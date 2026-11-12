Chery fera son entrée au Canada avec le VUS électrique haut de gamme Jaecoo ET

Le VUS électrique de 473 ch devrait arriver au début de 2027. Les prix canadiens et les cotes d’autonomie officielles seront communiqués ultérieurement.

Chery prévoit lancer les Jaecoo ET, Jaecoo 5 et Omoda 4 au Canada en 2027.

Le ET est prévu avec la traction intégrale, une puissance de 473 ch et une batterie brute de 100 kWh.

Les dates officielles de lancement ne sont pas encore connues.

Chery fera son entrée au Canada au début de 2027 avec trois multisegments électriques vendus sous ses marques d’exportation Jaecoo et Omoda. Le modèle vedette sera le Jaecoo ET de format intermédiaire. Le constructeur prévoit ensuite de lancer les Jaecoo 5 et Omoda 4, de plus petits formats.

Le ET est vendu en Chine sous le nom d’Exeed ET et repose sur la plateforme E0X du groupe Chery. Le modèle devrait être offert avec deux moteurs et la traction intégrale, pour une puissance de 473 ch et un couple de 489 lb-pi. Chery estime que le véhicule pourra accélérer de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes.

La batterie du VUS a une capacité de 100 kWh et son architecture électrique fonctionne sous 800 volts. Une thermopompe sera de série. L’entreprise annonce une puissance de recharge rapide en courant continu pouvant atteindre 290 kW et une recharge de 30 à 80 % en 15 minutes. Le ET n’est pas encore compatible avec la norme NACS, mais la plupart des ménages qui ne possèdent pas de Tesla ont un chargeur CCS1 standard ; cela ne devrait donc pas poser problème. Son chargeur intégré en courant alternatif est d’une puissance de 7 kW.

Les cotes canadiennes d’autonomie et de consommation d’énergie ne sont pas encore disponibles. À partir de la cote CLTC de 655 km du modèle, l’autonomie est estimée à environ 460 km.

La liste d’équipement de Chery comprend du cuir Nappa, des garnitures en suède, un toit panoramique, la climatisation à trois zones et du verre acoustique laminé. Les sièges avant sont dotés de fonctions de massage, tandis que les quatre sièges extérieurs et le volant sont chauffants. Chery a eu la bonne idée d’éviter les poignées de porte rétractables et indique que le pare-brise chauffant sera de série. Parmi les autres équipements figurent Apple CarPlay, Android Auto, un affichage tête haute, une caméra à 360 degrés, l’aide au stationnement et plus encore.

L’entreprise affirme avoir effectué plus de 60 ajustements ou modifications pour répondre aux exigences canadiennes en matière de conformité et de climat. Ceux-ci comprennent des changements matériels et réglementaires, ainsi que la traction intégrale et la thermopompe de série. Chery a ajouté qu’environ 200 millions de yuans, soit près de 42 millions de $, ont été consacrés à l’homologation de ses futurs modèles. Le ET a fait l’objet d’essais de sécurité nord-américains au Centre d’essais pour véhicules automobiles de Blainville, au Québec. Chery affirme que son résultat de cinq étoiles aux essais NCAP devrait se traduire par une conformité aux exigences nord-américaines.

Le prix déterminera la place du ET dans un marché où certains consommateurs s’attendent à ce que les constructeurs chinois rivalisent sur le coût. Le prix de base du modèle en Chine équivaut à environ 56 000 $, ce qui pourrait favoriser les ventes, mais nuire au positionnement visé. Des estimations situent le ET quelque part entre le haut de la fourchette des 70 000 $ et le début des 80 000 $, mais le montant n’est pas confirmé.

Les Jaecoo 5 et Omoda 4 devraient également être proposés au début de 2027. Sur les marchés où ils sont vendus, leurs batteries ont une capacité de 50,6 à 60,9 kWh pour le J5 et de 50,6 ou 65 kWh pour le O4. Les deux modèles permettront à Chery de proposer des véhicules moins coûteux que le ET, même si leur équipement et leur prix au Canada restent à déterminer.