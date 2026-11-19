Si on vous avait dit, il n’y a pas si longtemps, que Toyota allait proposer une version à 300 chevaux de sa Corolla, vous auriez cru que nous étions tombés sur la tête. À une époque pas si lointaine, la Corolla était le symbole même de l’ennui. Les choses ont changé, comme nous l’avons vu avec l’arrivée de la variante GR Corolla en 2023. Et voilà que la compagnie nous propose maintenant une déclinaison à deux places, chaussée de pneus de piste et retravaillée pour offrir encore plus de performance, le tout à un prix de départ de 77 280 $.

Une production limitée à 730 exemplaires dans le monde

Un couple porté à 302 livres-pieds et un châssis revu en profondeur

Une mise au point réalisée au Nürburgring et en course d’endurance au Japon

Forces

Tenue de route exceptionnelle

Un jouet « abordable »

Caractère exclusif

Faiblesses

Trop extrême au quotidien

Deux places seulement

Ça prend un miracle pour mettre la main sur un exemplaire

Une offre limitée

Oui, les choses ont vraiment changé. Mais à quoi bon peut servir un tel modèle, surtout que le Canada ne recevra que 10 des 730 exemplaires qui seront produits pour la planète ? Eh bien, il faut regarder au-delà de l’offre. Derrière l’exercice de la commercialisation se cache une mission bien plus importante, qui échappe le plus souvent au commun des mortels.

Avant de vous décrire cette nouvelle variante et de vous raconter notre expérience en piste derrière son volant, où nous avons vraiment eu l’occasion de la pousser, il est important de comprendre pourquoi une telle voiture existe. Sa mission va plus loin que vous ne pouvez l’imaginer.

Au nom de la recherche

Au cas où vous l’ignoreriez, les lettres GR dans l’appellation du modèle renvoient à la division de course de Toyota, Gazoo Racing. Et voilà que la nouvelle version en ajoute deux autres, MN, qui signifie simplement « Maître du Nürburgring » (Meister of the Nürburgring), l’ultime piste d’essai où de nombreux constructeurs soumettent leurs modèles de performance au test suprême.

Tout cela découle de la volonté du président du conseil de Toyota, Akio Toyoda, qui avait déclaré il y a une dizaine d’années que la compagnie ne produirait plus de voitures ennuyeuses (No More Boring Cars). Ce dernier a même revêtu l’uniforme pour devenir lui-même pilote d’essai, embrassant la philosophie selon laquelle, pour comprendre ce que l’on veut offrir, il faut parler en connaissance de cause.

Mais l’équipe de Gazoo Racing ne s’est pas contentée d’enchaîner les tours sur le Nürburgring. Elle a aussi inscrit une GR Corolla dans la série d’endurance japonaise Super Taikyu, en plus de multiplier les séances en simulateur. Toyota a admis que le processus a fait surgir des problèmes inattendus. Et c’est précisément le but. En poussant la voiture dans ses derniers retranchements, les ingénieurs sont en mesure de corriger les défauts un à un.

Bien sûr, ce que l’on a appris en piste a servi à la nouvelle version, mais servira également les variantes régulières du modèle. Par exemple, la longueur de l’adhésif structurel de sa caisse augmente de 13,9 mètres, pour un total de 32,67 mètres. La voiture hérite aussi d’un conduit d’air frais qui abaisse la température de l’air admis au moteur lors de séances de conduite intensive.

Ces améliorations n’auraient pas été possibles sans le temps passé sur la piste.

Et pour voir plus loin, Toyota mentionne que la GR Corolla qui court dans la série Super Taikyu est propulsée par un moteur à combustion à hydrogène. Les exigences de cette dernière font progresser non seulement cette technologie, mais aussi les composants fondamentaux du moteur à combustion traditionnel.

Et, au fond, voilà la véritable raison d’être de cette nouvelle GRMN : servir de banc d’essai extrême pour tester des solutions qui finiront par profiter à des voitures bien plus ordinaires.

Le modèle risque de passer sérieusement inaperçu au Canada, mais tout ce qui se cache derrière son développement servira à améliorer les produits de la marque pour les années à venir.

La GRMN, en détail

La version GRMN est toujours équipée d’un 3-cylindres turbo de 1,6 litre. Il propose toujours 300 chevaux, mais son couple passe de 295 à 302 livres-pieds. Le gain le plus important se situe entre 4000 et 4600 tours/minute, la plage la plus sollicitée en sortie de virage. Pour préserver la puissance lors des longues accélérations à fond, la GRMN hérite d’un système de pulvérisation d’eau sur le refroidisseur intermédiaire. Ça permet de maintenir un niveau de performance optimal plus longtemps sur la piste.

