Stellantis donne priorité au Ram 1500 Ramcharger à autonomie prolongée plutôt qu’à la version EV

Ram donne la priorité à l’électrification hybride avec le Ram 1500 Ramcharger 2025, doté d’une autonomie de 1110 km et d’une capacité de remorquage de 14 000 livres.

Le Ramcharger 2025 est lancé avant le Ram 1500 REV entièrement électrique, ce qui reflète la demande des consommateurs pour des camions à autonomie étendue.

Il est doté d’une puissance de 663 ch, d’un couple de 615 lb-pi, d’un système de recharge bidirectionnelle et d’une autonomie de 690 miles, la plus élevée de sa catégorie.

L’usine d’assemblage de Sterling Heights poursuivra la production des modèles Ram 1500 électrifiés et à combustion interne.

Stellantis a annoncé que le Ram 1500 Ramcharger 2025 est un pick-up électrique à autonomie étendue. Le camion sera lancé avant le Ram 1500 REV entièrement électrique, dont la sortie était initialement prévue en 2025. Le Ram 1500 REV sera désormais lancé en 2026, tandis que le Ramcharger sera disponible pour les commandes des consommateurs au cours du premier semestre 2025.

La décision de donner la priorité au Ramcharger reflète l’intérêt des consommateurs pour les véhicules hybrides plutôt que pour les options entièrement électriques, ainsi que le ralentissement de la demande de pick-up d’une demi-tonne à batterie électrique. La production de la gamme Ram 1500, y compris le Ramcharger électrifié et les modèles à combustion interne, se poursuivra à l’usine d’assemblage de Sterling Heights, dans le Michigan.

Le Ram 1500 Ramcharger 2025 est conçu pour offrir une autonomie ciblée de 1110 kilomètres, la meilleure de sa catégorie. Le camion est équipé d’une batterie de 92 kWh associée à un générateur embarqué de 130 kW et à des modules d’entraînement électrique, produisant une puissance de 663 chevaux et un couple de 615 lb-pi. Parmi les performances, citons un temps de 0 à 100 km/h de 4,4 secondes, une capacité de remorquage de 14 000 livres, la meilleure de sa catégorie, et une charge utile maximale de 2 625 livres.

Le véhicule intègre également une technologie de recharge bidirectionnelle, permettant le transfert d’énergie de véhicule à véhicule et de véhicule à domicile.

Le Ramcharger de Ram est parfaitement positionné pour répondre à l’évolution de la dynamique du marché et des préférences des consommateurs, contrairement à GM, qui ne propose que des itérations de camions à moteur à combustion interne et à moteur électrique.