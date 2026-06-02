Mazda Canada baisse le prix de départ de ses CX-70 PHEV et CX-90 PHEV pour les rendre admissibles aux rabais fédéraux

Bonne nouvelle pour les consommateurs canadiens qui souhaitent acquérir un VUS hybride rechargeable abordable. Mazda Canada vient d’annoncer qu’elle abaissait les prix de départ de ses CX-70 PHEV et CX-90 PHEV 2026, les rendant du coup admissibles aux incitatifs fédéraux du nouveau Programme d’accessibilité aux véhicules électriques (PAVE) lancé par le fédéral. Les nouveaux prix sont en vigueur dès aujourd’hui, le 2 juin 2026.

Le CX-70 PHEV GS-SC se vend maintenant à partir de 48 999 $

Le prix de départ du CX-90 PHEV GS est désormais de 49 999 $.

Les deux modèles sont maintenant admissibles à un rabais de 2500 $.

Deux véhicules très semblables

Rappelons que le Mazda CX-70 est un VUS à deux rangées, tandis que le CX-90 en propose trois pour les familles qui ont besoin de plus d’espace. Les deux partagent le même format ainsi que leur mécanique hybride rechargeable. L’autonomie diffère cependant quelque peu. Elle est de 51 km pour le CX-70 PHEV, alors qu’elle n’est que de 42 km pour le CX-90 PHEV.

L’accessibilité

Le geste de Mazda rend admissibles les versions de base de ses deux modèles, car elle fait passer leurs factures à moins de 50 000 $. Les nouveaux prix sont de 48 999 $ pour le CX-70 PHEV en version GS-SC, alors que la facture du CX-90 PHEV GS passe à 49 999 $.

Avant cette baisse, le prix de départ du CX-70 PHEV était de 52 750 $, celui du CX-90 PHEV était de 53 750 $. On parle donc de baisses de 5000 $, auxquelles s’ajoutent les 2500 $ du crédit. Ainsi, les consommateurs intéressés paieront 7500 $ de moins pour mettre sur la main un modèle de base à compter d’aujourd’hui.

Voilà qui ne nuira pas à ces modèles qui peinent à s’imposer dans leur segment respectif. Il sera intéressant de voir quelle sera la réaction des consommateurs.