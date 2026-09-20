Essai routier de la Nissan Leaf SV+ 2026 : Un grand gain de maturité

La Nissan Leaf 2026 marque un grand progrès par rapport à la génération précédente, lui permettant de jouer à armes égales face à ses rivales, notamment la Chevrolet Bolt.

Résumé de la Nissan Leaf SV+ 2026

La Nissan Leaf 2026 est offerte en une seule configuration mécanique à traction avant avec une batterie de 75 kWh.

Le modèle SV+ est situé au milieu de la gamme et dispose d’une autonomie de 463 km.

Contrairement aux précédentes générations, la batterie de la Leaf 2026 dispose d’un système de refroidissement au liquide qui devrait prolonger sa durée de vie.

La Nissan Leaf SV+ 2026 est offerte à partir de 50 966 $ avant les rabais gouvernementaux.

Points positifs

Belle présentation intérieure

Équipement complet pour un modèle de milieu de gamme

Confort et raffinement sur autoroute

Points négatifs

Suspension sautillante sur mauvaises routes

Freinage difficile à moduler

Espace limité à l’arrière et dans le coffre

Alors qu’elle avait été la pionnière des véhicules électriques abordables sérieux lors de son arrivée sur le marché en 2011, la Nissan Leaf était complètement dépassée lorsque la deuxième génération a pris sa retraite en 2025.

En effet, la sous-compacte à hayon était la dernière voiture électrique ne disposant pas de système de conditionnement actif de la batterie, ce qui limitait fortement ses capacités hivernales et de recharge rapide.

Pour 2026, Nissan est reparti de zéro avec la Leaf, qui ne partage avec ses prédécesseurs que le nom.

En effet, le modèle actuel dispose d’une technologie moderne, tout à fait comparable à ce que les rivaux tels que la Chevrolet Bolt et le Hyundai Kona EV ont à offrir, assortie d’une carrosserie à mi-chemin entre la voiture à hayon et le multisegment.

À l’avant, la nouvelle Leaf dispose d’un bandeau de plastique noir qui lie les minces phares, un peu comme sur le Murano et la Sentra.

Contrairement à ces deux modèles, les phares de la Leaf se recourbent vers le bas pour former un second bandeau noir qui parcourt la largeur du véhicule lui aussi.

De profil, la Leaf 2026 affiche une ligne de toit recourbée qui se termine abruptement à la base de la lunette arrière. Notre modèle d’essai disposait d’une combinaison de couleurs à deux tons, où le toit est peint en noir.

Les jantes de 18 pouces au style distinctif adoptent un motif simulant trois branches, comme sur la S+ d’entrée de gamme, alors que la Platinum+ obtient des jantes de 19 pouces au motif à quatre branches.

À l’arrière, la Leaf montre un hayon légèrement concave dont la majeure partie est couverte de plastique noir, peu importe si une teinte deux tons a été sélectionnée.

Ce panneau noir n’est pas très harmonieux, particulièrement sur les versions S+ et SV+ qui ne disposent pas des feux arrière en deux sections du modèle Platinum+, ce qui leur donne un air légèrement incomplet.

Dans le même ordre d’idées, la poignée du hayon de notre modèle d’essai était affublée de rebords de plastique presque coupants, qui auraient bénéficié d’un léger sablage avant de quitter l’usine.

Deux particularités du design de la Leaf 2026 : elle dispose d’un port de recharge de chaque côté (J1772 pour le niveau 2 à gauche, NACS pour la recharge rapide à droite) et des poignées de porte complètement différentes à l’avant et à l’arrière.

Un habitacle moderne à la présentation soignée

En prenant place à bord de la Nissan Leaf SV+ 2026, on constate tout de suite que le constructeur a fait un réel effort afin de créer un habitacle accueillant et bien fini.

Cela commence par la planche de bord, épurée mais pas fade, qui positionne un large écran sur une sorte de piédestal surmontant une petite banque de contrôles, notamment pour la boite de vitesse et du système audio.

Le tout est légèrement recourbé autour du conducteur, ce qui permet de placer la plupart des commandes à portée de main. Ce n’est pas le cas de l’écran central, par contre, dont certaines fonctions demandent de s’étirer pour les atteindre.

