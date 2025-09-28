Ram 1500 RHO 2025 : écolo ou pas?

Le Ram 1500 RHO 2025 propose performances, présence et caractère, avec une nouvelle motorisation moins énergivore. Toutefois, la rumeur stipulant le retour du moteur Hellcat pourrait grandement influencer l’attrait de ce camion.

Par rapport au marché étatsunien, le marché canadien préfère généralement les véhicules plus petits, et je compilais des données l’autre jour en rassemblant mes notes pour cette évaluation du Ram 1500 RHO, lorsqu’une statistique significative m’a sauté aux yeux. Les consommateurs canadiens s’achètent plus de camionnettes pleine grandeur que leurs voisins du Sud.

Sans blague.

Pas en nombre d’unités, bien entendu. Toutefois, durant la première moitié du calendrier 2025, les camionnettes pleine grandeur ont représenté 16,6 % des ventes totales de véhicules légers neufs au Canada, par rapport à 13,6 % aux États-Unis. En 2020, les camionnettes pleine grandeur ont représenté un stupéfiant 21,1 % des ventes de véhicules au Canada, alors qu’aux États-Unis, ces monstres de la route représentaient 15,9 % des ventes au pays de Donald Trump, un sommet historique. En fait, la dernière fois que les ventes de ces camions ont été plus fortes en proportion aux États-Unis qu’au Canada, c’était en 2008 (12,2 % contre 11,9 %).

En revanche, pas besoin de chiffres de ventes pour constater que les deux pays adorent ces mastodontes, même ceux coûtant plus de 100 000 $ et qui sont peu utilitaires, mais qui flattent notre ego. Le Ram 1500 RHO 2025, nouvellement introduit, en est un parfait exemple, mettant l’accent sur les performances, l’intimidation et la virilité avant la capacité de remorquage et de charge utile. Il remplace indirectement le Ram 1500 TRX dans la gamme de la marque américaine, la plus grande différence entre les deux étant le moteur sous le capot.

Concurrence? Il y en a très peu en se limitant aux camionnettes ridiculement puissantes, ultra-larges et hautes sur pattes, conçues pour conquérir les dunes. On compte les Ford F-150 Raptor et Raptor R ainsi que le GMC Hummer EV Pickup. Les acheteurs de ce type de camion devront se tourner vers le marché des tuners pour des Chevrolet Silverado, GMC Sierra et Toyota Tundra équivalents.

La génération actuelle du Ram 1500 a été introduite pour le millésime 2019, et a finalement reçu une mise à jour importante. Le plus gros changement constitue l’élimination des moteurs V8 HEMI de 5,7 L et de 6,2 L, en faveur du six cylindres en ligne 3,0 L biturbo de Stellantis, baptisé Hurricane, avec deux niveaux de puissance. Le V6 de 3,6 litres à assistance hybride eTorque, produisant 305 chevaux et un couple de 271 livres-pied, figure toujours comme motorisation de base, alors que le bloc de 3,0 litres développe 420 chevaux et 469 livres-pied, livrable en option sur la plupart des déclinaisons.

Le moteur le plus puissant pour 2025, c’est le six cylindres Hurricane SST HO déballant 540 chevaux et un couple de 521 livres-pied, de série dans les variantes Limited, Longhorn, Tungsten et RHO. Il est jumelé à une boîte automatique à huit rapports, et s’alimente de carburant à taux d’octane de 91.

On s’y attend, les cotes de consommation ville/route/mixte du Ram 1500 RHO 2025 s’élèvent à 16,7 / 14,9 / 15,9 L/100 km, et lors de notre essai, nous avons observé une moyenne de 17,9 L/100 km. C’est un camion gourmand, évidemment, mais il s’agit tout de même d’une nette amélioration par rapport à l’ancien Ram 1500 TRX, affichant des cotes de 22,4 / 16,5 / 19,8 L/100 km. On se rappelle, le TRX était muni du V8 suralimenté de 6,2 L, nommé Hellcat, générant 702 chevaux et 650 livres-pied.

Outre la motorisation, le RHO reprend bon nombre de composants mécaniques du TRX, comme la suspension à grand débattement avec amortisseurs adaptatifs, les pneus tout terrain de 35 pouces, la garde au sol idéale pour contrer les attaques de zombies, les ailes gonflées, les crochets de remorquage surdimensionnés, et les pots d’échappement gros comme des chaudrons. De plus, il n’est disponible qu’en configuration à cabine multiplace avec caisse courte. On ne confondra pas cette version des autres Ram 1500, à l’exception peut-être du TRX discontinué.

Selon Stellantis, le RHO accélère de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes et sa vitesse maximale est limitée à 190 km/h. Ce camion est effectivement très rapide au décollage, et c’est assez déconcertant de constater à quel point une camionnette de 2 850 kilogrammes peut accélérer si férocement. En revanche, le Ford F-150 Raptor R est encore plus rapide avec ses 720 chevaux et son couple de 640 livres-pied, permettant des décollages de 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes. Le GMC Hummer EV tout électrique peut atteindre les 100 km/h environ trois secondes.

En revanche, l’avantage d’une suspension à grand débattement, c’est qu’il procure un bon confort de roulement, même sur les routes cabossées en ville. Malgré son apparence et son caractère, le RHO est étonnamment raffiné en conduite relaxe. Pour monter à bord de l’habitacle et en débarquer, toutefois, c’est moins chic. Et la largeur de ce camion est difficile à gérer dans le stationnement des centres commerciaux ou dans les espaces urbains plus restreints.

