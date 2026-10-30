La Fiat Topolino obtient le feu vert pour circuler sur certaines routes aux États-Unis

La minuscule Fiat Topolino peut désormais circuler légalement sur certaines voies publiques aux États-Unis. Le petit modèle électrique de Stellantis a été homologué comme véhicule à basse vitesse. Cela le confine aux rues des quartiers résidentiels, mais c’est tout de même intéressant à plusieurs égards et cela ouvre peut-être une porte pour le Canada.

La Topolino est désormais classée véhicule à basse vitesse chez nos voisins américains

Elle est interdite sur les voies dont la limite dépasse 56 km/h (35 mph)

Aucune annonce n’a été faite pour le marché canadien

De l’Europe à Los Angeles

Le nom Topolino, qui signifie « petite souris » en italien, rappelle la Fiat 500 de 1936. La version moderne, une jumelle de la Citroën Ami, circule en Europe depuis 2023, où elle est considérée comme un quadricycle. En novembre 2025, nous avons eu l’occasion de l’examiner de près alors qu’elle était présentée au Salon de l’auto de Los Angeles. Il y avait toujours des curieux autour d’elle.

Un mois plus tard, Stellantis confirmait sa venue aux États-Unis

Commercialisée depuis l’été, elle n’avait toutefois pas accès aux chemins publics, sa vitesse de pointe de 30 km/h (19 mph) la classant dans la catégorie des voiturettes de golf.

Une homologation sous conditions

Selon les règles de la NHTSA, un véhicule à basse vitesse doit être capable de rouler entre 32 et 40 km/h (20 et 25 mph) et afficher un poids total inférieur à 1360 kg. Fiat a donc conçu une trousse de conversion qui porte la vitesse maximale à 40 km/h et ajoute une caméra de recul. Les propriétaires actuels la recevront gratuitement, alors que les exemplaires 2027 arriveront chez les concessionnaires avec le nécessaire.

L’accès aux artères plus rapides demeure interdit, sauf pour les traverser aux intersections. Avec ses 8 chevaux et ses quelque 74 km d’autonomie, la puce italienne n’a de toute façon pas l’âme d’une grande voyageuse.

La mouture 2027 ajoute deux teintes, Corallo Orange et Luna Greige, une instrumentation numérique en couleur et une carrosserie Open Air dotée d’un toit souple. Le prix s’établit à 13 995 $ US, avant les frais.

Et chez nous ? Le Canada possède sa propre catégorie de véhicules à basse vitesse, et le Québec a déjà encadré leur circulation sur les chemins limités à 50 km/h. La porte n’est donc pas fermée, mais Fiat devra d’abord juger que notre marché en vaut la peine.

Il est certain que la vitesse maximale de 40 km/h impose des limites. Pour les rues résidentielles, ça va, mais aussitôt qu’on se retrouve sur une artère où la limite minimale est de 50 km/h, la voiture devient une chicane roulante.

Il sera intéressant de voir à quel rythme la petite souris italienne va grignoter le marché américain.

Pour le Canada, on verra bien comment réagira la compagnie en fonction du succès du modèle aux États-Unis.