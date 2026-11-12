Porsche prévoit une stabilisation de ses ventes en 2027

Les ventes de l’entreprise ont considérablement chuté depuis 2024.

Pour contrer cette baisse, Porsche lancera quelques nouveaux modèles au cours des prochaines années.

Le constructeur augmentera également les prix de ses modèles haut de gamme afin d’accroître sa marge bénéficiaire malgré la baisse globale des ventes.

Après environ deux ans de ralentissement des ventes, Porsche affirme que l’année 2027 devrait permettre de stabiliser sa situation, même si une nouvelle baisse pourrait survenir avant la fin de la décennie.

Entre 2024 et 2025, le constructeur automobile allemand a vu ses ventes mondiales chuter de 10 %, et les neuf premiers mois de 2026 ont affiché un recul supplémentaire de 16 % par rapport à l’année précédente.

Les ventes totales pour 2025 se sont élevées à 279 449 véhicules, ce qui est très loin de l’objectif de l’entreprise de 350 000 à 400 000 véhicules par an, volume pour lequel elle avait dimensionné sa capacité de production.

Afin d’augmenter ses bénéfices face au ralentissement des ventes, Porsche souhaite cibler des segments de marché encore plus haut de gamme avec de nouveaux modèles, tels que le concept Mission S récemment dévoilé.

En effet, une version de série de cette supercar devrait se positionner au-dessus de la 911 dans la gamme de la marque, affichant des prix encore plus élevés. Aucune date n’a encore été communiquée quant à l’arrivée d’un tel modèle.

Grâce à ce modèle et à d’autres, Porsche vise à faire passer le prix de vente moyen de ses véhicules les plus chers de 270 000 € à 330 000 € (de 426 138 $ CA à 520 835 $ CA). L’entreprise précise qu’elle devra concevoir des modèles plus désirables avant de pouvoir pratiquer ces tarifs plus élevés, ce qui laisse entendre qu’elle n’atteindra pas des prix de transaction moyens supérieurs en augmentant simplement les tarifs de ses modèles actuels.

Néanmoins, les modèles à fort volume comme le Macan et le Cayenne resteront au cœur de la gamme de la marque.

Les nouveaux 718 Cayman et Boxster électriques, ainsi qu’une nouvelle génération du Macan à essence, serviront de porte d’entrée à la marque dès leur lancement en 2027 et 2028.

Le constructeur envisagerait également un nouveau VUS qui se situerait au-dessus du Cayenne en termes de taille et de prix, bien qu’aucune décision n’ait été prise à cet égard pour le moment. Cela n’a rien de surprenant, car plusieurs constructeurs haut de gamme planifient ou évaluent actuellement un VUS plus grand, principalement destiné à l’Amérique du Nord.

L’ajout d’un tel modèle pourrait être assez simple pour Porsche, puisqu’il pourrait partager des composants avec l’Audi Q9 récemment dévoilé. Porsche et Audi, qui font tous deux partie du groupe VW, devraient poursuivre leur collaboration au cours des prochaines années.

Cette capacité à étendre sa gamme vers le haut, dans la sphère de l’ultraluxe, tout en restant présent sur le marché haut de gamme de milieu de prix, est perçue comme une particularité de la marque Porsche par son nouveau PDG, Michael Leiters.

En effet, M. Leiters affirme que Porsche occupe une position unique dans l’industrie, car la marque est capable de rivaliser à la fois avec Ferrari et Lamborghini dans le segment des hypercars avec des modèles comme la 918 Spyder, mais aussi avec des marques comme Audi, BMW et Mercedes-Benz sur le marché haut de gamme plus large avec des modèles comme le Macan.

Alors que l’entreprise prévoyait initialement qu’environ 80 % de ses véhicules soient exclusivement électriques d’ici 2030, elle a revu cet objectif à la baisse, visant désormais seulement environ un tiers de sa gamme.

Néanmoins, le PDG assure que Porsche demeure engagé envers l’électrification et continuera d’investir dans les groupes motopropulseurs électriques, parallèlement à de nouveaux produits à essence. Cela devrait permettre au constructeur de mieux s’adapter à l’évolution des conditions du marché à travers le monde.

Porsche augmentera également sa marge bénéficiaire en supprimant 9 000 emplois, mais a garanti qu’aucune autre réduction d’effectifs n’aurait lieu avant 2035, à moins qu’un ralentissement économique majeur n’oblige à réviser ces plans.

Source : Automotive News