Heureusement, Nissan a prévu un bon nombre de boutons physiques dans l’habitacle de la Leaf, dont une barre tactile pour la climatisation placée juste sous l’écran ainsi que le module rectangulaire comprenant la molette du volume audio, les contrôles des stations, les clignotants d’urgence ainsi que les caméras qui est devenu habituel dans les plus récents produits de la marque.

Au sujet des caméras, la Leaf SV+ fait bonne figure avec son système de visualisation à 360 degrés qui permet même de visualiser le véhicule à la troisième personne et de voir à travers le capot, comme dans certains modèles de luxe.

D’ailleurs, le niveau d’équipment de la Leaf SV+ impressionne pour un modèle de milieu de gamme, puisqu’il inclut des fonctions telles que les sièges chauffants avant et arrière, le volant chauffant, lesdites caméras, le chargeur de téléphone sans fil, l’ouvre porte de garage intégré, deux grands écrans de 14,3 pouces installés sous une même vitre, l’éclairage ambiant et l’assistance à la conduite ProPILOT Assist.

Si l’espace à l’avant est généreux, surtout en raison de la console centrale basse et qui laisse un espace ouvert au plancher, les occupants arrière sont un peu plus à l’étroit.

En effet, c’est ici que l’on se rend compte que la Leaf n’est pas réellement un VUS compact, même si elle n’est plus une simple voiture à hayon non plus.

L’espace aux jambes est le plus problématique, mais il conviendra tout de même à de jeunes enfants.

Néanmoins, le coffre n’est pas des plus généreux non plus, et il faudra vite rabattre les dossiers de la banquette pour transporter des objets encombrants. De plus, si la Leaf SV+ est équipée du plancher de coffre modulable Divide-N-Hide comme on le retrouve dans les modèles tels que le Rogue et l’Ariya, l’espace supplémentaire disponible sous ce faux plancher est minimal.

Malgré ses quelques déceptions, l’habitacle de la Nissan Leaf SV+ 2026 demeure un endroit agréable ou passer du temps, du moins, pour le conducteur et le passager avant.

Cette impression tient en partie du jeu des couleurs et des matériaux, qui ajoute un intérêt visuel supérieur à ce qu’on s’attend habituellement d’un modèle de milieu de gamme.

Par exemple, notre modèle d’essai abordait une sellerie de cuirette blanche agrémentée d’empiècements d’un bleu-mauve nacré s’apparentant aux écailles d’un poisson.

Cette même couleur est aussi présente sur les panneaux de portes et la planche de bord, ou elle est bordée d’un boudin gris-bronze, lui-même repris dans les dossiers des sièges.

Finalement, le sommet des portes avant et du tableau de bord sont recouverts d’un tissu blanc qui ajoute une nouvelle texture à l’ensemble.

Le tout crée une ambiance plus raffinée que celle de la plupart des rivaux de la Leaf, qui rappelons-le, se positionne comme un VÉ d’entrée de gamme.

Une conduite mitigée

Au volant, la Nissan Leaf SV+ 2026 révèle certains aspects positifs et d’autres plus décevants. Par exemple, la suspension s’accommode très bien des joints d’expansion et des petites imperfections de la chaussée, ce qui rend la Leaf très raffinée et confortable sur l’autoroute.

À cela s’ajoutent une bonne insonorisation et des sièges avant moelleux qui offrent un bon soutien, permettant de parcourir de longues distances avec ce VÉ compact sans fatigue.

La puissance s’avère également plus que suffisante bien qu’elle apparaisse faible sur papier, avec seulement 214 chevaux et 261 lb-pi de couple.

Grâce à sa batterie de 75 kWh, la Leaf 2026 offre entre 417 et 488 km d’autonomie selon la version choisie. La SV+ est annoncée à 463 km d’autonomie, ce qui est dans la moyenne du segment des VÉ abordables à traction avant.

Aussi dans la moyenne est la vitesse de recharge maximale de 150 kW, qui se fait via un port NACS (Tesla) installé sur l’aile avant droite.

