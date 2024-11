Jeep ajoute le Willys’41, un Wrangler 4xe inspiré du passé militaire pour 2025

Le niveau Willys ’41 est seulement disponible avec la motorisation 4xe.

Le nouveau modèle Wrangler est déjà disponible en commande à un prix de départ de 69 995 $ au Canada.

Parce qu’il n’y a jamais assez de variantes du légendaire 4×4, les stratèges de Jeep ont dévoilé cette nouvelle option nostalgique pour l’année qui vient. Le nouveau Jeep Wrangler 4xe Willys ’41 2025 va piger dans son passé militaire pour offrir aux inconditionnels du modèle une façon plus moderne de revivre l’héritage du premier véhicule tatoué de l’écusson Jeep.

« Huit décennies après avoir forgé une réputation de capacité tout-terrain, de design simple et de polyvalence, l’esprit du Willys MB d’origine se perpétue dans tout ce que nous faisons chez Jeep », a déclaré Bob Broderdorf, vice-président senior et directeur de la marque Jeep pour l’Amérique du Nord. « Le nouveau Jeep Wrangler 4xe Willys ’41 2025 est un témoignage de cet héritage. C’est une célébration de notre passé qui nous inspire, tout en continuant à repousser les limites de la capacité et de l’innovation », a-t-il ajouté.

Inspiré du concept ’41 présenté à l’occasion du Easter Jeep Safari, tenu à Moab, en Utah depuis plusieurs années, le nouveau modèle adopte toutefois des jantes différentes de celles boulonnées au concept, mais l’ambiance rétro demeure intacte. Les jantes de 17 pouces sont enveloppées par des pneus tout terrain K02 de l’équipementier BFGoodrich, avec une silhouette du tout premier Willys 1941 au centre de la roue.

Cette coloration « Vert olive DRAB » s’accompagne aussi de ces autocollants sur le capot et les ailes. Ceux-ci adoptent plutôt une nuance « Bleu DRAB », à l’image de ceux qui étaient appliqués sur les Jeep Willys utilisés pendant la Deuxième guerre mondiale. Sur le capot, il y a toutefois un autre autocollant de couleur noir mat, ce dernier étant décoré de cette mention ’41. Le grillage de la calandre conserve une finition noire lustrée, tandis que les pare-chocs en acier sont quant à eux peints en noir mat. Les contours d’ailes, en revanche, sont peints dans le même vert olive que la carrosserie.

Sous le capot, ce Wrangler 4xe poursuit sa route avec le même groupe motopropulseur hybride rechargeable qu’à l’habitude. Le bloc 4-cylindres turbo de 2,0-litres de cylindrée travaille de concert avec un duo de moteurs électriques, la boîte automatique à huit rapports et une batterie de 400 volts. Le groupe motopropulseur livre ainsi une puissance totale assez impressionnante de 375 chevaux et un couple encore plus généreux de 470 lb-pi.

Il y a trois options pour le toit : un toit rigide de la même couleur que la carrosserie, un toit Sky One-Touch (aux parois rigides, mais avec une portion souple et amovible sur le dessus), ainsi qu’un toit souple de couleur brun roux à venir plus tard.

À l’intérieur, les sièges en tissu sont également habillés de cette teinte beige sable, mais ce n’est pas tout. En effet, sur la planche de bord, des surpiqûres brun roux viennent traverser ce panneau en tissu vert olive de part et d’autre des jauges et l’écran central tactile. Sur le dessus du pommeau de la boîte de vitesses automatique, on peut admirer l’écusson ’41.

Le prix de départ du nouveau Jeep Wrangler Willys ’41 2025 est 69 995 $ et, avis aux intéressés, le modèle est déjà disponible en commande.