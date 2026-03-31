GM met de nouveau son Usine Factory Zero sur pause alors que la demande pour les VE demeure modérée

GM met temporairement à pied 1 300 travailleurs à Factory Zero, à Detroit, alors que la demande pour les gros VE plafonne

GM a temporairement interrompu la production à Factory Zero et mis à pied 1 300 travailleurs jusqu’au 13 avril.

L’usine phare de Detroit pour les VE a maintenant connu plusieurs arrêts et une réduction à un seul quart de travail.

Le ralentissement de la demande pour les VE se heurte au regain d’intérêt de GM pour la production de véhicules à combustion.

GM a une fois de plus temporairement interrompu la production à son usine d’assemblage Factory Zero, à Detroit, mettant en veille la fabrication de ses VE les plus gros et les plus coûteux. Ce site avait autrefois été présenté comme la pièce maîtresse de la stratégie électrique du constructeur, mais le marché n’y montre pas tant d’intérêt.

Le plus récent arrêt touche les 1 300 employés qui travaillent encore à l’usine. Selon le syndicat United Auto Workers, les travailleurs ont été placés en mise à pied temporaire le 16 mars et devraient revenir le 13 avril. GM a indiqué que l’arrêt de l’usine vise à ajuster la production à la demande actuelle pour les VE.

Il ne s’agit pas de la première interruption à Factory Zero. L’installation de Detroit avait déjà été fermée du 27 octobre au 24 novembre, et GM a réduit les activités à un seul quart de travail en janvier.

Factory Zero revêt une importance symbolique pour GM. L’entreprise a investi l’imposante somme de 2,2 milliards $ US pour réoutiller l’ancienne usine Detroit-Hamtramck Assembly, la décrivant en 2021 comme un site manufacturier de nouvelle génération conçu autour d’un avenir entièrement électrique. À l’époque, cet investissement représentait le plus important investissement unique dans une usine de toute l’histoire de GM.

L’usine assemble, ou assemblait, certains des produits électriques à batterie les plus visibles et emblématiques de GM, notamment les GMC Hummer EV pickup et VUS, Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV et Cadillac Escalade IQ. Ces véhicules se situent tout en haut de l’échelle des prix et dans le segment des modèles pleine grandeur. Ces véhicules sont coûteux et, compte tenu des contraintes qui existent encore en matière d’accès à la recharge, de l’anxiété liée à l’autonomie et d’autres préoccupations associées aux VE, la croissance des volumes leur échappe.

Le plus récent arrêt met aussi en lumière le contraste entre les ambitions manufacturières de GM en matière de VÉ et ses priorités de production actuelles. Pendant que Factory Zero ralentit de nouveau, le constructeur poursuit les travaux à Orion Assembly, à environ 50 km au nord de Detroit, où des camionnettes à moteur à essence et des Cadillac Escalade à essence devraient être assemblés.

Les dirigeants syndicaux ont lié l’instabilité de Factory Zero à une adoption des VE beaucoup plus faible que prévu et à des changements dans la politique américaine. La direction de la section locale 22 du UAW a souligné que la réduction du soutien fédéral à l’adoption des VE et un assouplissement de la pression réglementaire sur les émissions exercent une pression supplémentaire sur la demande. Pendant ce temps, les travailleurs de la section locale 5960 du UAW sont bien heureux.

Source: Automotive News