Un mot à ce sujet, le placement de ce port de recharge pose parfois problème, car il complique l’utilisation des Superchargers Tesla ayant un câble plus court que celui des bornes conventionnelles, obligeant souvent à stationner la Leaf de façon peu orthodoxe.

Pour le reste, la tenue de route se montre rassurante, bien que la direction ne transmette pas beaucoup de sensations.

Les choses se gâtent lorsqu’on utilise les freins, puisque leur pédale est molle et dispose d’une longue course, ce qui rend difficile les arrêts en douceur.

De plus, la Leaf 2026 a abandonné sa fonction de conduite à une pédale en faveur du système e-Step empreunté à l’Ariya.

Si celui-ci imite le comportement d’une conduite à une pédale lorsque la voiture est lancée, il ne permet pas un arrêt complet et le freinage régénératif disparait autours de 10 km/h, moment auquel on doit appuyer sur les freins.

L’élément qui laisse le plus perplexe à la conduite de la Leaf est le comportement de ses suspensions dans les nids de poule et sur les routes inégales.

En effet, si la Leaf se montre douce et agréable sur l’autoroute, elle devient sautillante et instable en ville, à moins de rouler sur une section fraîchement repavée.

Ainsi, la Leaf se veut un VÉ à vocation urbaine qui est finalement plus à l’aise hors des grandes villes…

Soulignons également le vacarme occasionné par la thermopompe, qui se fait clairement entendre à l’extérieur et à l’intérieur de la Leaf lorsque le système de climatisation est activé. Au moins, celle-ci se montre efficace, réchauffant et refroidissant l’habitacle rapidement.

La conduite de la Leaf SV+ 2026 est dans l’ensemble plutôt agréable, mais elle ne peut rivaliser avec celle de certains rivaux pourtant pas plus dispendieux.

À surveiller

Bien que la Nissan Leaf soit offerte au Canada depuis environ 15 ans, le modèle actuel n’a plus rien à voir avec ses prédécesseurs sur le plan mécanique et c’est une bonne chose.

En effet, si les Leaf de premières et deuxièmes générations était plutôt fiables, leur batterie non climatisée souffre d’une dégradation plus rapide que la normale. Comme le modèle 2026 dispose d’un système de gestion de la température moderne, cela ne devrait plus poser problème.

Néanmoins, ce changement complet rend difficile de prédire la fiabilité potentielle de la Leaf 2026.

Pour avoir une idée, on peut regarder du côté de l’Ariya, avec laquelle la nouvelle Leaf partage quelques composants.

À l’exception de certains bugs informatiques et de quelques onduleurs défectueux sur les premiers modèles, l’Ariya affiche un bilan plutôt positif après un peu plus de trois ans sur le marché.

Pour le moment, Transport Canada recense deux rappels pour la Leaf 2026, un concernant des ceintures de sécurité arrière défectueuses et l’autre au sujet d’un possible court-circuit de la batterie à haute tension.

Si ce dernier rappel est plutôt sérieux, il ne concerne que 65 voitures individuelles sur les routes canadiennes.

Prix de la Nissan Leaf SV+ 2026

La Nissan Leaf 2026 est offerte en trois niveaux d’équipement au Canada, avec un prix de départ de 47 966 $.

Cela donne droit à des équipements tels que des jantes avec enjoliveurs de 18 pouces, des phares et feux aux DEL, une sellerie en tissu, un siège du conducteur à réglages manuels, des sièges avant chauffants, la thermopompe, une batterie de 75 kWh, deux écrans de 12,3 pouces, un système audio à 4 haut-parleurs, Android Auto et Apple CarPlay sans fil, les services Nissan Connect, l’assistance à la conduite ProPILOT, les caméras à 360 degrés et toutes les caractéristiques de sécurité active.

Pour un prix de 50 966 $, la SV+ ajoute des jantes en alliage de 18 pouces, deux écrans de 14,3 pouces, les services Google intégrés, les palettes de régénération et la fonction e-Step, la sellerie en similicuir, le siège du conducteur à réglages électriques, l’ouvre-porte de garage intégré, les miroirs de courtoisie éclairés, les sièges arrière chauffants, le volant chauffant, les bouches de climatisation à l’arrière, la boite à gants éclairée, le plancher de coffre Divide-N-Hide, l’accoudoir central arrière, le compartiment pour lunettes de soleil, le système audio à 6 haut-parleurs, et le chargeur sans fil.

