Toyota construira cette camionnette à motorisation hybride dans sa nouvelle installation de Sorocaba.

Toyota a confirmé que le Corolla Deck sera produit au Brésil et exporté dans les marchés d’Amérique latine et des Caraïbes.

La camionnette exposée portait les emblèmes XRX et HEV, mais Toyota n’a pas confirmé son groupe motopropulseur.

L’usine Sorocaba 2 peut produire 100 000 véhicules par année, et sa capacité prévue devrait atteindre 200 000 unités.

Toyota construira sa camionnette compacte Corolla Deck au Brésil et l’exportera vers les marchés d’Amérique latine et des Caraïbes. Le constructeur a confirmé la nouvelle à l’occasion de l’ouverture de son usine Sorocaba 2, dans l’État de São Paulo.

Le Deck est le premier nouveau modèle destiné à l’installation et fera son entrée dans un segment régional de camionnettes très concurrentiel. Parmi ses rivales actuelles figurent la Fiat Toro et la Renault Niagara, tandis que la BYD Mako et la Volkswagen Tukan comptent parmi les futurs modèles qui s’y ajouteront.

L’entreprise a présenté un exemplaire portant l’emblème XRX, correspondant à la version la plus haut de gamme du Corolla Cross dans les marchés d’Amérique latine, ainsi qu’un emblème HEV. Ces emblèmes indiquent clairement une configuration hybride, probablement apparentée au système utilisé dans la berline Corolla et le Corolla Cross.

Ces modèles associent un moteur atmosphérique polycarburant de 1,8 L, un moteur électrique et une batterie de 1,3 kWh. Le système développe 122 ch, transmis aux roues avant par une boîte e-CVT. Les images du Deck ne montrent pas d’emblème « AWD », qui indiquerait la présence d’un moteur électrique monté à l’arrière, comme sur les modèles Corolla hybrides à transmission intégrale vendus en Amérique du Nord. Elles révèlent toutefois que la camionnette est dotée d’une suspension arrière indépendante, contrairement à la configuration à barre de torsion des modèles Corolla Cross à traction.

Sorocaba 2 ajoute 160 000 mètres carrés d’espace de production sur un terrain de 400 000 mètres carrés, dans le complexe existant de Toyota. À son ouverture, l’usine est conçue pour produire jusqu’à 100 000 véhicules par année, et sa capacité devrait éventuellement atteindre 200 000 unités. Elle prendra en charge l’emboutissage, la construction de la carrosserie, la peinture et l’assemblage final, et est équipée pour la production de véhicules hybrides polycarburant.

Toyota prévoit de regrouper la fabrication de ses véhicules au Brésil à Sorocaba, qui sert aussi de centre de développement de l’entreprise pour l’Amérique latine. Le complexe produira la berline Corolla, le Corolla Cross et le Yaris Cross, avant d’accueillir le Deck.

Le plan d’exportation positionne le Deck pour les ventes régionales, sans préciser s’il sera commercialisé en Amérique du Nord. L’empreinte visuelle générale du Deck le rapproche du Ford Maverick, un immense succès pour le constructeur américain. D’autres petites camionnettes sont attendues, espérons-le, notamment un Ram Rampage et un modèle compact intermédiaire de Kia.