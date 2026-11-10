Toyota RAV4 : un million d’exemplaires vendus au Canada en 30 ans

Toyota atteint le cap du million de RAV4 vendus au Canada depuis 1996, après six générations.

Plus de 807 000 RAV4 fabriqués au Canada ont été vendus sur le marché national, tandis que la production ontarienne dépasse quatre millions d’unités.

La cinquième génération demeure la plus populaire avec 466 183 ventes, alors que l’électrification occupe une place croissante dans l’histoire du modèle.

Le Toyota RAV4, une réussite commerciale qui dure depuis 30 ans

Le Toyota RAV4 vient de franchir un seuil symbolique sur le marché canadien. Trente ans après son introduction en 1996, le constructeur japonais confirme avoir vendu un million d’exemplaires de son VUS compact au pays.

Au fil de ses six générations, le RAV4 est devenu l’un des piliers de la gamme Toyota. Il a également occupé le premier rang des ventes de véhicules au Canada pendant dix années consécutives, une distinction particulièrement significative dans un marché où la concurrence est importante.

Dans cette foulée, le succès commercial ne semble pas ralentir. En octobre 2026, Toyota a enregistré 6 195 ventes de RAV4 au Canada, établissant ainsi un nouveau record mensuel pour le modèle.

D’un petit VUS original à une référence du marché

Lorsque le premier RAV4 arrive au Canada en 1996, le marché des VUS est encore largement dominé par des véhicules plus imposants, souvent conçus à partir de plateformes de camionnettes.

Toyota propose alors une formule différente : un véhicule relativement compact, facile à conduire au quotidien, offrant une position de conduite surélevée, une bonne polyvalence et la possibilité d’opter pour un rouage intégral. À cette époque, il était même livrable en version à deux portes.

La première génération, commercialisée de 1996 à 2000, trouve 29 890 acheteurs canadiens. La deuxième génération, vendue entre 2001 et 2005, améliore ce résultat avec 40 151 unités.

C’est toutefois à partir de la troisième génération que le RAV4 prend véritablement son envol. Entre 2006 et 2012, Toyota en écoule 148 961 exemplaires au Canada.

La quatrième génération, commercialisée de 2013 à 2018, poursuit cette progression avec 271 590 ventes.

La cinquième génération, offerte de 2019 à 2025, devient de loin la plus populaire de l’histoire du modèle avec 466 183 unités vendues. À elle seule, elle représente près de 47 % de tous les RAV4 commercialisés au Canada depuis 1996.

La sixième génération, introduite pour l’année-modèle 2026, totalise déjà 43 225 ventes.

Plus de quatre millions de RAV4 fabriqués au Canada

Le RAV4 occupe également une place importante dans l’industrie automobile canadienne.

Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC), qui produit des véhicules au pays depuis 1988, a commencé l’assemblage du RAV4 en 2008. Depuis, ses installations ont fabriqué plus de quatre millions d’exemplaires destinés au marché nord-américain.

Les usines de Cambridge et de Woodstock, en Ontario, emploient collectivement quelque 8 500 personnes.

En date d’octobre 2026, 807 909 RAV4 assemblés au Canada avaient été vendus sur le marché canadien. Cela représente près de 81 % du million de véhicules écoulés au pays depuis le lancement du modèle.

L’hybridation contribue à transformer les ventes

L’évolution du RAV4 ne se limite pas à ses dimensions, à son équipement ou à ses technologies embarquées. L’électrification représente également une étape importante de son développement.

Toyota introduit le RAV4 hybride au Canada en 2016, avant d’ajouter une variante hybride rechargeable, initialement commercialisée sous l’appellation RAV4 Prime, en 2021.

Depuis 1996, les versions à moteur à combustion interne ont représenté 769 797 ventes, soit près de 77 % du total.

Les variantes hybrides conventionnelles comptent pour 188 738 unités, tandis que les versions hybrides rechargeables atteignent 41 465 exemplaires.

Au total, Toyota a donc vendu 230 203 RAV4 électrifiés au Canada, ce qui représente environ 23 % de l’ensemble des ventes historiques du modèle.

Ces proportions reflètent toutefois trois décennies de commercialisation, alors que les motorisations électrifiées n’ont été introduites que relativement récemment.

Une nouvelle génération pour poursuivre sur cette lancée

Avec l’arrivée de sa sixième génération en 2026, le Toyota RAV4 entame un nouveau chapitre de son histoire canadienne.

Le cap du million de ventes confirme la place qu’occupe le RAV4 dans le paysage automobile canadien. Peu de modèles peuvent se targuer d’avoir maintenu une telle popularité pendant trois décennies, tout en contribuant aussi directement à la production automobile nationale.