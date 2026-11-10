La marque Scion de Toyota fera son retour en Amérique avec un mini-camion à basse vitesse réservé aux flottes

Le Scion by Toyota Kei-01 est un mini-camion japonais de classe Kei qui sera assemblé dans l’Indiana à partir de 2027.

Ce modèle sera doté d’un moteur à trois cylindres de 660 cm³, d’une transmission CVT et de 4 roues motrices.

Le Kei-01 sera conforme aux normes de sécurité américaines relatives aux véhicules à basse vitesse, limitant sa vitesse maximale à 40 km/h.

Onze ans après sa disparition, le nom Scion ornera de nouveau un véhicule commercialisé aux États-Unis à partir de la deuxième moitié de 2027.

Toyota a en effet choisi de ressusciter l’appellation Scion pour en faire une nouvelle marque de véhicules expérimentaux visant à explorer de nouveaux débouchés aux États-Unis, voire au Canada, bien que cela reste à confirmer.

Alors que l’incarnation précédente de Scion — présente uniquement en Amérique du Nord entre 2003 et 2016 — ciblait un public plus jeune avec des véhicules abordables, compacts et au design distinctif, cette nouvelle mouture sera radicalement différente.

Pour commencer, cette nouvelle marque, baptisée « Scion by Toyota », sera lancée avec un modèle unique : un mini-camion japonais de classe Kei qui sera fabriqué dans l’Indiana.

Si les kei trucks jouissent d’une belle cote auprès des amateurs de véhicules japonais importés (JDM), ils ne respectent pas les normes fédérales américaines de sécurité des véhicules automobiles, ce qui interdit leur vente à l’état neuf en Amérique du Nord.

Pour contourner cet obstacle, Toyota a choisi d’homologuer le Scion by Toyota Kei-01 en tant que véhicule à basse vitesse. Cette catégorie bénéficie de normes de sécurité plus souples en contrepartie d’une vitesse maximale bridée à 40 km/h.

Cette contrainte limitera l’attrait commercial du Kei-01, ce dont Toyota a pleinement conscience ; cela explique d’ailleurs pourquoi le constructeur réservera ses ventes aux flottes d’entreprises, du moins au départ.

En soi, le Scion by Toyota Kei-01 n’est pas un produit inédit : il s’agit d’un dérivé de la camionnette Daihatsu Hijet, également vendue au Japon sous le nom de Toyota Pixis.

Afin d’éviter la taxe américaine dite « Chicken Tax » sur les camionnettes importées, ainsi que les droits de douane plus larges imposés sur les véhicules par l’administration Trump, Toyota produira le Kei-01 dans son usine d’assemblage de l’Indiana. Ce site a d’ailleurs bénéficié d’un investissement de 34 millions de dollars pour préparer le montage de kits en pièces détachées (CKD) expédiés depuis le Japon.

Ce processus devrait entraîner la création d’une cinquantaine d’emplois dans l’usine de l’Indiana.

Mis à part ses emblèmes, le Scion by Toyota Kei-01 différera très peu de son équivalent Daihatsu, conservant même son volant à droite.

À l’instar des versions japonaises, le Kei-01 sera animé par un moteur à trois cylindres de 660 cm³ (0,6 L), couplé à une boîte de vitesses CVT et à une transmission intégrale sur demande.

Toyota indique que ce modèle sera en mesure de tracter de petites remorques et que sa benne, pourvue de parois rabattables sur trois côtés, offrira une charge utile de 600 livres (272 kg).

Grâce à ses dimensions extérieures réduites — environ 11 pieds de long (3 353 mm) pour moins de 5 pieds de large (1 524 mm) —, le Scion by Toyota Kei-01 pourrait séduire les entreprises devant déplacer du matériel et de l’outillage dans des espaces restreints.

Toyota cible particulièrement les commerçants et artisans ayant besoin d’un véhicule maniable pour la livraison ou l’intervention en milieu urbain, les agriculteurs, les municipalités et les campus universitaires et corporatifs en quête de petits utilitaires économiques.

Le constructeur précise que ce véhicule pourrait également convenir aux adeptes de plein air, même si la vente aux particuliers ne figure pas dans le plan de lancement initial.

Si le Kei-01 rencontre le succès, la marque Scion by Toyota pourrait rapidement s’étoffer : le constructeur a déjà présenté deux concepts susceptibles de porter le logo de la marque.

Comme Scion by Toyota a vocation à servir de laboratoire d’expérimentation pour toutes sortes de solutions de mobilité, ces deux concepts ne sont pas des voitures particulières.

Le concept SxS, par exemple, est un véhicule tout-terrain de type côte-à-côte dévoilé au SEMA en 2025. Il embarque une motorisation hybride turbocompressée à quatre cylindres développant plus de 300 chevaux, ainsi qu’une suspension à grand débattement taillée pour la conduite à haute vitesse dans les dunes et le désert.

Le concept BKE est, quant à lui, un deux-roues ultracompact à la carrosserie rectangulaire, qui rappelle indéniablement le Motocompo de Honda des années 1980.

Les détails concernant la vision de Toyota pour ce concept sont encore minces, mais si son usage s’inspire du même modèle que son design, il pourrait incarner une nouvelle façon d’envisager la mobilité urbaine au cœur des centres-villes saturés.

Compte tenu des faibles volumes de vente prévus au départ pour le Scion by Toyota Kei-01, ce mini-camion ne sera distribué que dans certains concessionnaires Toyota aux États-Unis, à compter de la seconde moitié de 2027.