement italienne Equita rapportent que Stellantis pourrait annoncer une entente avec Huawei et le constructeur automobile JAC Motors lors de l’événement à Modène.

Les entreprises n’ont pas confirmé l’existence d’une entente. JAC a plutôt indiqué à la Bourse de Shanghai, le 30 septembre, qu’elle avait été en contact avec Huawei et Stellantis, tout en précisant qu’aucune entente contraignante n’avait été conclue.

Ces informations décrivent un projet appelé à l’interne « Maserati Design ». Le design extérieur du premier véhicule aurait apparemment été approuvé, et la production pourrait commencer dès 2027. On ignore si ce design est destiné à la grande routière entièrement électrique ou au VUS intermédiaire ou grand évoqué dans les rapports.

Selon la répartition des responsabilités annoncée, JAC s’occuperait de la fabrication, Huawei fournirait les logiciels et les systèmes électroniques, et Maserati apporterait le design des véhicules ainsi que son identité de marque internationale. Les deux véhicules pourraient être assemblés à l’usine Maextro de Hefei, en Chine. Les nouveaux modèles porteraient le nom Maextro en Chine et seraient vendus comme des Maserati sur les autres marchés.

Cette entente pourrait donner à Maserati un accès à des ressources de développement de plateformes électriques et de systèmes numériques, tout en partageant certains coûts associés. On ignore toujours si le projet aurait des répercussions sur les activités de la marque en Italie, à Modène et à Cassino. La présentation à venir du chef de la direction, Santo Ficili, pourrait fournir plus de détails sur la stratégie de Maserati en matière de futurs produits.

La présentation du 10 décembre devrait être la prochaine occasion pour Maserati de confirmer si le partenariat présumé va de l’avant. Si c’est le cas, on peut se demander si les États-Unis, le plus grand marché de Maserati à l’échelle mondiale, refuseront d’accueillir ces véhicules chinois, peu importe l’écusson qu’ils porteront…