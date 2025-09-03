Ram 1500 2026 : le retour du V8 Hemi avec hybridation eTorque

Nous avons mis à l’essai le Ram 1500 de 2026 à moteur V8 Hemi, une mécanique qui effectue un retour en 2026 après une année d’absence seulement.

Le V8 Hemi de 5,7 litres ne change pas, avec une capacité de 395 chevaux et un couple de 410 livres-pieds.

Ram livre l’échappement sport de série, consciente que la sonorité de la mécanique est un critère d’achat important.

40 % des propriétaires actuels de Ram 1500 à moteur Hemi ont mentionné qu’ils n’étaient pas intéressés à faire l’achat d’un autre Ram sans V8.

Forces

Une sonorité que l’on aime retrouver

Grande disponibilité à travers la gamme

Une mécanique éprouvée

Nouvelle garantie de 10 ans ou 160 000 km sur le groupe motopropulseur

Faiblesse

Consommation plus importante

Pas la mécanique la plus raffinée

La rédaction du texte qui suit aurait été impensable il y a à peine 18 mois. À ce moment, nous participions à un programme nous faisant découvrir la gamme du Ram 1500 de 2025, un modèle qui abandonnait le moteur V8 Hemi au profit du 6-cylindres turbo de 3,0 litres qui est connu sous le nom de Hurricane.

Ce bloc offre plus de puissance, une meilleure économie d’essence, et il est plus respectueux des normes environnementales en vigueur.

L’évolution naturelle des choses, quoi ?

Pas tout à fait, surtout chez Stellantis où par moment on ne fait rien comme ailleurs, avec ce que ça peut impliquer de bon, comme de mauvais.

Et pourquoi ce retour en arrière, cette décision vire-capot ?

Allons, un peu de politique, avant de parler de mécanique.

Nouvelle direction, nouvelle vision

Le 1er décembre dernier, le grand patron de Stellantis, Carlos Tavares, prenait sa retraite, pour ne pas dire qu’il était gentiment catapulté vers la sortie. Ça n’allait plus avec la haute direction, surtout avec le côté américain. Les décisions du dirigeant montraient une incompréhension de ce marché, ce qui a tôt fait de créer des tensions. John Elkann a assuré l’intérim jusqu’à ce que son remplaçant, Antonio Filosa, soit officialisé dans son nouveau poste en mai dernier.

Depuis le départ de Carlos Tavares, on a vu plusieurs décisions être infirmées du côté de l’entreprise. On se concentrera sur une ici, soit celle de sacrifier le moteur V8 sous le capot du Ram 1500. En fait, il est amusant de constater que la décision de le ramener a été prise… en décembre dernier.

Ce n’est évidemment pas un hasard. Nous avons bien sûr posé la question aux responsables chez Ram et vous devinez leur réponse ; « Nous n’avons pas de commentaires à émettre là-dessus. ».

Puis, comme un cadeau du ciel, le changement de garde à la Maison-Blanche aux États-Unis en janvier dernier s’est accompagné d’un recul des normes environnementales en matière d’émissions polluantes, notamment le fait que les constructeurs qui ne les respectent plus n’ont plus les mêmes pénalités à payer.

Encore là, chez Ram, « on ne peut pas commenter ». On le comprend, les responsables marchent sur des œufs, mais tout saute aux yeux.

Cela dit, il y a un élément autre qu’il faut considérer et qui n’a rien de politique.

40 %

Cet impondérable dont il faut tenir compte, c’est que les propriétaires de plus vieux Ram 1500 à moteur V8 Hemi ont signifié à leurs concessionnaires respectifs, dans une proportion de 40 %, qu’ils ne comptaient pas racheter un modèle si ce dernier ne proposait pas un V8 Hemi.

On ne parle pas d’un acheteur sur vingt ici, mais bien de quatre sur dix ; c’est énorme.

Imaginez les pertes de revenus avec les ventes perdues, non seulement au sommet de la pyramide chez Stellantis, mais au bas de cette dernière, avec tous les concessionnaires.

Il est clair que la panique s’est installée quelque part. Il fallait faire quelque chose… et quelque chose a été fait.

Et le contexte s’y est bien prêté. Une tempête parfaite, quoi !

Ramener un moteur : pas si simple que cela

En 2024, le V8 Hemi de 5,7 litres était offert avec le Ram. Il a été retiré en 2025 avec la mise à jour de mi-cycle du modèle. Le ramener en 2026 devait être plutôt simple, non ?

Pas tout à fait.

En vérité, on a formé une équipe d’une dizaine d’experts en décembre dernier, équipe à laquelle se sont greffés d’autres membres au fur et à mesure que le projet avançait. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il ne suffisait pas de boulonner le moteur là où il avait été retiré. En 2025, l’architecture électrique du Ram 1500 a été revue afin que le modèle puisse offrir plus de possibilités. Par exemple, avec l’ancienne architecture, la conduite semi-autonome n’était pas possible alors qu’elle l’est maintenant.

