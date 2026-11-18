La Toyota Hilux Champ est une petite camionnette robuste vendue en Asie.

Rok Trucks est une entreprise thaïlandaise qui fabrique des bennes métalliques pour la camionnette Hilux Champ.

Cette entreprise, sans aucun lien avec Toyota, ambitionne de vendre le Hilux Champ sous sa propre marque en Europe et en Amérique du Nord.

Alors que Toyota a annoncé qu’il amènerait l’un de ses camions Kei en Amérique l’an prochain avec le Scion Kei-01, les automobilistes nord-américains pourraient bientôt prendre le volant d’une autre petite camionnette asiatique de Toyota.

En effet, Rok Trucks, une entreprise thaïlandaise qui fabrique des plateaux métalliques pour camionnettes, a l’intention de vendre la Toyota Hilux Champ à l’échelle mondiale sous sa propre marque, y compris au Canada et aux États-Unis.

Cette petite camionnette n’est pas un camion Kei comme le Scion Kei-01, mais elle demeure très compacte par rapport aux camionnettes habituelles vendues en Amérique du Nord, le modèle à caisse courte étant 556 mm plus court qu’un Ford Maverick.

De plus, contrairement au Scion Kei-01, Rok Trucks souhaite rendre le Hilux Champ conforme aux normes fédérales américaines de sécurité des véhicules automobiles (FMVSS) et aux normes d’émissions de l’EPA, ce qui lui permettrait d’être vendu comme un véhicule automobile ordinaire et non comme un véhicule à basse vitesse limité à 40 km/h (25 mi/h).

Cela permettrait au Hilux Champ, que Rok Trucks appelle simplement le « Base Rok », d’atteindre des vitesses d’autoroute et d’être ainsi beaucoup plus utile que le Scion Kei-01.

Les capacités du camion sont également assez impressionnantes pour sa petite taille, puisque Rok Trucks annonce une charge utile allant jusqu’à 1 000 kg (2 200 lb) et une capacité de remorquage allant jusqu’à 3 500 kg (7 700 lb).

Ces chiffres se comparent avantageusement à ceux de camionnettes plus grandes et nettement plus chères. Par exemple, la plus petite camionnette actuellement offerte en Amérique du Nord, le Ford Maverick, affiche une charge utile maximale de 1 500 lb et une capacité de remorquage de 4 000 lb.

En fait, la charge utile du camion Rok n’est inférieure que de 200 livres au poids maximal qu’un Ford F-150 peut transporter, et sa capacité de remorquage égale celle des Chevrolet Colorado, GMC Canyon et Jeep Gladiator, qui dominent le segment des camionnettes intermédiaires.

Les acheteurs du Base Rok bénéficieront également de plus grandes possibilités de personnalisation que sur d’autres camionnettes, puisqu’ils pourront choisir parmi trois longueurs de caisse et plusieurs aménagements spécialisés.

Sans surprise, Rok Trucks équipera tous les Hilux Champ qu’il vendra sous son nom de son propre plateau en acier, offert en trois longueurs : 6 pi 2 po, 7 pi 7 po et 8 pi 8 po.

Comme sur de nombreux camions asiatiques, ce plateau est doté de parois rabattables, ce qui augmente sa polyvalence.

Les détails complets concernant les groupes motopropulseurs n’ont pas encore été confirmés, mais on sait que le Base Rok sera propulsé par un moteur quatre cylindres à essence ou diesel jumelé de série à une boîte manuelle à 5 vitesses, ou à une boîte automatique à 6 vitesses en option. La transmission intégrale (4×4) sera également offerte en option.

Rok Trucks précise que le choix entre l’essence et le diesel sera dicté par chaque marché, ce qui laisse croire que les camions vendus en Europe recevront le moteur diesel, tandis que les modèles canadiens et américains seront probablement équipés du moteur à essence.

Le prix constituera évidemment un attrait majeur pour cette camionnette, et Rok Trucks affirme que le Base Rok sera offert à partir de 35 980 $ au Canada, soit environ 2 200 $ de moins que le Ford Maverick d’entrée de gamme.

En plus du modèle standard, Rok Trucks annonce plusieurs versions spécialement aménagées du Hilux Champ, notamment un véhicule d’expédition hors route doté de pneus tout-terrain, d’une suspension surélevée, de plaques de protection et d’un coffre de rangement métallique à la place du plateau pour 67 900 $, un camion frigorifique pour 52 600 $, une benne basculante pour 47 350 $, un camion de toilettage pour animaux pour 56 800 $, un camion-restaurant pour 57 700 $ et un campeur entièrement meublé pour 82 950 $, entre autres.

L’ajout de la boîte automatique ou du rouage 4×4 à n’importe quel modèle coûte respectivement 1 600 $ et 4 000 $ supplémentaires. Tous les camions seront équipés de série de la climatisation, des glaces électriques et de l’alerte de collision frontale.

Le blanc, l’argent et le gris seront les seules couleurs de peinture offertes, mais Rok Trucks propose l’option d’une pellicule intégrale personnalisée en usine pour ceux qui préfèrent une autre couleur.

Comme Rok Trucks n’est pas affilié à Toyota, l’entreprise achèterait des modèles Hilux Champ destinés au marché thaïlandais avant de les modifier et de les exporter elle-même vers les marchés mondiaux.

Le Base Rok aurait déjà été homologué pour un usage routier au Royaume-Uni, où les livraisons devraient débuter au premier trimestre de 2027. Aucun calendrier précis n’a été communiqué pour le lancement en Amérique du Nord, mais l’entreprise a indiqué que les États-Unis constituaient un marché prioritaire et son site Web précise que le Canada fera partie du déploiement nord-américain, ce qui laisse présager que d’autres détails suivront bientôt.

L’entreprise accordera probablement la priorité au Royaume-Uni, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande, car le Hilux Champ du marché thaïlandais est doté d’une conduite à droite, alors que l’entreprise affirme que les modèles vendus en Amérique du Nord auront la conduite à gauche, ce qui nécessitera certaines modifications techniques.

Pour le moment, Toyota n’a pas commenté la situation, et il sera intéressant de voir si le constructeur automobile permettra à une autre entreprise de vendre des versions rebadgées de ses produits sur d’autres marchés ou s’il décidera d’intervenir.

Les personnes intéressées par un camion Rok peuvent actuellement verser un dépôt de 50 $ US pour réserver l’un des modèles standard, ou un dépôt de 999 $ US pour l’un des 500 exemplaires de l’édition Founder’s.