Ram va proposer un premier VUS en 2028

La marque Ram s’apprête à sortir des sentiers battus, et l’on ne parle pas de conduite hors route ici. En effet, elle a annoncé qu’elle comptait commercialiser un VUS à compter de 2028, ce qui va représenter une première pour cette division.

La marque Ram est indépendante depuis 2010

Un premier VUS Ram est prévu pour 2028

Le nom Ram a été utilisé une première fois en 1981 par Dodge

Une jeune division, il faut le dire, car c’est en 2009 qu’elle a été créée et séparée de Dodge, le tout en prévision de l’année 2010. Quant au nom Ram, il nous ramène au début des années 80 dans l’histoire de Dodge.

Le VUS qui est dans les plans va permettre à la marque de se diversifier, car elle ne propose que des camionnettes et des fourgons. Les premiers représentent d’ailleurs 85 % des ventes de la compagnie cette année.

C’est Antonio Filosa, le grand patron de Stellantis, qui y est allé de cette annonce lors d’une réunion d’information avec des analystes de Wall Street, le 30 octobre dernier.

Le modèle anticipé sera fabriqué au Michigan. Le nouveau venu sera proposé avec deux motorisations différentes, soit une mécanique à essence, mais aussi une solution hybride rechargeable à autonomie prolongée.

L’arrivée d’un VUS au sein de la gamme va bien sûr lui permettre de mieux concurrencer des marques comme Chevrolet, GMC et Ford, qui proposent toutes des véhicules utilitaires.

Le tout s’inscrit dans la foulée des investissements de 13 milliards USD annoncés par la compagnie un peu plus tôt ce mois-ci, concernant la production en sol américain. C’est aussi fortement lié au changement de direction chez Stellantis, alors que depuis le départ de Carlos Tavares en décembre dernier, les annonces concernant les nouveaux produits plus centrés sur les besoins des consommateurs américains se multiplient. D’ailleurs, Antonio Filosa déclarait que les États-Unis étaient « une priorité essentielle pour notre succès, car lorsque nous sommes forts aux États-Unis, nous sommes plus forts et meilleurs en tant qu’entreprise partout ailleurs ».

D’autres annonces ciblant les consommateurs nord-américains ont déjà été effectuées. Nous avons vu que Ram ramenait le moteur V8 sous le capot de ses camionnettes 1500, mais on sait aussi que la marque prépare deux modèles SRT, des véhicules qui seront dévoilés au cours des prochains mois. Ils seront les premiers d’une nouvelle série qui va se déployer d’ici 2030.

Il sera intéressant de voir les impacts de tout cela, mais les analystes s’entendent à dire que la décision est la bonne pour Ram. C’est notamment le cas de Sam Fiorani, le vice-président des prévisions mondiales pour les véhicules chez AutoForecast Solutions :

« Les acheteurs de Ram sont fidèles à la marque, et cela leur permet d’ajouter un véhicule familial à leur garage pour accompagner leur pick-up. Cela permet à Stellantis d’augmenter le volume de son usine, où les Jeep ne remplissent tout simplement pas la capacité. »

Vous pouvez être certains que nous allons suivre ce dossier de près.