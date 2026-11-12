Premier essai — Mitsubishi Eclipse Sportback 2027

Forces

Équipement de série généreux

Garantie de 10 ans sur la batterie

Restylage réussi

Faiblesses

Pas de rouage intégral

La version Tech n’est pas admissible au rabais fédéral de 5000 $

Le Nissan LEAF est moins cher

Merci à l’Alliance

Si Mitsubishi est en mesure d’offrir un véhicule électrique, elle le doit à son alliance avec Nissan. C’était un secret de polichinelle que le modèle attendu serait une version retravaillée du Nissan LEAF. La plateforme, la batterie, l’habitacle, le moteur électrique, c’est du copier-coller. La différence réside dans la façon dont on a habillé le modèle. En gros, on a redessiné la calandre, qui est plus jolie chez Mitsubishi que chez Nissan, mais ça demeure une question de goût. La bonne nouvelle, c’est que cette nouvelle signature nous épargne le style de calandre que l’on peut voir sur tous les modèles de la marque ; c’est tout sauf beau. Si on peut passer à autre chose, on s’en portera mieux.

À l’arrière, le nom du modèle est bien inscrit, tout comme les lettres « Mitsubishi » sur le hayon. Sur les flancs, on retrouve aussi le logo EV, et l’on remarque des designs de jantes différents, avec un clin d’œil au logo de la marque avec ces trois accents chromés qui symbolisent les trois diamants du sigle de Mitsubishi.

Les versions

Au menu, deux variantes sont proposées : EV et EV avec l’ensemble Tech. La première est proposée à 48 998 $, alors que la deuxième est affichée à 54 098 $. On parle donc d’un écart de 5100 $ pour essentiellement profiter de l’équipement additionnel suivant : une chaîne audio Bose de 10 haut-parleurs (plutôt que 6), un toit panoramique, des longerons de toit, ainsi qu’un hayon à déploiement électrique.

Le hic, c’est que si le premier modèle est admissible au rabais de 5000 $ du gouvernement fédéral dans le cadre du programme PAVÉ (Programme pour l’abordabilité des véhicules électriques), le deuxième ne l’est pas. Ainsi, une fois le rabais appliqué à la version EV, on se retrouve avec un ensemble Tech qui coûte pratiquement 10 000 $.

A-t-on besoin de vous dire que pour ce qui est offert de plus, ça ne vaut pas la peine ? Qui plus est, le modèle similaire est moins cher chez Nissan. Le niveau d’équipement est cependant un peu plus riche chez Mitsubishi, sans compter que la protection est plus généreuse : 5 ans plutôt que 3 ans pour la garantie générale, alors que pour la batterie, c’est 10 ans chez Mitsubishi, 8 chez Nissan.

La quincaillerie

L’Eclipse Sportback EV est équipé d’une batterie de 75 kWh. Ça se traduit par une autonomie de 454 km. C’est un peu moins que les 488 km du Nissan LEAF, une différence attribuable au poids du modèle. La puissance est la même, toutefois, à 214 chevaux et 261 livres-pieds de couple. La configuration est à traction, ce qui est un peu contre nature lorsqu’il est question d’un produit Mitsubishi, connu pour la qualité de son rouage intégral S-AWC.

Pour la recharge, la capacité maximale est de 150 kW sur une borne rapide, ce qui permet de faire passer le niveau d’énergie de la batterie de 10 % à 80 % en 35 minutes. À la maison, une borne de niveau 2 va effectuer le saut de 20 % à 80 % en 6,5 heures grâce au chargeur embarqué de 7,2 kW.

Mitsubishi précise qu’une recharge de 10 minutes sur une borne de niveau 3 peut vous permettre de récupérer jusqu’à 137 km, ce qui suffit pour atteindre notre destination lors d’un long trajet. Et, comme avec le Nissan LEAF, on retrouve deux trappes pour la recharge, une sur chaque flanc avant. Du côté conducteur, la prise conventionnelle (J1772) ; du côté passager, la prise NACS (North American Charging Standard), donnant accès au réseau de Tesla.

Vraiment, c’est l’une des forces de ce modèle.

