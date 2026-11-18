Le KEI-01 est une mini-camionnette directement inspirée des kei trucks japonais.

Classé comme véhicule à basse vitesse, il est limité à 40 km/h (25 mph).

Il sera assemblé en Indiana et offert aux États-Unis à partir de la seconde moitié de 2027.

Un laboratoire

Toyota a ressuscité Scion le 9 novembre dernier sous l’appellation Scion by Toyota. Le constructeur la présente comme un laboratoire où il pourra explorer de nouvelles idées en matière de mobilité. Deux concepts accompagnaient d’ailleurs le KEI-01 lors de l’événement auquel nous avons assisté, soit un véhicule côte à côte hybride de plus de 300 chevaux et un petit engin de mobilité personnelle.

Toyota ne s’en vante pas, mais le KEI-01 est essentiellement un Daihatsu Hijet Jumbo, rebaptisé pour l’occasion. Il s’agit d’un modèle que la marque vend déjà au Japon sous le nom de Pixis Truck. Les pièces arriveront de là-bas et l’assemblage se fera à l’usine de Princeton, en Indiana, grâce à un investissement de 34 millions $ US qui créera une cinquantaine d’emplois. Cette façon de faire permet d’éviter la taxe de 25 % imposée aux camionnettes importées.

Minuscule, mais pratique

Avec une longueur d’un peu plus de 3,3 mètres et une largeur inférieure à 1,5 mètre, le KEI-01 respecte le gabarit des kei cars. Il est animé par un moteur 3-cylindres de 660 cc jumelé à une transmission à variation continue (CVT), dont Toyota n’a pas dévoilé la puissance. La traction intégrale sélectionnable, avec mode automatique et verrouillage par bouton, est de série.

La caisse, dont les trois côtés se rabattent, offre un seuil de chargement très bas et accepte jusqu’à 272 kg (600 livres). La cabine allongée propose des sièges coulissants et inclinables, un espace de rangement derrière ceux-ci, de même que le chauffage et la climatisation.

Toyota promet d’ailleurs une consommation exceptionnelle, sans toutefois avancer de chiffres.

Le KEI-01 s’adresse aux petites entreprises, aux agriculteurs, aux municipalités, aux campus universitaires et aux fournisseurs de services. Sa commercialisation débutera par un projet pilote destiné aux parcs de véhicules, chez certains concessionnaires sélectionnés. Le prix n’a pas été annoncé, mais au Japon, le Hijet Jumbo à quatre roues motrices se détaille l’équivalent d’environ 8800 $ US à 10 300 $ US.

Le Canada ?

Le modèle ne sera pas offert au Canada. Pour le moment, la raison en est bien simple. Avec une limite de vitesse de 40 km/h, son usage serait très limité. Il y a aussi la question de l’homologation. Il est vrai qu’il est possible d’importer des véhicules Kei, mais uniquement après 15 ans (25 ans au Québec pour les véhicules à conduite à droite). Et tous ne sont pas nécessairement limités à 40 km/h.

Toyota mentionne qu’elle étudie le marché. Rien n’est impossible, pour être prudent, mais disons que pour le moment, la venue du modèle au Canada n’est pas dans les plans.

Mais qu’en est-il au volant ?

Il est impossible de ne pas sourire lorsqu’on s’installe à droite. On est bien sûr à l’étroit à bord, mais c’est le but. Tout est pensé pour la compacité, la praticité. On retrouve l’essentiel côté équipement, y compris un écran multimédia pour la connectivité. En prenant la route (plutôt un sentier aménagé), on découvre un véhicule amusant à conduire, très maniable, mais dont la puissance est évidemment très limitée. Disons qu’on atteint rapidement un plateau où l’on sent que la mécanique ne peut plus nous en donner.

On s’amuse aussi à « admirer » les pneus de 12 pouces. Oui, DOUZE ! Disons que ça ne court pas les rues.

L’arrivée de ce modèle aux États-Unis s’inscrit dans la même vague qui nous fait voir l’arrivée de la Fiat Topolino, un autre véhicule minuscule à la vocation totalement différente. On se souviendra que Donald Trump avait manifesté son intérêt à voir ce genre de modèle débarquer aux États-Unis.

Sa sortie a contribué à remettre les microvéhicules au premier plan aux États-Unis. Toyota semble avoir saisi cette occasion pour concrétiser un projet de kei truck, tandis que Fiat suivait déjà sa propre stratégie avec la Topolino, indépendamment des déclarations présidentielles.

En ce qui vous concerne, aimeriez-vous voir débarquer ce genre de véhicules?