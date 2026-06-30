Une nouvelle teinte mauve pour souligner les 60 ans de la Dodge Charger

Dodge a choisi de célébrer un anniversaire important, celui de la Charger, avec l’arrivée d’une couleur singulière. En effet, la Charger souffle ses 60 bougies cette année, elle dont les premiers pas nous ramènent au millésime 1966. Quant à la couleur en question, elle prendra le nom de Purple Haze et sera proposée en quantité limitée pour le millésime 2027.

Purple Haze est offerte dès maintenant sur l’ensemble de la gamme Charger 2027

Prix de cette option : 795 $ au Canada

La Charger est assemblée chez nous, à l’usine Stellantis de Windsor, en Ontario

Et pourquoi marquer l’événement avec une couleur ? Il faut savoir qu’au fil de l’histoire de Dodge, les couleurs iconiques se sont succédé à un rythme soutenu. La compagnie ne lance jamais une couleur au hasard.

À ce titre, le constructeur rappelle que, dans le segment des voitures pleine grandeur, le choix de la couleur pèse presque trois fois plus lourd dans la décision d’achat que dans les autres créneaux de l’industrie. Il figure même parmi les trois principaux facteurs qui font pencher la balance des acheteurs de la Charger.

La couleur Purple Haze s’inscrit dans la tradition des teintes ayant eu un impact important lors de leur arrivée en 1969. On parle de couleurs criantes qui ont marqué l’imaginaire des amateurs de muscle cars, à savoir les Go Mango, Sublime et Top Banana, entre autres.

Le mauve, lui, est loin d’être étranger à Dodge. Les passionnés de la marque vous mentionneront d’emblée la fameuse teinte Plum Crazy des années 1970, puis, plus récemment, In-Violet et Hellraisin. Purple Haze vient donc perpétuer cet héritage, du modèle Scat Pack à moteur six-cylindres biturbo de 550 chevaux jusqu’à la variante R/T de 420 chevaux, en passant par la Daytona Scat Pack 100 % électrique et ses 670 chevaux.

Les acheteurs pourront pousser la personnalisation encore plus loin grâce aux bandes Fratzog, à dix autres motifs et graphismes Mopar offerts en usine, ou encore à un capot (ou simplement une section de capot pour les versions SixPack) fini en noir satiné.

Fait amusant, Stellantis ne fait aucune référence à Jimi Hendrix et sa fameuse chanson Purple Haze, qui a atteint les stations de radio en 1967. Pour les plus vieux, qu’on le veuille ou non, la référence est là et renvoie à l’histoire.

La nouvelle teinte fera ses débuts publics lors de l’événement Carlisle Chrysler Nationals, qui se tiendra en Pennsylvanie du 10 au 12 juillet prochain. Pour l’occasion, une Charger Scat Pack Purple Haze sera exposée pour le grand plaisir des visiteurs.