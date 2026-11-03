Essai du Mitsubishi Eclipse Cross GT S-AWC 2026 : un prix accessible qui se paie cher

Pour :

Prix accessible

Fiabilité

L’argument de la garantie

Contre :

Comportement routier

Consommation

Rendement de la motorisation

Modernité en retrait à bord

En matière de style, en Amérique du Nord, le modèle est figé depuis 2022, alors qu’en Europe, on profite d’une toute nouvelle version, à des années-lumière plus moderne. Le design de la marque commence à évoluer avec la nouvelle Eclipse Sportback (je sais, à croire que Mitsubishi n’a qu’Eclipse en tête). Toutefois, dans le cas du Cross, il faudra attendre avant de le voir se renouveler.

Pour l’heure, on retrouve toujours le « bouclier » constitué d’imposants crochets chromés qui structurent à la fois les blocs optiques scindés en deux sections, la calandre et le pare-chocs. La version GT à l’essai vient avec des accents noirs lustrés de bon goût qui donnent une belle impression de « luxe ». De profil, les jantes de 18 pouces à deux tons offrent une présentation dynamique, alors que la carrosserie est particulièrement sculptée, avec des lignes très prononcées.

Pour l’arrière, on est toujours en 2022 et, dans ce cas, le fait de s’être éloigné de la version originale de 2018 est une excellente nouvelle. Globalement, l’allure générale de l’Eclipse Cross passe toujours bien, mais il serait temps que l’on profite de la version européenne.

Habitacle du Mitsubishi Eclipse Cross 2026 : que c’est vieux!

Si l’extérieur passe toujours, ce n’est pas le cas à l’intérieur. Déjà, lors de son lancement en 2018, ce n’était pas un monument de modernité. Imaginez huit ans plus tard. De facto, il faut souligner que la visibilité est très bonne vers l’avant et les côtés grâce à de fins piliers A qui dégagent bien la vue. Pour l’arrière, la lunette est mince et les trois quarts arrière sont massifs.

Les nostalgiques des années 2000 seront aux anges. Le volant offre une bonne prise en main et ses commandes sont bien placées pour une manipulation facile. Du côté de l’instrumentation, on a un petit choc. Il y a bien un petit écran au centre, au design « Star Wars », mais les deux cadrans sont analogiques, avec des aiguilles. Alors que l’analogique revient à la mode, on peut dire que Mitsubishi est complètement passé par-dessus l’ère numérique. Disons que c’est simple et efficace.

Ce qui l’est passablement moins, c’est l’intégration de l’affichage tête haute. Il se déploie à partir d’une plaquette de plastique translucide sur la casquette de l’instrumentation. Sa position rend l’exercice pratiquement inutile.

Au centre, un petit écran de 8 pouces nous transmet quelques informations dans un design similaire à celui du premier Nintendo. Il est toujours possible d’intégrer Apple CarPlay et Android Auto, mais un fil sera nécessaire. Plus bas, on demeure dans la simplicité avec les commandes de la climatisation. Pas besoin d’aller jouer dans les menus. Sur ce point, j’adore. Par contre, notez que leur accès est partiellement obstrué lorsque le levier de transmission est sur D. Même chose pour l’activation des sièges chauffants… au moyen d’interrupteurs.

Il n’est pas très gros et on le ressent bien lorsque l’on cherche des espaces de rangement à l’avant. L’Eclipse Cross n’est pas équipé d’un système de son Rockford Fosgate comme dans le RVR, ni Yamaha comme dans l’Outlander. Il s’agit plutôt d’un système maison Mitsubishi Power Sound à 8 haut-parleurs, dont la qualité est décente.

À l’arrière, pour deux personnes, on note de bons dégagements. L’apport d’un deuxième panneau vitré libère beaucoup d’espace pour la tête et offre une belle luminosité à bord.

Pour ce qui est du volume de coffre, la version GT cède quelques litres, mais offre quand même 647 litres avec le dossier inclinable en place. Lorsque l’on rabat le dossier divisible 60/40, on passe alors à 1 407 litres, ce qui est passablement inférieur aux volumes de ses deux principaux concurrents, les Hyundai Kona et Toyota Corolla Cross.

