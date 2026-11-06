Tesla réduira la production du Cybertruck vers la mi 2027

Musk affirme que l’usine du Texas réduira la production du Cybertruck pour accroître celle du Cybercab.

Tesla prévoit réduire la production du Cybertruck dans son usine du Texas vers la mi 2027.

Les ventes du Cybertruck aux États-Unis ont chuté de 48 % en 2025, selon les données de Kelley Blue Book.

Tesla n’a pas précisé si la production prendra fin ou sera transférée dans une autre usine.

Tesla prévoit réduire la production du Cybertruck dans son usine du Texas vers le milieu de 2027, a déclaré vendredi son chef de la direction, Elon Musk. Le constructeur n’a pas précisé si la production prendra fin complètement ou sera transférée ailleurs.

Les actions de Tesla ont chuté de plus de 11 % jeudi, prolongeant leurs pertes après la victoire des démocrates dans les deux chambres du Congrès et lors de courses électorales clés au Texas. Les investisseurs ont évalué la possibilité que ces résultats entraînent une surveillance accrue des entreprises de Musk et ralentissent le développement de centres de données. Tesla et SpaceX étaient en voie de perdre ensemble plus de 400 milliards de $ américains en valeur boursière au cours de la semaine.

Musk a indiqué dans une publication sur X que la réduction de la production du Cybertruck ferait place à une hausse de la production du Cybercab, récemment lancé et lié aux projets de robotaxis de Tesla. L’usine de la région d’Austin est le seul établissement de Tesla connu à être équipé pour fabriquer les composants spécialisés de la camionnette.

Les changements prévus à la production découlent des ventes très faibles du Cybertruck, bien en deçà du volume que Musk avait autrefois prévu. Tesla a commencé à livrer le modèle aux clients à la fin de 2023. Les données de Kelley Blue Book citées par Reuters montrent que les ventes aux États-Unis ont atteint 20 237 unités en 2025, une baisse de 48 % par rapport aux 38 965 unités de l’année précédente. Musk avait prévu des ventes annuelles de 250 000 unités au début de la production.

Le lancement du Cybertruck a aussi été difficile. La National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis a recensé 11 rappels depuis la mise en vente du véhicule. Certains ont nécessité des réparations en personne ; d’autres ont été réglés au moyen de mises à jour logicielles. Tesla a également révisé plusieurs fois les prix du modèle aux États-Unis, tandis que sa carrosserie anguleuse en acier inoxydable a suscité des préoccupations liées à la sécurité et aux exigences réglementaires.

Ces caractéristiques de conception limitent les ventes potentielles en Europe, où les règles sur les impacts avec les piétons constituent un obstacle à l’homologation. Cela réduit les perspectives de la camionnette dans une région où les véhicules électriques occupent une place plus importante sur le marché.

Le Cybertruck n’est pas la seule camionnette électrique à peiner à trouver preneur. Comme on le sait, Ford a mis fin à la production du Lightning, le F-150 électrique, tandis que d’autres constructeurs n’ont pas non plus atteint leurs objectifs aux États-Unis et au Canada, où cette catégorie de véhicules n’a pas été largement adoptée par les consommateurs.

La réduction de la production prévue fait suite aux débats sur le style et le caractère pratique du Cybertruck. Tesla l’a présenté en 2019 et a commencé les livraisons quatre ans plus tard. Musk l’a ensuite qualifié de « meilleur véhicule » de Tesla et a décrit le changement de production comme « la fin d’une époque ».

SpaceX, une autre entreprise dirigée par Musk, comptait parmi les plus grands clients du Cybertruck en 2025, ayant acheté pour 131 millions de $ au prix catalogue, selon son document de dépôt en vue d’un premier appel public à l’épargne. Ce détail rappelle un peu VinFast…