Notez également qu’une thermopompe est de série. Selon le constructeur, elle permet de gagner jusqu’à 10 % d’autonomie par temps froid. Et si vous utilisez le système de navigation du véhicule, le système va préchauffer la batterie si vous êtes en route pour un arrêt à une borne rapide.

À bord

À l’intérieur, Mitsubishi n’avait pas à se casser la tête. On a repris ce qui a été fait avec le LEAF. Ce qui domine, c’est l’impression d’espace qui détonne avec le gabarit du véhicule. La console mince à l’avant, la présentation aérée et le plancher plat à l’arrière sont autant d’éléments qui contribuent à créer cette impression.

Le volume de chargement est de 566 litres derrière la banquette arrière, ce qui est correct, sans plus. Le toit plongeant risque de limiter le type d’objet que vous pourrez y mettre, ce sera à voir. En couchant les sièges de la deuxième rangée, qui se séparent en proportion 60-40, on fait passer le volume à 1572 litres, ce qui est dans les normes pour un VUS de format sous-compact. Mitsubishi souligne au passage la modularité du plancher de chargement, qui permet de ranger des objets sur deux niveaux, dont un à l’abri des regards.

Écrans et multimédia

Mitsubishi se montre généreuse dès la version de base avec deux écrans de 14,3 pouces, les services Google intégrés, dont Google Maps et l’assistant Google, le chargeur sans fil, le volant chauffant, les sièges chauffants avant et arrière, ainsi que les caméras offrant une vue panoramique 3D.

Chez Nissan, il faut monter dans la gamme pour obtenir plusieurs de ces éléments.

Apple CarPlay et Android Auto se connectent sans fil, soit dit en passant.

Et, bonne chose, les commandes de la climatisation sont physiques, situées à la base de l’écran central, et les boutons du volant ne sont pas tactiles. Pas besoin de fouiller dans les menus pour des opérations usuelles. Là où c’est un peu plus triste, c’est qu’une seule couleur drape l’habitacle, le noir. C’est funèbre.

Au volant

On peut regretter l’absence de rouage intégral ou trouver la facture salée, mais sur la route, l’Eclipse Sportback fait ce qu’on attend de lui.

Les sièges « zéro gravité » de Nissan procurent un bon soutien et un excellent niveau de confort, surtout sur les longues distances. Le couple instantané rend les départs vifs. Le comportement est rassurant, prévisible : le véhicule est bien planté sur la route. La répartition des masses penche vers l’avant (56 % contre 44 %), ce qui favorise l’adhérence du train avant. La douceur de roulement est même étonnante.

Et concernant la puissance, si certains peuvent trouver que c’est un peu juste, l’instantanéité du couple fait qu’on détale rapidement à partir d’un point mort et que l’on n’a jamais de difficultés à s’insérer dans la circulation. Franchement, c’est amplement suffisant.

On a quand même droit à une petite touche Mitsubishi avec la fonction e-Step, empruntée à l’Outlander hybride rechargeable. Elle permet de ralentir sans toucher au frein dans la plupart des situations, mais il faut appuyer sur la pédale pour l’arrêt complet. La compagnie explique que c’est une demande de la clientèle. Quatre modes de conduite sont aussi offerts, et les palettes au volant règlent l’intensité de la régénération au freinage.

En somme, cet Eclipse Sportback livre un comportement attendu et très honnête. À condition de ne pas avoir d’attentes trop élevées, il ne déçoit pas.

Verdict

Alors, on opte pour la solution Mitsubishi ou pour celle que propose Nissan depuis un an et des poussières ? Franchement, c’est bonnet blanc, blanc bonnet. Si un modèle moins cher, moins équipé et offrant moins d’autonomie est ce que vous recherchez, la nouvelle version de base du Nissan LEAF, avec une batterie de 53 kWh, va répondre à vos besoins.

Si, en revanche, vous aimez bien le confort et les options proposées chez Mitsubishi, alors là, le modèle est à considérer.

Vous devrez sortir la calculette pour trouver la meilleure affaire, et tout dépendra de vos besoins, de vos préférences, des taux d’intérêt en vigueur, etc.

Et il y a cette question de la garantie qui est plus rassurante chez Mitsubishi.

À ne pas négliger.