Motorisation du Mitsubishi Eclipse Cross : c’est pénible

Sous le capot, il n’y a pas d’option possible. De facto, on retrouve un 4-cylindres turbocompressé de 1,5 litre développant 152 chevaux et 184 lb-pi de couple. Si l’on fait abstraction du fait que ce moteur est particulièrement bruyant, la puissance est adéquate pour le segment. Là où ça ne fonctionne pas, mais pas du tout, c’est lorsque l’on ajoute la CVT dans l’équation.

Cette dernière rend l’expérience irritante dans la conduite de tous les jours. En fait, elle se cherche constamment en régime, nous donne l’impression de glisser et, en mode Sport, elle provoque des saccades pour donner plus de « sensations ». En gros, elle incarne tout ce que je déteste de ce type de transmission.

Alors qu’avec un petit 4-cylindres et une CVT, nous pourrions croire à une faible consommation de carburant, ce n’est pas du tout le cas. J’ai tourné autour de 10 L/100 km tout au long de mon essai. Considérant le format, c’est beaucoup trop élevé.

Autre source de vive déception : le comportement routier. L’empattement est assez court, à 2 670 mm, pour une hauteur de 1 688 mm et une garde au sol de 215 mm (8,45 pouces). En virage, le véhicule perd rapidement de sa stabilité et se montre très sensible aux vents latéraux. On doit donc constamment corriger la direction pour compenser. Heureusement, cette dernière répond bien.

Une des forces de Mitsubishi est la qualité de son rouage intégral. L’hiver, sa motricité constante est un atout, mais en été, à moins d’être un amateur d’activités hors route légères, il augmente la consommation.

Fiabilité du Mitsubishi Eclipse Cross : les problèmes connus à surveiller

S’il y a un point qui se montre particulièrement rassurant avec l’Eclipse Cross, c’est bien sa fiabilité générale. Le portrait n’est toutefois pas parfait, ce qui est rarement le cas. En début de production, certains propriétaires ont expérimenté des vibrations dans la transmission. Un bulletin technique a permis de corriger le tir sans devoir passer par un rappel. Parlant de rappels, le modèle n’en compte que deux.

Un des points qui demeurent irritants est la qualité du système multimédia, qui se montre, encore aujourd’hui, particulièrement lent. Bonne nouvelle pour ce qui est des coûts d’entretien : ils se situent dans la moyenne inférieure. Quant à la garantie, elle demeure le principal argument de vente du constructeur, notamment avec une protection de 10 ans ou 160 000 km pour le groupe motopropulseur.

Modèle Mitsubishi Eclipse Cross Hyundai Kona Toyota Corolla Cross Moteur de base L4 Turbo 1,5L. L4 2.0L. L4 2.0L. Puissance 152 ch. à 5500 tr/min 147 ch. à 6200 tr/min 169 ch. à 6600 tr/min Couple 184 lb-pi. 132 lb-pi 151 lb-pi Autre moteur ND L4 Turbo 1,6L. L4 hybrid 2.0L. Puissance ND 190 ch. 196 ch. Transmission CVT CVT CVT Rouage AWC TA/TI TA/TI Cons Ville 9,6L/100km 8,8L/100km 8.1L/100km Cons Route 8,9L./100km 8.1L/100km 7,6L/100km Cons combinée 9,3L./100km 8.5L/100km 7,8L/100km Coffre 657-1407L. 723-1803L. 609-1750L.

Conclusion : le Mitsubishi Eclipse Cross 2026 accuse son âge

Je pense que vous avez bien saisi que l’Eclipse Cross est vieux et qu’il est mûr pour un remplacement. J’accroche particulièrement sur sa consommation élevée de carburant, la gestion de la CVT et son comportement routier. Cependant, il n’est pas totalement dépourvu de qualités, comme son rouage intégral, sa relative simplicité, sa fiabilité et sa bonne valeur de revente. Pour l’aimer, il faut simplement accepter de vivre dans les années 2010.