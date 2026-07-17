Land Rover présente le Range Rover Sport Electric à Goodwood

Il s’agira du deuxième véhicule électrique du constructeur, après le Range Rover Electric grand format.

Le lancement officiel de ces deux VE est prévu plus tard cette année.

Le Range Rover Sport Electric a été dévoilé en avant-première ce week-end lors d’un événement exclusif au Festival de vitesse de Goodwood.

Alors que son premier modèle électrique approche de son lancement sur le marché, Land Rover donne déjà un aperçu de son deuxième VE.

En effet, le constructeur automobile britannique a organisé un événement privé ce week-end dans le cadre du Festival de vitesse de Goodwood, permettant aux participants de découvrir de plus près le futur Range Rover Sport Electric.

Aucun détail technique n’a été annoncé pour le moment. Toutefois, à l’instar de sa version à essence, le Range Rover Sport électrique devrait partager la majeure partie des composants de sa motorisation avec le Range Rover Electric grand format, qui sera le premier à être officiellement dévoilé.

Fidèle à sa tradition de lancer les nouveaux modèles Range Rover Sport en leur faisant accomplir des exploits sportifs — comme gravir les 999 marches de la Porte du Ciel en Chine ou remonter un déversoir islandais sous des torrents d’eau —, Land Rover a fait participer des prototypes électriques à diverses épreuves de conduite sur le circuit de Goodwood.

En parallèle, le Range Rover Electric grand format a prouvé les capacités tout-terrain de sa plateforme en traversant des dunes de sable dans les déserts des Émirats arabes unis et en roulant sur des lacs gelés dans le nord de la Suède.

Bien que peu de photos de ces deux modèles aient été publiées, le Range Rover Electric et le Range Rover Sport Electric (plus compact) semblent très similaires à leurs homologues thermiques.

De fait, le constructeur a confirmé que le Range Rover Electric ne se distinguera visuellement des modèles à essence que par sa calandre pleine et ses centres de roues exclusifs. On peut s’attendre à ce qu’il en soit de même pour le Range Rover Sport Electric.

Pour honorer sa réputation sportive, le Range Rover Sport Electric ne comptera pas uniquement sur son gabarit plus réduit et son poids inférieur. Le constructeur affirme en effet que ce modèle bénéficiera de plus de puissance et de couple que son grand frère, ainsi que d’un nouveau réglage du châssis et d’une signature sonore retravaillée, censée offrir une expérience de conduite plus viscérale.

Aucune date de sortie précise n’a été annoncée, mais les acheteurs potentiels ne devraient pas attendre trop longtemps puisque Land Rover affirme que le Range Rover Electric et le Range Rover Sport Electric seront tous deux lancés avant la fin de l’année 2026.