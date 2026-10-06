La Mitsubishi Eclipse Sportback 2027 est offerte à partir de 48 998 $

Le nouveau multisegment électrique de Mitsubishi, doté d’une batterie de 75 kWh, offre jusqu’à 454 km d’autonomie et une garantie plus longue que celle de la Nissan Leaf.

La Mitsubishi Eclipse Sportback 2027 sera offerte à partir de 48 998 $, avant les frais et les incitatifs disponibles.

Sa batterie de 75 kWh lui procure une autonomie maximale estimée à 454 km.

La Leaf S+ comparable coûte 3 800 $ de moins et offre 34 km d’autonomie supplémentaire.

Mitsubishi Motors revient sur le marché canadien des véhicules électriques en novembre avec l’Eclipse Sportback 2027, disponible à partir de 48 998 $, avant les frais de transport, les autres frais et les incitatifs applicables.

L’ajout de l’ensemble Technologie fait passer le PDSF à 54 098 $. La version de base est admissible au Programme fédéral d’abordabilité des véhicules électriques, qui offre actuellement une remise pouvant atteindre 5 000 $. Elle est également admissible à certaines remises provinciales, notamment celle du Québec, qui peut atteindre 2 000 $.

L’Eclipse Sportback utilise une batterie lithium-ion de 75 kWh et offre une autonomie estimée pouvant atteindre 454 km. Son équipement de recharge comprend une prise J1772 pour la recharge de niveaux 1 et 2, ainsi qu’un port conforme à la norme de recharge nord-américaine pour la recharge rapide en courant continu.

Mitsubishi n’a pas dévoilé la puissance du véhicule, sa vitesse de recharge, son équipement de série, ni le contenu de l’ensemble Technologie. Nous pouvons raisonnablement supposer que l’Eclipse Sportback sera équipée du même moteur électrique monté à l’avant que la Leaf, développant 214 ch et un couple de 261 lb-pi, ainsi que d’une capacité de recharge rapide en courant continu de 150 kW.

L’Eclipse Sportback arrive dans un segment où la Nissan Leaf occupe déjà une place appréciable. La Leaf S d’entrée de gamme récemment annoncée par Nissan est offerte à partir de 34 998 $ (les frais et prélèvements totaux ajoutent environ 3 000 $), ce qui la rend 14 000 $ moins chère que la Mitsubishi de base. Toutefois, sa batterie de 53 kWh lui procure une autonomie estimée plus courte de 341 km.

La Leaf S+ équipée de la batterie de 75 kWh est plus directement comparable. Elle est offerte à partir de 45 198 $ et propose une autonomie estimée pouvant atteindre 488 km, ce qui la place 3 800 $ sous l’Eclipse Sportback tout en offrant 34 km d’autonomie supplémentaire.

La couverture de garantie pourrait aider Mitsubishi à distinguer son nouveau véhicule électrique. L’Eclipse Sportback bénéficie d’une garantie complète de cinq ans ou 100 000 km, d’une garantie limitée de 10 ans ou 160 000 km couvrant le groupe motopropulseur et la batterie lithium-ion, ainsi que de cinq ans d’assistance routière.

Nissan offre une garantie de base de trois ans ou 60 000 km sur ses véhicules neufs. Le système électrique de la Leaf est couvert pendant cinq ans ou 100 000 km, tandis que la garantie de sa batterie lithium-ion s’étend à huit ans ou 160 000 km.

L’Eclipse Sportback est le premier nouveau modèle lancé dans le cadre du plan d’affaires Momentum 2030 de Mitsubishi. Celui-ci prévoit l’arrivée d’au moins un véhicule nouveau ou considérablement renouvelé chaque année entre les exercices financiers 2026 et 2030.

Une variante de l’Outlander axée sur la conduite hors route doit suivre au début de 2027. Mitsubishi prévoit également de revenir dans le segment nord-américain des camionnettes grâce à son partenariat avec Nissan, bien que l’échéancier et les détails du produit restent à confirmer.