Au sommet de la gamme, la Platinum+ s’offre l’affichage tête haute, des jantes en alliage de 19 pouces, des essuie-glaces à détecteur de pluie, le hayon électrique, le toit panoramique à gradation variable, le logo Nissan éclairé sur la calandre, les rails de toit, les buses de lave-glace chauffantes, la fonction V2L, la fonction de mémorisation de la position de conduite, le rétroviseur central auto atténuant, l’éclairage ambiant multicolore et le système audio Bose à 10 haut-parleurs.

Avec sa peinture deux tons bleu « Brise Marine » et noire facturée 795$, notre modèle d’essai commandait un prix de 51 821 $.

Au moment d’écrire ses lignes, Nissan Canada offre 7 000 $ de rabais sur la Leaf SV+ 2026, ce qui lui permet donc de se qualifier au programme incitatif fédéral en plus du programme provincial au Québec, permettant donc de retirer un autre 6 000 $ de la facture.

Ainsi, pour un modèle identique à celui mis à l’essai, vous pouvez vous attendre à payer environ 38 646 $ avant les taxes.

En comparaison avec des modèles à l’équipement similaire, une Chevrolet Bolt 2027 coûtera environ 40 948 $ avec tous les rabais applicables, un Equinox EV à traction avant demandera un déboursé d’environ 42 328 $, un Hyundai Kona EV requerra 40 927 $ et un Toyota CH-R sera facturé environ 43 012 $.

Cette proposition de valeur sera renforcée davantage lorsque les modèles 2027 arriveront en concession cet automne, puisqu’une nouvelle version S d’entrée de gamme fera de la Leaf le véhicule électrique le plus abordable au Canada, en raison d’un prix de vente d’environ 28 000 au Québec incluant les rabais gouvernementaux. Cette version aura par contre une autonomie plus faible de 341 km.

Ainsi, la Nissan Leaf SV+ 2026 peut compter sur son prix et son niveau d’équipement pour s’attirer des acheteurs dans ce segment, bien que ses rivales offrent un comportement routier plus raffiné et souvent une autonomie plus généreuse pour quelques milliers de dollars de plus.

Conclusion

Lorsqu’on la compare à ses prédécesseurs, la Nissan Leaf 2026 marque un bond de géant en termes de raffinement, de capacités et de modernité, mais elle demeure quelque peu en retrait de ses rivales aux chapitres de l’expérience de conduite et de l’espace intérieur. De plus, il faut s’assurer de profiter des rabais du manufacturier, puisque sans eux, la Leaf n’est pas aussi intéressante au niveau du prix.

Modèle Nissan Leaf SV+ Chevrolet Bolt LT Hyundai Kona EV Preferred Prix de départ (Incluant rabais) 37 851 $ 33 138 $ 38 827 $ Motorisation Traction avant, batterie de 75 kWh Traction avant, batterie de 65 kWh Traction avant, batterie de 64,8 kWh Puissance 214 ch 210 ch 201 ch Couple 261 lb-pi 169 lb-pi 188 lb-pi Autonomie 463 km 422 km 420 km Puissance de recharge max 150 kW 150 kW 100 kW Longueur 4 405 mm 4 307 mm 4 355 mm Largeur 1 810 mm 1 770 mm 1 825 mm Espace à la tête (AV/AR) 1 014 mm / 946 mm 1 016 mm / 960 mm 1 016 mm / 973 mm Espace aux épaules (AV/AR) 1 422 mm / 1 387 mm 1 387 mm / 1 320 mm 1 435 mm / 1 402 mm Espace aux jambes (AV/AR) 1 078 mm / 808 mm 1 124 mm / 993 mm 1 059 mm / 925 mm Espace cargo (sièges relevés/rabattus) 566 L / 1 572 L 458 L / 1 594 L 722 L / 1 804 L