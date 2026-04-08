Ford rappelle plus de 422 000 camionnettes et VUS pour des essuie-glace défectueux

Ford n’en finit plus de rappeler des véhicules. Cette fois, c’est un problème d’essuie-glace qui force le constructeur à inviter plus de 422 000 camionnettes et VUS à retourner chez le concessionnaire aux États-Unis, selon ce que rapporte la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada. Le portrait n’est pas très reluisant.

Les modèles Expedition, Navigator et Super Duty des années 2021 à 2023 sont visés.

Le problème est imputable au travail d’un fournisseur.

En tout, 422 613 modèles sont rappelés.

Au moment d’écrire ces lignes, Transports Canada n’avait encore rien publié concernant cette campagne ni le nombre de modèles rappelés au pays.

En tout, pour le moment, on parle de 422 613 véhicules touchés. Les modèles concernés sont le Ford Expedition (2021-2023), le Lincoln Navigator (2021-2023), ainsi que plusieurs variantes du Ford Super Duty, soit les F-250, F-350, F-450, F-550 et F-600 (2022 et 2023).

Le coupable : un fournisseur mexicain

Le problème vient du bras d’essuie-glace, plus précisément d’une plaque de retenue mal fixée lors de la fabrication par le fournisseur Trico, au Mexique. Concrètement, la pièce qui maintient la tête du bras en place aurait été mal assemblée. Elle peut donc décrocher ou entraîner la rupture du bras. Les essuie-glace peuvent donc fonctionner de façon erratique, ralentir ou simplement lâcher.

Pas idéal quand il pleut à boire debout.

Il est souvent question de la qualité d’assemblage chez Ford. On nous promet des améliorations depuis au moins deux ans de ce côté. Ici, il faut préciser que les années des modèles mentionnés datent d’avant les promesses. D’ailleurs, Ford précise que des améliorations ont été apportées chez le fournisseur en décembre 2022, ce qui explique que le rappel ne concerne pas les modèles 2024.

La bonne nouvelle, c’est que Ford n’est au courant d’aucun accident ni d’aucune blessure liés à ce défaut. N’empêche, la compagnie a déjà recensé 1538 rapports de garantie, 11 incidents de terrain et trois signalements de service à la clientèle avant même que le rappel soit officialisé.

Ford a prévu l’envoi des lettres de rappel à partir du 13 avril 2026. Une deuxième lettre suivra une fois la procédure de réparation finalisée. Les concessionnaires procéderont alors à l’inspection des bras d’essuie-glace et, si nécessaire, à leur remplacement.

Pour Ford, la situation des rappels demeure préoccupante. La compagnie a battu son propre record en 2025 avec 153 rappels. Elle domine déjà l’industrie en 2026, en route vers une autre année record.