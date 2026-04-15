Rivian utilisera de vieilles batteries de VÉ pour stocker l’énergie à son usine de l’Illinois, grâce à un partenariat avec Redwood Materials

Redwood Materials est un fournisseur de solutions de recyclage de batteries et de stockage d’énergie qui collabore avec plusieurs constructeurs.

Rivian fournira à Redwood Materials des batteries usagées pour créer un système de stockage d’énergie destiné à son usine de l’Illinois.

Ce système réduira la pression exercée par l’usine d’assemblage sur le réseau électrique local et offrira une seconde vie à des batteries qui auraient autrement été recyclées immédiatement.

La question du sort des batteries de VÉ une fois que le véhicule atteint la fin de sa vie utile n’a pas encore été totalement résolue, mais plusieurs solutions ont été avancées.

En effet, certains constructeurs se sont associés à des entreprises pour recycler les batteries usagées et en extraire les minéraux afin de les réutiliser dans de nouvelles cellules. D’autres ont trouvé le moyen d’utiliser ces vieilles batteries comme solution de stockage d’énergie stationnaire.

C’est précisément ce que Rivian compte faire avec les batteries provenant de ses anciens camions et VUS, grâce à un partenariat avec Redwood Materials, une entreprise américaine spécialisée à la fois dans le recyclage et la réutilisation des batteries.

Le constructeur prévoit d’installer à son usine d’assemblage de Normal, dans l’Illinois, une unité de stockage d’énergie composée de batteries qu’il aura lui-même fournies à Redwood Materials. Étant donné que la marque n’a commencé à vendre des véhicules qu’en 2021, il faudra un certain temps avant que ses premiers modèles de production n’atteignent la fin de leur vie utile.

Bien qu’aucun échéancier précis n’ait été communiqué, on s’attend à ce que Rivian fournisse à Redwood Materials des batteries ayant servi aux tests initiaux afin de rendre le système opérationnel dans un avenir relativement proche.

Ce système vise à la fois à réduire la charge que les activités d’assemblage de Rivian imposent au réseau électrique local et à diminuer les factures d’énergie de l’entreprise. Pour ce faire, le système chargera ses batteries pendant les périodes de faible demande (lorsque les tarifs sont plus bas) pour redistribuer cette électricité à l’usine lors des pointes de consommation durant la journée.

Selon Rivian et Redwood Materials, les États-Unis devront déployer plus de 600 GWh de stockage d’énergie d’ici 2030 pour répondre à la demande croissante d’électricité et stabiliser les pics sur le réseau.

Cette nécessité est principalement due à la croissance rapide d’industries énergivores, comme la fabrication de véhicules électriques et les centres de données pour l’intelligence artificielle, qui exigent plus d’électricité que le réseau actuel ne peut en fournir.

À lui seul, le système de stockage prévu par Rivian utilisera plus de 100 batteries de seconde vie et affichera une capacité initiale de 10 MWh, laquelle pourra être facilement augmentée selon les besoins.

Même après des années d’utilisation dans un véhicule, les batteries modernes conservent une densité énergétique suffisante pour être efficaces en tant que dispositifs de stockage stationnaires.

Une fois qu’elles seront trop dégradées pour ce rôle, les batteries seront alors recyclées et leurs minéraux réutilisés pour la production de nouvelles batteries, réduisant ainsi le besoin d’extraction minière et de métaux de terres rares.