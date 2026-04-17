Production militaire : Ford et GM reçoivent un appel du Pentagone

Il y a des nouvelles qui nous forcent à nous arrêter. Celle qui suit en fait partie. Le Pentagone a approché les dirigeants de Ford et de General Motors (GM) pour leur demander si leurs usines pourraient être mises au service de la production militaire. La dernière fois qu’une telle demande a été formulée, c’était pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, vous avez bien lu.

La demande formulée est la première de ce type depuis la Seconde Guerre mondiale.

Ford a, pour le moment, refusé de commenter.

Le soutien à l’Ukraine et les conflits dans lesquels les Américains sont engagés ont fait fondre certains stocks.

Des discussions préliminaires ont eu lieu directement entre de hauts responsables de la défense et les chefs de la direction de Ford et de GM, à savoir Jim Farley et Mary Barra, respectivement. On parle de munitions et d’équipements militaires variés. On parle, pour être clair, de transformer des chaînes de montage de véhicules en un arsenal de production militaire.

Nous sommes en 2026, pas en 1942. À l’époque où la production de véhicules civils a cessé pour se concentrer sur l’effort de guerre, l’heure était grave. En ce moment, l’urgence n’est pas la même et c’est ce qui est inquiétant. Qu’est-ce que cela indique pour la suite des choses ?

Pourquoi ?

La raison derrière cette démarche est aussi préoccupante que la demande elle-même. La vérité, si l’on en croit toutes les sources consultées, c’est que les stocks de munitions américains sont en chute libre. Le soutien prolongé à l’Ukraine, maintenant dans sa quatrième année de guerre, combiné à l’engagement militaire américain en Iran depuis février dernier, vide les stocks à un rythme que l’industrie de défense traditionnelle ne peut plus suivre. Selon le Center for Strategic and International Studies, au cours des seuls 12 jours du conflit Israël-Iran en juin 2025, les États-Unis ont tiré environ 150 intercepteurs THAAD, soit le quart de l’inventaire total jamais acheté par le Pentagone.

Le quart. En douze jours.

Washington se tourne donc vers Détroit avec une question simple, mais lourde de sens : pouvez-vous nous aider ? Les constructeurs ont l’avantage d’exploiter certaines des usines les plus automatisées et les plus productives au monde. Leur capacité à fabriquer à grande échelle est précisément ce que le Pentagone recherche. GM, dont la division GM Defense produit déjà des véhicules blindés pour l’armée, est un candidat naturel. Ford, qui a vendu sa filiale Ford Aerospace dans les années 1990, l’est un peu moins, mais l’appel a quand même été effectué.

La suite

Pour l’instant, les discussions restent préliminaires. Aucun contrat n’a été signé. Ford a refusé de commenter. GM a répondu par une déclaration prudente réaffirmant son soutien historique à la sécurité nationale, sans plus. Le fait même que la conversation ait eu lieu nous transmet quelque chose d’important sur l’état du monde.

La guerre, la guerre, les contrats militaires, les milliards engloutis dans la violence et la destruction.

Doit-on s’inquiéter ? La réponse honnête, c’est oui. Pas parce que Ford va se mettre à fabriquer des missiles demain matin. Mais parce que quand le Pentagone frappe à la porte des constructeurs automobiles civils pour leur parler d’arsenaux, c’est que la situation est déjà sérieuse. C’est que les filières habituelles ne suffisent plus. C’est que l’administration américaine se retrouve à gérer simultanément plusieurs conflits armés avec des stocks qu’elle n’a pas eu le temps de reconstituer.

À Washington, on appelle ça de la planification stratégique.

Chez nous, on appelle ça un signal d’alarme.

Et tout ce qu’on entend de la Maison-Blanche, c’est que d’autres cibles sont dans la mire.