Vol de véhicules au Canada : Ford sort un coupe-contact vieux de deux ans

Le vol de véhicules recule au Canada, mais reste un problème à 900 millions $ par année. Ford vient de le rappeler à son siège social d’Oakville, en présentant son ensemble de sécurité Ford comme une nouveauté 2026. Sauf que la technologie qui coupe le contact à distance existe depuis 2024 — et qu’elle ne fonctionne pas comme on pourrait le croire.

L’inhibition de démarrage de Ford dépend entièrement du réseau cellulaire et du GPS du véhicule — sans signal, la fonction ne fait rien.

Hyundai et Kia ont réglé un problème comparable avec une mise à jour locale, sans réseau ni abonnement, vérifiée indépendamment à -45/-53 % par l’institut IIHS-HLDI.

Même le Toyota RAV4, maintenant le véhicule le plus volé au pays, n’a pas encore ce niveau de protection au Canada.

Techniquement, l’inhibition de démarrage de Ford repose sur la connexion cellulaire et le GPS du véhicule, combinés au système SYNC 4 (version 2.1.6.4 ou plus récente). Le propriétaire déclenche la fonction depuis l’appli FordPass; la commande transite par le réseau cellulaire jusqu’au module connecté du véhicule, qui bloque électroniquement le circuit de démarrage. Un code à six chiffres est ensuite envoyé dans l’appli pour lever le blocage.

Ford le confirme lui-même : si le véhicule roule déjà au moment où le propriétaire active la fonction, il continue de rouler jusqu’à ce qu’il s’arrête — et sans signal cellulaire, la commande ne se rend simplement jamais au véhicule.

Le contraste le plus instructif n’est pas dans les chiffres, mais dans l’approche. Le correctif de Hyundai et Kia ne dépend d’aucun réseau : c’est une mise à jour installée une fois, chez le concessionnaire, dans le module d’allumage du véhicule — elle agit ensuite partout, hors ligne, sans abonnement mensuel.

Elle cible un défaut précis : des millions de Hyundai et Kia à démarreur à clé, plutôt qu’à bouton-poussoir, n’avaient jamais reçu d’antidémarreur électronique — une faille que le défi TikTok des « Kia Boyz » a rendue virale en insérant un simple câble USB ou un tournevis dans la colonne de direction pour démarrer le moteur sans clé. La mise à jour allonge la durée de l’alarme (de 30 secondes à une minute) et exige désormais qu’une clé soit physiquement insérée et tournée dans le contact avant le démarrage, fermant précisément cette brèche mécanique.

Résultat mesuré par l’IIHS-HLDI, qui analyse des réclamations d’assurance réelles : une baisse de 45 % à 46 % des vols, jusqu’à 52-53 % pour le véhicule complet.

Contrairement à Hyundai et Kia, Ford n’a pas publié d’étude actuarielle indépendante pour appuyer ses chiffres. Ses communications s’appuient sur des communiqués et des citations de policiers, dont un sergent à Guelph et un agent à Détroit.

Sur le plan technique, l’assistance en cas de vol de véhicule d’OnStar chez General Motors (GM) peut, avec l’accord des policiers, réduire à distance le couple moteur d’un véhicule en mouvement pour le ralentir, alors que la fonction de Ford n’agit qu’une fois le véhicule déjà immobilisé.

La situation au Canada

Le vol de véhicules recule pourtant au Canada : -18 % en 2025 selon l’Équité Association, l’organisme financé par les assureurs pour lutter contre la fraude automobile — 46 999 vols, pour 900 millions $ en réclamations, et un repli pouvant atteindre -22 à -25 % au Québec.

Mais ce recul cache une réalité plus inégale : selon Équité, huit des dix véhicules les plus volés au pays en 2024 sortaient des chaînes de montage de seulement trois constructeurs — Toyota, avec le RAV4 en tête de liste, Honda avec le CR-V, et Stellantis avec le Ram 1500.

Cette concentration a des conséquences judiciaires. Deux assureurs québécois, Beneva et L’Unique, poursuivent Toyota, Honda et Stellantis pour 72 millions $ devant la Cour supérieure du Québec, alléguant que leurs systèmes d’accès et de démarrage intelligents — vulnérables aux attaques par relais, où un voleur capte le signal de la clé à travers les murs d’une maison pendant qu’un complice le retransmet jusqu’au véhicule — n’offrent pas une protection suffisante.

Une action collective distincte vise déjà treize constructeurs, dont Ford, pour les mêmes motifs; si elle est accueillie, les dommages punitifs réclamés pourraient dépasser le milliard de dollars.

La pression vient aussi du régulateur. Depuis 2007, la norme fédérale CMVSS 114 exige un immobilisateur électronique sur tout véhicule vendu au Canada — une mesure qui avait fait chuter les vols de moitié à l’époque.

Mais Transports Canada la juge dépassée face aux attaques par relais et à la reprogrammation frauduleuse des clés : le ministère mène depuis 2024 une consultation publique pour la resserrer, incluant l’abandon pur et simple des dispositions les plus anciennes du règlement.

En attendant, chaque constructeur avance à son propre rythme. Honda a déployé un immobilisateur de nouvelle génération sur les CR-V, Pilot et Civic récents. Stellantis propose sur les Durango, Charger et Challenger un mode qui bloque la reprogrammation des clés depuis l’habitacle, en plus d’un capteur de bris de vitre et de mouvement. Toyota a introduit un immobilisateur à distance comparable à celui de Ford sur le RAV4 européen, mais rien de tel n’est confirmé pour la version canadienne, dont l’appli se limite pour l’instant à localiser un véhicule déjà volé.

Pour un acheteur québécois, l’argument financier de Ford ne s’applique même pas : le remboursement de franchise pouvant atteindre 2 500 $ US est explicitement exclu au Canada. Ce qui reste, c’est la facture — un an gratuit, puis 9,99 $ CA par mois.

La vraie nouveauté ici n’est pas que Ford ajoute un coupe-contact à distance. C’est que l’industrie aborde ce problème en ordre dispersé — chaque constructeur avec sa propre solution, son propre échéancier et son propre niveau de vérification indépendante — pendant que les tribunaux et Transports Canada se demandent si le marché peut continuer d’avancer seul.