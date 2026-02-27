Le prototype Toyota GR Celica se matérialise comme prétendant au WRC 2027

Un nouveau prototype de rallye aperçu au Portugal laisse croire que Toyota pourrait préparer un coupé GR de série en vue de l’homologation pour le WRC.

Toyota met à l’essai un nouveau coupé deux portes pour son programme WRC 2027.

Les proportions du prototype suggèrent une possible renaissance de la Celica.

De nouveaux moteurs turbocompressés à quatre cylindres en ligne sont attendus pour les futurs modèles GR.

Un prototype Toyota deux portes camouflé particulièrement intrigant a été aperçu lors d’essais au Portugal, où il servirait, selon les informations rapportées, de véhicule de développement pour le programme du Championnat du monde des rallyes (WRC) 2027 de la marque. Les images ont fait surface sur X.

Cette apparition inattendue est notable puisque la voiture n’est clairement pas basée sur la plateforme de rallye actuelle de la GR Yaris; elle ne ressemble pas non plus à une Corolla ni à une 86. Elle adopte plutôt des proportions de coupé qui pointent vers un modèle entièrement nouveau.

Premières images de la Toyota WRC27 en essais au Portugal #WRC Photos : Marcio Pereira pic.twitter.com/JLDMR9ejMn — Rallye Sport (@RallyeSport) February 26, 2026

Selon les règles d’homologation du WRC, les voitures de compétition doivent être dérivées d’architectures de production. La présence d’une nouvelle carrosserie de coupé suggère fortement que Toyota prépare une future voiture sport routière qui servira de base à sa prochaine participation en rallye.

Les proportions offrent des indices importants. Le véhicule d’essai affiche une ligne de toit relativement droite vers l’arrière ainsi qu’un capot plus haut. Son porte-à-faux avant court laisse présumer une configuration à moteur transversal permettant une transmission intégrale. Des observateurs notent également des similitudes visuelles avec les anciennes Celica de rallye, notamment au niveau de la posture générale et de la forme de l’habitacle. Les ailes élargies de cette voiture, typiques des modèles de rallye, rappellent l’Action Package, ou le kit carrosserie TRD optionnel, également proposé avec la version Panasonic Edition, offerte sur la dernière Celica de septième génération. Il en va de même pour le grand aileron arrière à la forme carrée.

L’allure et les dimensions du prototype appuient sérieusement les spéculations voulant que Toyota puisse relancer l’appellation Celica. Le constructeur a déjà indiqué son intérêt pour la réintroduction de plusieurs modèles de performance, dont une GR86 de nouvelle génération et un successeur à moteur central de la MR2. Or, ce véhicule d’essai semble clairement doté d’un moteur à l’avant.

Les détails concernant le groupe motopropulseur demeurent non confirmés, mais les spéculations évoquent le développement d’une nouvelle génération de moteurs turbocompressés à quatre cylindres en ligne. Ceux-ci comprendraient des variantes de 1,5 litre et de 2,0 litres dérivées de l’excellent trois cylindres G16E déjà utilisé dans les GR Yaris et GR Corolla. La version de 2,0 litres devrait pouvoir intégrer une hybridation et pourrait offrir une puissance variant d’environ 400 chevaux à jusqu’à 600 chevaux, selon l’application.

Toyota n’a communiqué aucune spécification officielle ni échéancier. En se basant sur l’activité d’essais actuelle et sur l’alignement avec le WRC, il faudra vraisemblablement attendre au moins jusqu’en 2028 avant de voir apparaître une version de production.

Source: X