La boîte manuelle à six rapports adopte un étagement plus serré, avec un premier rapport plus long et un troisième plus court.

La suspension fait appel à des amortisseurs monotubes exclusifs, inversés à l’avant et conventionnels à l’arrière, qui intègrent un ressort supplémentaire servant à mieux contrôler les mouvements de la suspension en fin de course. Ceux-ci améliorent la motricité de la roue intérieure en virage.

Les pneus Michelin Pilot Sport 4 cèdent leur place à des Pilot Sport Cup 2 de 245/40ZR18, montés sur des jantes forgées bronze mat. La direction assistée électrique a été reprogrammée pour offrir une assistance suffisante sous forte charge latérale, tandis que le rouage intégral GR-FOUR répartit autrement le couple vers l’arrière en ligne droite et stabilise la voiture à l’amorce du virage à très haute vitesse.

C’est technique, mais ça vous donne une idée. On est dans le sérieux peaufinage, mais avec des détails qui font toute la différence lorsqu’il est question d’aller chercher des dixièmes de secondes en piste.

Quant aux changements esthétiques, ils ont tous une fonction. Le capot, les ailes avant, les déflecteurs latéraux avant et l’aileron arrière sont en fibre de carbone, ce qui réduit le poids de la voiture (mais augmente le prix). Les prises et sorties d’air ont été mises au point sur la voiture à hydrogène de Super Taikyu, afin de maintenir les quatre roues bien plantées au sol à haute vitesse. L’aileron offre cinq positions et son angle a été validé degré par degré par des pilotes professionnels.

Oh, la banquette arrière a disparu au nom de la réduction de poids. La fiche technique indique 1460 kg, contre 1485 kg pour une GR Corolla Core à boîte manuelle.

À bord, des sièges baquets garnis de suède remplacent les sièges sport, et le tableau de bord ainsi que les montants avant reçoivent un revêtement qui réduit les reflets sur le pare-brise.

La signature de Morizo (le pseudonyme qu’utilise Akio Toyoda en course automobile), une plaque numérotée et un ornement en carbone, fabriqué à l’usine de Motomachi, complètent les ajouts à bord.

Au volant

C’était une journée chargée qui nous attendait à l’événement de Toyota, alors que nous prenions aussi le volant des Sequoia et des Tundra 2027, en plus de découvrir quelques nouveaux produits Scion réservés aux États-Unis. Malgré tout, nous n’allions pas manquer l’occasion d’aller à la rencontre de cette GRMN Corolla pour effectuer quelques tours de piste.

Ayant eu l’occasion de piloter les autres versions de la GR Corolla lors d’un événement antérieur, la comparaison des performances de la nouvelle venue avec celles des autres a été facilitée.

La chose qui a été la plus frappante est l’adhérence des nouvelles gommes. Ça collait déjà avec la variante régulière ; maintenant, on a l’impression d’avoir des pneus recouverts de velcro. En sortie de virage, lorsqu’on commence à sentir une dérobade des quatre roues, l’adhérence demeure bien présente et bien sentie, ce qui nous permet de jouer en toute confiance avec l’accélérateur afin de conserver la bonne ligne de course pour attaquer le virage suivant. On enfile les courbes avec une aisance étonnante, tellement la voiture se montre rassurante. Le freinage est aussi impressionnant et stable, ce qui permet de pousser en ligne droite et de freiner tardivement avant l’amorce d’un virage.

Quant à la boîte manuelle, on vous mentirait si l’on disait qu’on a pressenti des différences avec les quelques tours de piste effectués, mais on peut se porter garant de sa grande efficacité et fluidité.

Et on vous confie un secret : il nous a fallu une bonne dose de discipline pour sortir de la voiture et aller essayer les autres véhicules ; nous aurions passé la journée en piste avec cette voiture. Il est vrai que le troisième rapport nous a effectivement semblé plus court, mais la sensation peut dépendre du circuit sur lequel on pousse le bolide.

Verdict

Et c’est d’ailleurs ce qui ressort de l’essai de cette voiture. Cette GRMN Corolla est très à l’aise sur une piste. Sur la route, la version régulière est déjà un peu extrême et il serait un peu fou de débourser le supplément exigé pour rouler ce bolide au quotidien.

De toute manière, la question ne se pose pas. Avec seulement 10 exemplaires pour le pays, les modèles risquent de se retrouver à l’intérieur de collections privées.

Ce qui sera le plus intéressant à surveiller, ce sont les avancées de ce modèle, qui se retrouveront à l’avenir au service des autres véhicules de la marque.

Voilà à quoi sert vraiment ce GRMN Corolla.