Cet habitacle se présente bien, avec des matériaux de meilleure qualité que ce que l’on retrouve dans les camions Chevrolet, GMC et Toyota, et de qualité similaire à ce que l’on constate dans le Ford. L’écran tactile de 14,5 pouces et l’instrumentation numérique sont impressionnants, proposant de multiples menus et de fonctionnalités, dont un compteur de tours de piste, des chronomètres d’accélération et de freinage ainsi que des indicateurs d’inclinaison et d’articulation des roues pour nos excursions hors route. Le système est toutefois lent, comme un ordinateur qui n’a pas suffisamment de mémoire vive. La chaîne audio Harman/Kardon est fantastique, mais fait partie d’un ensemble d’options assez coûteux.

Le Ram 1500 RHO 2025 peut remorquer jusqu’à 3 860 kilogrammes ou 8 500 livres, alors que sa charge utile s’élève à 689 kg 1 520 livres. C’est quand même pas mal, mais d’autres variantes du Ram 1500 peuvent faire mieux. Pour fins de comparaison, le F-150 Raptor R peut remorquer jusqu’à 3 946 kg et transporter jusqu’à 1 410 kg, alors que le Hummer EV Pickup peut remorquer entre 3 401 et 5 443 kg, et sa charge utile s’élève à 674 kg.

Au Canada, l’équipement de série comprend un différentiel autobloquant électronique, un système de départ canon, une suspension pneumatique, quatre roues motrices à prise constante, des sièges avant à 12 réglages électriques, une sellerie en cuir, un système multimédia Uconnect à écran tactile de 12 pouces, un système de navigation, une chaîne audio à 10 haut-parleurs, un régulateur de vitesse adaptatif, une prévention de sortie de voie, une surveillance des angles morts et un sonar de stationnement avant et arrière.

L’ensemble équipement RHO niveau 1 à 7 150 $ comprend un système de caméras à vue périphérique, un hayon à commande électrique, une surveillance de somnolence du conducteur, un affichage à tête haute, une assistance aux intersections, une lecture des panneaux routiers, une compatibilité de clé numérique, un écran tactile de 14,5 pouces, un écran multimédia pour le passager avant, une chaîne Harman/Kardon à 19 haut-parleurs, des essuie-glaces à capteur de pluie, des sièges avant avec fonction de massage, des sièges arrière chauffants et ventilés, des pédales à réglage électrique, des garnitures en fibre de carbone dans l’habitacle, et beaucoup plus. Un ensemble de remorquage, des roues avec verrou de talon (Beadlock), un toit ouvrant à deux panneaux, une doublure de caisse pulvérisée, des marchepieds hors route, des pare-pierres et des garnitures rouges dans l’habitacle sont également disponibles, de même que décalques sur la carrosserie afin d’attirer encore plus l’attention.

Le Ram 1500 RHO 2025 est disponible à partir de 120 928 $. Cela comprend le PDSF de 114 445 $, les frais de transport et de préparation, la taxe du climatiseur ainsi que la taxe de luxe, cette dernière s’élevant à 3 488 $. Avec toutes les options cochées, on se retrouve avec un camion de 150 000 $, tous frais compris. Le Mopar ’25 RHO à tirage limité, quant à lui, coûte au bas mot 141 304 $. Le Ford F-150 Raptor est offert à partir d’environ 115 000 $, le Raptor R à partir de 165 000 $, alors que le GMC Hummer EV Pickup est disponible à partir d’environ 135 000 $.

De plus, n’oublions pas les frais d’entretien et le remplacement des pneus. Côté budget, c’est cher, évidemment. Le RHO consomme légèrement plus que le F-150 Raptor (15,0 L/100 km en conduite mixte), mais beaucoup moins que le Raptor R (19,7 L/100 km). Le Hummer EV est le plus écolo du trio avec sa motorisation électrique, mais consomme énormément d’énergie pour un VÉ, et les recharges sur des bornes publiques sont coûteuses.

Sans l’option d’un moteur V8, le Ram 1500 RHO 2025 peut sembler moins intéressant pour certains acheteurs. Le six cylindres Hurricane est puissant et procure de belles performances, mais sa sonorité ne peut rivaliser avec celle d’un bon V8. De plus, avec le retour confirmé du moteur HEMI de 5,7 L dans le Ram 1500 2026, on peut assumer que Stellantis relancera tôt ou tard le Ram 1500 TRX avec son moteur Hellcat, et l’attrait du RHO pourrait s’avérer encore moins grand, sans compter sa valeur de revente.

D’un autre côté, Ford vend le F-150 Raptor à moteur V6 et le Raptor R à moteur V8, et cela ne semble pas être un problème. Et puisqu’un canadien sur six choisit une camionnette pleine grandeur lors de l’achat d’un véhicule neuf, Ram ne devrait pas avoir de problème à vendre la version RHO.

Écolo, le Ram 1500 RHO 2025? Par rapport au TRX et au F-150 Raptor R, il l’est certainement, et dans cette sous-catégorie de camionnettes, il se tire quand même bien d’affaire. En revanche, dans le portrait automobile global, ou même en se limitant aux camionnettes pleine grandeur, ce n’est bien évidemment pas un choix très écoresponsable malgré sa cylindrée réduite.

