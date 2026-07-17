Les modèles abandonnés dominent les baisses de prix sur le marché canadien des véhicules d’occasion

Une étude montre que les modèles abandonnés ont enregistré les plus fortes baisses de prix sur le marché de l’occasion, tandis que les véhicules électriques et les VUS pleine grandeur ont affiché les hausses les plus marquées.

Les modèles abandonnés ont représenté une grande partie des plus importantes baisses de prix des véhicules d’occasion au Canada.

Le Nissan Armada a enregistré la plus forte hausse de prix parmi les véhicules d’occasion, soit 25,6 %.

Les véhicules électriques et les VUS abordables ont continué de susciter une forte demande auprès des acheteurs.

Les consommateurs canadiens à la recherche d’un véhicule d’occasion cet été se retrouvent devant un marché où les tendances de prix varient considérablement selon le modèle envisagé. De nouvelles données montrent que, si plusieurs véhicules d’occasion sont devenus nettement plus abordables depuis janvier 2026, d’autres ont enregistré d’importantes hausses de leur prix d’affichage moyen.

Cette plus récente analyse a révélé que les modèles abandonnés ont représenté une grande partie des baisses de prix les plus prononcées durant la première moitié de l’année. Selon les résultats, l’Audi A5 Sportback a affiché la plus forte diminution, son prix d’affichage moyen ayant reculé de 17,0 % pour s’établir à 31 346 $. L’Acura TLX suivait de près, en baisse de 16,9 % à 23 345 $, tandis que le Jeep Patriot a reculé de 16,0 % à 8 496 $.

Parmi les autres baisses notables figuraient l’Infiniti Q50 (-15,5 %), le GMC Savana Cargo (-13,6 %), l’Infiniti QX60 (-13,5 %), la Chrysler 300 (-13,4 %), la Kia Sedona (-13,3 %), le Jaguar F-PACE (-13,0 %) et l’Alfa Romeo Stelvio (-12,7 %). Fait intéressant, quatre des dix véhicules sont des berlines, tandis que 60 % proviennent de marques haut de gamme.

David Undercoffler, responsable des analyses sur les consommateurs chez CarGurus, a déclaré que les modèles abandonnés voient naturellement leurs prix diminuer avec le temps, puisque des exemplaires plus récents ne font plus leur entrée sur le marché de l’occasion. Il a souligné que des modèles comme la Chrysler 300, l’Acura TLX, la Kia Sedona et le Jeep Patriot illustrent cette tendance. La Sedona a toutefois été rebaptisée Carnival il y a cinq ans afin de s’harmoniser avec la stratégie mondiale de dénomination de Kia.

Alors que plusieurs modèles ont perdu de la valeur, les plus fortes hausses ont été enregistrées par un mélange de grands véhicules utilitaires sport et de véhicules électriques. Le Nissan Armada a affiché la progression la plus importante, son prix d’affichage moyen ayant grimpé de 25,6 % pour atteindre 54 867 $. Curieusement, l’Audi A5 a progressé de 17,5 % à 34 128 $, suivie du Hyundai Kona électrique, dont le prix a augmenté de 14,1 % à 29 337 $.

Le Lincoln Navigator, l’Audi S5 (curieusement, encore une fois), le Land Rover Range Rover, le Ford Expedition, la Nissan LEAF, la Volkswagen Jetta et la Porsche 911 ont également enregistré des hausses variant de 8,4 % à 13,1 %.

Selon l’étude, la hausse des prix de l’essence pourrait inciter davantage d’acheteurs à envisager des véhicules électriques d’occasion abordables, ce qui contribuerait à renforcer la demande pour des modèles comme le Hyundai Kona électrique et la Nissan LEAF. Parallèlement, la demande pour les VUS de plus grande taille est demeurée vigoureuse malgré l’augmentation des coûts de carburant.

Les récentes refontes du Ford Expedition et du Lincoln Navigator contribuent également à soutenir la demande sur le marché de l’occasion. Les acheteurs qui recherchent des versions modernisées de ces modèles pourraient opter pour des exemplaires d’occasion récents plutôt que d’acheter des véhicules neufs à des prix considérablement plus élevés.

Les conclusions montrent comment des facteurs propres à chaque modèle, notamment son statut de production, le moment de sa refonte et la demande des consommateurs, continuent d’influencer davantage le marché canadien des véhicules d’occasion que les tendances générales de prix observées à l’échelle du marché.

Source: Cargurus