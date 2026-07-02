Étude : les jeunes femmes riches aiment les vieux VUS

Dans le monde automobile, on a souvent droit à des études portant sur une multitude de thématiques. Parfois, les sondages menés sont sérieux, parfois, ils sont carrément amusants. C’est le cas d’une analyse publiée par le Wall Street Journal et qui raconte que les jeunes femmes fortunées ont un goût prononcé pour les… vieux VUS.

Le marché de la restauration de VUS d’époque connaît une forte croissance

Certains exemplaires personnalisés franchissent la barre des 200 000 $ US

La tendance mise sur des mécaniques modernes sous une carrosserie rétro

Oubliez donc les berlines de luxe, les dernières nouveautés électriques aux lignes parfaites et les sportives allemandes. Le nouveau symbole de réussite qui s’impose chez les Américaines aisées, c’est le VUS, qui appartient à une autre époque et a été remis à neuf. Un Ford Bronco, Land Rover Defender, un Jeep Wrangler, ces increvables symboles des années 1960 et 1970 séduisent désormais une clientèle qui boudait jusqu’ici le marché des véhicules anciens.

L’authenticité plutôt que la sophistication

Pourquoi délaisser le luxe raffiné pour un VUS carré, rudimentaire et bruyant ? La réponse tient en un mot : l’authenticité. Dans un marché saturé de modèles aux silhouettes similaires, conçus et développés à l’aide de logiciels, un vieux Jeep ou un ancien Bronco détonne. Ces véhicules sont distincts, cool et projettent une image aventurière. Ça plaît et, signe des temps, c’est le genre d’image qui accroche sur les réseaux sociaux, où les vieux 4×4 sont des accessoires de style.

Cette nouvelle réalité apporte quelque chose d’intéressant à l’univers du véhicule ancien : de nouveaux propriétaires. De coutume, c’était un terrain de jeu réservé aux hommes plus âgés, nostalgiques d’autres époques.

Aujourd’hui, ce sont plutôt de jeunes acheteuses fortunées qui font grimper les enchères pour certains vieux modèles tout-terrain.

Qui l’eût cru !

De faux vieux ?

Il y a toutefois une nuance importante. Les acheteuses n’hésitent pas à investir plus de 100 000 $ US pour transformer un vieux modèle en un produit fiable. Pour ce faire, on parle alors d’une modification où un moteur V8 à injection est glissé sous le capot, la climatisation est installée à bord, tout comme la connectivité avec Apple CarPlay et Android Auto. Le châssis est également mis à niveau avec une suspension revue de fond en comble et des freins plus performants.

Le Wall Street Journal rapporte que des entreprises spécialisées, comme le californien ICON 4×4, profitent pleinement de cet engouement. Un Ford Bronco 1971 signé ICON s’est récemment envolé pour 240 000 $ US lors d’une vente aux enchères tenue en ligne.

Reste à voir si cette mode perdurera ou si elle évoluera pour inclure l’électrification, déjà populaire auprès de certains ateliers de restauration.

Pour tout amateur de véhicules anciens, la manière importe peu. L’important, c’est de sauver ces carrosseries qui ont façonné et marqué l’histoire de l’automobile.