Rappel des Bronco Sport et Maverick : Ford demande de ne pas les conduire

Ford a émis un autre rappel cette semaine, cette fois accompagné d’un avertissement plutôt inhabituel et toujours inquiétant. En effet, la compagnie demande aux propriétaires de certains Bronco Sport et Maverick de ne pas conduire leur véhicule tant que le problème identifié n’est pas réglé. Le risque est donc suffisamment sérieux pour forcer le véhicule à l’arrêt. Le problème ? Les rotules du triangle inférieur avant auraient été mal installées en usine.

4653 Bronco Sport (2021-2026) et Maverick (2022-2026) sont visés.

Une rotule défectueuse peut entraîner le décrochage complet du triangle de suspension et la perte de contrôle du véhicule.

L’inspection et la réparation seront effectuées gratuitement chez les concessionnaires Ford.

Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avions pas d’informations précises sur le nombre de modèles concernés par ce rappel au Canada.

Le problème en usine

Selon les documents remis par Ford à la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, les rotules des triangles de suspension avant de ces véhicules auraient été incorrectement installées lors de l’assemblage. Si l’une d’elles cède, le triangle se désolidarise complètement du pivot de roue avant, ce qui entraîne une perte de contrôle immédiate.

Le risque de collision est donc réel et direct.

Le nombre de véhicules touchés, inférieur à 5000, laisse penser que Ford a constaté une anomalie survenue sur une chaîne de montage précise, à une période donnée. Souhaitons que ce soit le cas, ce qui évitera à la compagnie de rappeler davantage de modèles.

En attendant la réparation

En attendant la réparation, Ford demande aux propriétaires des modèles concernés de garer leur véhicule et de ne pas l’utiliser avant qu’il soit réparé. La procédure consiste en une inspection des rotules de suspension avant, suivie d’une réparation, si nécessaire.

Le tout sera, bien sûr, fait gratuitement.

Tristement, il s’agit d’un autre rappel pour Ford qui continue de dominer l’industrie à ce chapitre en 2026, après avoir établi un record avec 153 rappels en 2025.