Ford prépare un Raptor inspiré du Dakar homologué pour la route avec un V8 hybride de Mustang

Le véhicule de performance hors route de série dérivé du camion de course Raptor T1+ du Dakar sera rapide, bruyant et coûteux

Ford développe un véhicule de performance homologué pour la route inspiré du camion de course du Rallye Dakar Raptor T1+.

Un groupe motopropulseur hybride et des systèmes de châssis numériques avancés sont attendus pour ce nouveau modèle de performance hors route.

Le projet soutient la stratégie de Ford visant à élargir la gamme Raptor pour en faire une véritable sous-marque dédiée à la performance.

Ford prépare un véhicule de performance hors route homologué pour la route dérivé de son programme de course du Rallye Dakar, selon des commentaires du chef de la direction de l’entreprise, Jim Farley.

Le futur super véhicule hors route s’inspirera largement du Ford Raptor T1+, le camion de rallye-raid spécialement conçu qui a fait ses débuts en compétition l’an dernier. Farley a confirmé le projet de développement lors du Grand Prix de Formule 1 d’Australie 2026 à Melbourne.

Le modèle de production devrait transposer des éléments du camion de course dans une offre destinée aux salles d’exposition qui combinera de sérieuses capacités hors route à haute vitesse avec de solides performances sur route. Tous les modèles Raptor sont reconnus pour l’étendue de leurs capacités. Celui-ci fera passer la formule à un tout autre niveau.

Ford a lancé le désormais célèbre et mondialement apprécié concept de performance hors route Raptor en 2010 avec le F-150 SVT Raptor à moteur V8. La formule s’est ensuite étendue à l’international avec des véhicules comme le Ranger Raptor et le Bronco Raptor. L’entreprise considère désormais cette appellation comme une plateforme et une véritable sous-marque pour d’autres véhicules axés sur la performance.

Farley a laissé entendre que ce projet à venir illustre la manière dont les véhicules de performance sont conçus aujourd’hui. Les progrès en matière d’électrification et de technologies de châssis numériques permettent à un véhicule d’offrir de solides capacités dans toutes les conditions, des routes pavées aux environnements hors route extrêmes et difficiles. Le véhicule de production sera doté d’un amortissement de suspension à commande électronique et intégrera de véritables systèmes de vectorisation du couple, en faisant un super véhicule capable d’évoluer pratiquement partout.

Ford n’a pas confirmé la conception finale ni le nom du modèle de production. Cependant, le projet devrait reprendre des éléments du véhicule de compétition Raptor T1+, mais avec une architecture et une apparence adaptées à un usage routier.

Dans la version de compétition, la puissance provient d’un V8 Coyote de 5,0 litres à carter sec jumelé à une transmission séquentielle à six rapports. Cette même famille de moteurs est largement utilisée dans les modèles de performance Mustang de Ford et dans d’autres applications de course. Le Super-Raptor de production pourrait être propulsé par une version adaptée de ce groupe motopropulseur avec assistance électrifiée afin de répondre aux exigences réglementaires dans plusieurs marchés mondiaux.

Ford prévoit continuer d’élargir l’identité Raptor en tant que sous-marque axée sur la performance, avec l’objectif de positionner Ford comme un fabricant de premier plan de véhicules de performance hors route construits en usine.

Le modèle à venir représenterait l’extension la plus extrême et la plus coûteuse de cette stratégie à ce jour, en transposant effectivement l’ingénierie du rallye Dakar dans un produit homologué pour la route.

Source: CarExpert