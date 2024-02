La prochaine génération de la Toyota GR86 pourrait-elle avoir une version à quatre portes?

Les rumeurs veulent que Toyota travaille sur une contrepartie berline de son coupé sport.

Le moteur devrait être une version hybride du trois-cylindre turbo utilisé dans les GR Yaris et GR Corolla.

Le développement est mené par Toyota, contrairement aux premières générations qui avaient été conçues par Subaru.

Toyota travaille depuis un certain temps déjà sur la prochaine génération de la voiture de sport à deux portes GR86, mais des rapports récents en provenance du Japon suggèrent qu’une nouvelle berline pourrait rejoindre le coupé.

En effet, BestCarWeb rapporte que le constructeur envisage de commercialiser une berline sportive aux côtés du coupé GR86, à l’instar de BMW et Mercedes-Benz qui proposent les deux versions de certaines de leurs voitures de sport les plus populaires, dans le but d’attirer une clientèle plus large.

Bien que très peu de détails soient connus pour le moment, une future berline GR86 marquerait le retour d’une quatre portes à moteur avant et propulsion arrière dans la gamme de la marque et pourrait être positionnée comme une alternative plus abordable à la Lexus IS.

A ce propos, la nouvelle GR86, et la Subaru BRZ presque identique, utiliseront une version modifiée de la plateforme utilisée par l’actuelle Lexus IS.

Sous le capot, il semble que la GR86 abandonnera le moteur Boxer à quatre cylindres de Subaru en faveur d’un système hybride construit autour du même moteur turbocompressé à trois cylindres de 1,6 litre que l’on trouve dans la GR Yaris et la GR Corolla.

Cela marque un changement majeur par rapport aux modèles de première et de deuxième génération, et cela signifierait que Subaru proposerait une voiture propulsée par un moteur à combustion en ligne, ce qui n’est pas arrivé en Amérique du Nord depuis que la sous-compacte Justy a été abandonnée en 1995.

Ce n’est cependant pas une grande surprise, puisqu’il est entendu depuis longtemps que le développement de la nouvelle génération de GR86/BRZ a été confié à Toyota après que Subaru ait été responsable des deux premières itérations.

De plus amples détails sur la nouvelle GR86, la BRZ et l’éventuelle berline qui les accompagnera sont attendus prochainement puisque Toyota aurait l’intention de commencer la production de ces modèles en 2025.

