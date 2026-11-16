Un reportage japonais établit un lien entre ce coupé non confirmé et le concept K-Open à propulsion de Daihatsu, avec une possible arrivée en 2027.

Toyota n’a confirmé ni la mise en production de la S-FR ni son lancement en 2027.

Les dimensions rapportées correspondent à celles du concept K-Open de Daihatsu.

Un moteur de 660 cm³ et une configuration à propulsion sont évoqués, mais non confirmés.

Toyota pourrait une fois de plus envisager une nouvelle voiture sport d’entrée de gamme portant le nom S-FR. Le concept évoqué serait un coupé compact à propulsion respectant les dimensions des voitures kei japonaises, avec une arrivée possible dès 2027. Toyota n’a confirmé ni le projet ni une date de mise en production.

Les dimensions correspondent étroitement à celles du concept K-Open de Daihatsu, présenté au Japan Mobility Show 2025 comme un aperçu d’une éventuelle prochaine génération de la Copen. Le concept mesure 3 395 mm de longueur, 1 475 mm de largeur et 1 230 mm de hauteur, avec un empattement de 2 265 mm. Daihatsu indiquait un poids plume de 850 kg.

Ces dimensions rendraient une S-FR de production considérablement plus petite que le concept original de Toyota, dévoilé au Salon de l’automobile de Tokyo en 2015. Cette étude à quatre places mesurait 3 990 mm de longueur et possédait un empattement de 2 480 mm. Elle proposait une configuration à moteur avant-central, une propulsion et une boîte manuelle à six rapports, mais sa mise en production n’a jamais été approuvée.

Le groupe motopropulseur de la nouvelle voiture respecterait les limites imposées aux voitures kei. Elle pourrait utiliser un moteur trois cylindres turbocompressé de 660 cm³ développant la puissance décoiffante de 64 chevaux, jumelé à une boîte manuelle à cinq rapports ou à une transmission à variation continue. Selon le reportage, la puissance serait transmise aux roues arrière.

Les travaux de Daihatsu sur la K-Open constituent un lien technique possible, bien qu’ils ne permettent pas d’établir que les deux entreprises développent un véhicule commun. Daihatsu a construit des prototypes fonctionnels afin d’étudier comment une voiture sport à propulsion pourrait respecter la réglementation des voitures kei. Un deuxième prototype, le K-Open Running Prototype 2, a été présenté au Tokyo Auto Salon en janvier dernier, avec son moteur légèrement reculé dans une configuration avant-centrale.

Le programme de prototypes a permis d’étudier l’aménagement mécanique, la hauteur du centre de gravité et la répartition du poids. Daihatsu n’a annoncé aucune décision concernant la mise en production de la K-Open ou de la Copen. Si Toyota et Daihatsu partagent le développement, les deux constructeurs pourraient adapter les mêmes éléments mécaniques de base et le même châssis à différentes carrosseries : un coupé à toit fixe pour Toyota et un roadster décapotable pour Daihatsu.

Le nombre de places demeure une autre inconnue. Le concept S-FR original proposait une configuration 2+2, tandis que la K-Open est un biplace. Un coupé de production plus petit pourrait adopter l’une ou l’autre de ces configurations.

L’échéancier de 2027 évoqué dans le reportage doit être considéré avec prudence. Pour l’instant, la S-FR demeure une possibilité non confirmée liée à un projet de voiture sport aux dimensions d’une kei, et un rêve inaccessible pour les Nord-Américains.

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