Ainsi, ce sont 13 modules électroniques qui ont dû être reprogrammés pour faire équipe avec le moteur Hemi. En fait, on était passé à autre chose chez Ram et le retour en arrière a poussé tout le monde à redoubler d’efforts pour faire renaître la mécanique.

Le même moteur

Le Ram 1500 hérite du même moteur V8 Hemi de 5,7 litres. Sans surprise, donc, la puissance de ce dernier est la même à 395 chevaux et 410 livres-pieds de couple, une prestation qui est gérée par une transmission automatique à huit rapports.

La chose qui change, c’est que l’échappement sport, qui était une option auparavant, est désormais livré de série. Les penseurs de l’entreprise ont compris, à la réaction des 40 %, que la sonorité faisait partie de l’expérience, et qu’elle comptait bien plus que les capacités supplémentaires offertes par le moteur Hurricane.

Il ne faut jamais oublier que dans l’industrie automobile, bien souvent, on vend une expérience, une image, et c’est ça que les gens achètent.

Et avec un Ram 1500 pourvu du moteur V8 Hemi, on leur livre en prime un logo unique sur les flancs avant, le bélier de Ram, accompagné d’un bloc Hemi. Le logo de la protestation (symbol of protest) symbolise les doléances de la clientèle qui réclamait le retour du mythique moteur.

Une option

Maintenant, quelles sont les versions du Ram 1500 de 2026 qui pourront profiter de ce moteur Hemi ?

Plusieurs. Sachez toutefois qu’il s’agira d’une option. Le prix est à venir pour le côté canadien, mais c’est à moins de 2000 $ CA (dollars convertis). Considérant que c’est à peu près ce qu’on exigeait pour l’échappement sport, c’est négligeable. De toute manière, les acheteurs auraient été prêts à payer plus, c’est clair.

Le V8 Hemi sera offert avec les configurations Tradesman, Express (nouveauté), Warlock, Big Horn, Laramie, Sport, Rebel, Longhorn et Limited. Seules les versions RHO et Tungsten n’y ont pas droit.

On vous revient un peu plus bas avec les options mécaniques pour 2026.

Au volant : comme une vieille chaussette

Pour ce qui est de l’expérience au volant, on nage en terrain connu. Il n’y a pas de surprise à la conduite, juste le plaisir de retrouver une mécanique que l’on connaît bien et que l’on aime bien, avec un échappement qui joue une musique qui colle le sourire aux lèvres.

Notez que le bloc profite de la technologie eTorque, un système d’hybridation légère qui vient fournir un surplus de puissance à des moments opportuns, comme lors des départs, des dépassements et des efforts qui sont demandés à la mécanique. Le système offre un couple instantané de 130 livres-pieds. Il ne s’ajoute pas aux 410 livres-pieds proposés par la mécanique ; il s’y substitue de façon stratégique.

Autrement, les futurs propriétaires seront heureux de retrouver leur Ram à moteur V8 Hemi et sa capacité de remorquage, qui est chiffrée à 11320 livres, alors que la charge utile est à 1650 livres. C’est un peu plus (moins de 1000 livres, selon la variante) que ce que propose le moteur Hurricane.

Oui, que propose toujours ce moteur, qui n’a pas été relégué aux oubliettes. Il est du menu, tout comme le V6 Pentastar de 3,6 litres.

L’offre mécanique

Voici à quoi ressemble l’offre mécanique avec le Ram 1500 2026 :

V6 Pentastar de 3,6 litres : Tradesman, Express, Warlock, Big Horn.

Option : aucun modèle

6-cylindres turbo de 3,0 litres (régulier) : Sport, Rebel, Laramie

Option : Tradesman, Express, Warlock, Big Horn.

6-cylindres turbo de 3,0 litres (haute performance) : Longhorn, Limited, RHO et Tungsten.

Option : aucun modèle

V8 Hemi de 5,7 litres : aucun modèle

Option : Tradesman, Express, Warlock, Big Horn, Laramie, Sport, Rebel, Longhorn et Limited.

Notez que la version Sport est exclusive au Canada. L’information est à confirmer en ce qui la concerne. Aussi, le modèle Express s’ajoute cette année. Ram explique aussi que la disponibilité du V8 sera tardive avec la variante Rebel.

Le Ram 1500 2026 à moteur V8 Hemi va apparaître sur le marché américain cet automne, alors qu’il débarquera au Canada lors du premier trimestre de 2026. Considérant que nous aurons droit au modèle plus tard, ce sera à voir pour notre marché. D’ailleurs, d’autres informations suivront concernant les prix (versions et options).

Chose certaine, la compagnie va retrouver des acheteurs avec cette mécanique au catalogue.

La question qui doit être posée est de savoir pour combien de temps elle y sera. La compagnie ne pourrait se permettre de jouer de nouveau au yoyo et être prise au sérieux.

On vit vraiment une période unique de l’histoire de l’automobile.