Honda met officiellement fin au programme Prologue basé sur une plateforme de GM et mise sur les hybrides

Honda abandonnera son multisegment électrique Prologue basé sur une plateforme de GM. Les stocks devraient durer jusqu’au début de 2027.

Honda cessera la production du Prologue après l’année-modèle 2026.

Les ventes canadiennes du Prologue ont chuté de près de 51 % au début de 2026.

Honda prévoit lancer 15 nouveaux modèles hybrides d’ici 2030.

Honda Motor Co. a confirmé qu’elle abandonnera le multisegment électrique à batterie Prologue après l’année-modèle 2026, mettant ainsi fin à la production de son premier véhicule électrique à grand volume destiné à l’Amérique du Nord. L’entreprise réorientera désormais ses investissements vers les véhicules hybrides et à essence.

La confirmation a été transmise dans un message vidéo destiné aux concessionnaires américains, dans lequel Jessika Laudermilk, responsable des ventes chez Honda, a déclaré que la demande des consommateurs s’était détournée des véhicules entièrement électriques. Les stocks restants de Prologue devraient permettre aux concessionnaires de répondre à la demande jusqu’à la fin du premier trimestre de 2027.

Le Prologue est assemblé dans une usine de General Motors au Mexique dans le cadre d’un partenariat qui a donné à Honda accès à la plateforme électrique à batterie Ultium de GM. Le véhicule partage son architecture sous-jacente avec le Chevrolet Blazer EV et représentait pour Honda le moyen le plus rapide d’accéder au marché nord-américain des véhicules électriques grand public lors de son lancement pour l’année-modèle 2024.

Les ventes initiales étaient encourageantes. Honda a livré près de 39 000 Prologue aux États-Unis en 2025, grâce à des offres de location attrayantes, à des incitatifs à l’achat et à l’admissibilité au crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ US pour les véhicules électriques. L’élan commercial s’est toutefois essoufflé après l’élimination de cet incitatif. Les livraisons américaines ont totalisé environ 8 400 unités au cours des six premiers mois de 2026, soit approximativement la moitié du volume enregistré pendant la même période un an plus tôt.

Le ralentissement s’est également fait sentir au Canada. Honda a vendu 1 063 Prologue au Canada en 2025, mais les livraisons ont chuté à 235 unités au premier semestre de 2026, une baisse de près de 51 % par rapport à l’année précédente.

La fin du Prologue s’inscrit dans une série de changements stratégiques apportés aux plans d’électrification de Honda en Amérique du Nord. Plus tôt cette année, l’entreprise a annulé ses projets concernant trois futurs véhicules électriques qui devaient être construits aux États-Unis et a prévenu que ces décisions pourraient entraîner des dépréciations et des coûts connexes pouvant atteindre 15,8 milliards de dollars US.

Honda s’est déjà retirée d’un autre véhicule électrique basé sur une plateforme de GM. La production de l’Acura ZDX a pris fin en septembre 2025 après une seule année-modèle, avec moins de 20 000 ventes enregistrées aux États-Unis.

Une fois les stocks du Prologue épuisés, Honda ne devrait plus proposer de véhicule électrique en Amérique du Nord jusqu’à l’arrivée de futurs produits. L’entreprise prévoit plutôt d’élargir sa gamme de modèles hybrides, avec l’objectif de lancer 15 nouveaux modèles d’ici mars 2030, principalement en Amérique du Nord.

Honda n’a pas encore dévoilé les détails concernant ces modèles, bien que les premiers nouveaux véhicules hybrides doivent arriver l’an prochain.

Source: Automotive News